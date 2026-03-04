Uso excesivo de audífonos en jóvenes eleva riesgo de sordera irreversible temprana, advierte EsSalud

Seguro Social de Salud señala que exposición prolongada a más de 60 decibeles provoca daño seguro al oído. (Foto: Difusión)

El Seguro Social de Salud (EsSalud) advirtió que el uso excesivo de audífonos, especialmente aquellos que se introducen en el conducto auditivo, incrementa el riesgo de desarrollar pérdida auditiva irreversible a edades cada vez más tempranas. La entidad alertó que esta práctica se ha vuelto frecuente entre adolescentes y jóvenes, quienes suelen utilizarlos por largos periodos y a alto volumen.

El médico otorrinolaringólogo Antonio Astocondor Salazar, del Servicio de Otorrino y Laringología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, explicó que los audífonos tipo tapón representan un mayor peligro para la salud auditiva debido a su cercanía directa con el tímpano. Según precisó, la exposición constante a niveles elevados de sonido puede provocar desde una disminución leve de la audición hasta una sordera total e irreversible.

Seguro Social de Salud advierte que uso excesivo de audífonos puede causar sordera irreversible. (Foto: Captura de video)

Ambientes ruidosos y exposición prolongada

El especialista indicó que el riesgo de daño se incrementa cuando los audífonos son utilizados en ambientes con altos niveles de ruido, como discotecas, conciertos, fábricas, talleres o supermercados. En estos contextos, los usuarios tienden a aumentar el volumen para escuchar con mayor claridad, lo que eleva la intensidad del sonido por encima de niveles seguros.

Astocondor detalló que superar los 60 decibeles y mantener una exposición prolongada genera un daño progresivo en las estructuras del oído. “Esto sumado a una exposición prolongada es un daño seguro al oído”, señaló. Aunque existen audífonos tipo copa que rodean la oreja y reducen parcialmente el impacto directo, el uso continuo y a alto volumen también puede ocasionar pérdida auditiva.

El riesgo de daño auditivo aumenta cuando los audífonos se utilizan en ambientes ruidosos como discotecas, conciertos o fábricas. (Foto: Agencia Andina)

Volumen recomendado y alerta internacional

EsSalud recordó que el volumen máximo recomendado al escuchar música o contenidos desde el celular no debe superar el 50 % de la capacidad del dispositivo. Sin embargo, muchos jóvenes utilizan sus equipos al máximo volumen, situación que puede generar daño antes de los 30 años.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición temprana a dispositivos electrónicos está provocando pérdida auditiva en edades cada vez más bajas. El especialista advirtió que el uso constante de audífonos suele comenzar desde la niñez, cuando los dispositivos son puestos a disposición de los menores, y que a partir de los 12 años ya se pueden observar indicios de deterioro auditivo.

Organización Mundial de la Salud reporta aumento de pérdida auditiva temprana por uso de dispositivos electrónicos. (Foto: Agencia Andina)

Síntomas de alerta y hábitos preventivos

Entre los primeros signos de afectación auditiva figuran el dolor ante ruidos intensos, como sirenas o claxon, y la percepción de zumbidos o tinnitus dentro del oído. También puede presentarse dolor después de retirar los audífonos tras un uso prolongado o tras la exposición a ruido elevado.

Para prevenir daños mayores, el especialista recomendó limitar el tiempo de uso, emplear los audífonos en ambientes de poco ruido y realizar pausas de entre 15 y 30 minutos por cada hora de utilización. Asimismo, reiteró que el volumen no debe superar la mitad de la capacidad del equipo, a fin de preservar la salud auditiva y evitar consecuencias irreversibles a largo plazo.

Especialistas del Seguro Social de Salud recomiendan no superar el 50 % del volumen para evitar daño auditivo. (Foto: Difusión)

53 mil personas con discapacidad auditiva

En el Perú, 53.842 personas sordas se encuentran inscritas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad del Conadis (RNPCD), de las cuales 23.919 son mujeres y 29.923 hombres. Estas cifras representan solo una parte de la comunidad sorda en el país, cuya participación plena y sin barreras continúa siendo un desafío pendiente. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 430 millones de personas viven con pérdida auditiva discapacitante y advierte que esta cifra podría duplicarse en las próximas décadas si no se refuerzan las medidas de prevención, diagnóstico temprano y accesibilidad.

En el ámbito normativo, uno de los principales avances en el país fue la promulgación de la Ley N.º 29535, que reconoce la Lengua de Señas Peruana (LSP) como lengua natural de la comunidad con discapacidad auditiva, lo que ha permitido ampliar progresivamente su uso en servicios públicos, educación, justicia y atención ciudadana. En el sector educativo, el Ministerio de Educación, a través de la modalidad de Educación Básica Especial (EBE), atiende a más de 4.000 estudiantes sordos mediante la elaboración de materiales en lengua de señas, asesoría a instituciones educativas y capacitación continua a docentes, con el objetivo de fortalecer un enfoque inclusivo en todo el país.