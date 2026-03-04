Tragedia en Piura: dos obreros mueren asfixiados durante labores en un buzón de desagüe en Paita

Un trágico accidente laboral en Paita, Piura, cobró la vida de dos trabajadores. Los hombres murieron presuntamente por asfixia tras ingresar a un buzón de desagüe de 8 metros de profundidad como parte de una obra. Un tercer obrero logró ser rescatado con vida. Fuente: Exitosa

Una tragedia sacudió a la provincia de Paita la noche del lunes 2 de marzo, cuando dos trabajadores perdieron la vida por asfixia en el interior de un buzón de desagüe de unos ocho metros de profundidad, durante labores en la avenida Grau.

En la operación de rescate participaron la Compañía de Bomberos, agentes de la Policía Nacional y personal de Serenazgo, quienes recuperaron los cuerpos de los trabajadores y consiguieron poner a salvo a un tercer operario, actualmente hospitalizado bajo observación médica, de acuerdo a Exitosa. La profundidad del buzón, de aproximadamente ocho metros, planteó desafíos significativos a los equipos de emergencia movilizados en la zona.

Los primeros reportes señalan que el accidente se produjo en circunstancias aún bajo investigación y ha provocado preocupación entre la población y las autoridades, que buscan esclarecer si se cumplieron las normas mínimas de protección para trabajos en espacios cerrados y de alto riesgo, como los que implica el sistema de alcantarillado de Paita.

Personal de rescate y policial asiste en un buzón de desagüe en Paita, donde dos trabajadores murieron por asfixia y uno fue rescatado con vida la noche del 2 de marzo. (Composición: Infobae Perú)

Trabajadores mueren durante trabajos dentro de buzón de desagüe en Paita

De acuerdo con información obtenida por Exitosa y la Agencia Andina, el incidente se registró en el asentamiento humano José Olaya, en la parte alta del distrito. Tres trabajadores descendieron al buzón de desagüe para realizar labores asociadas a una obra de pavimentación en la zona, cuando, por razones aún no esclarecidas, dos de ellos fallecieron “presuntamente por asfixia”, mientras el tercero logró ser rescatado con vida.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Wilmer Carmen Castro, de 43 años, trabajador de la EPS Grau en la región, y Juan Orlando Munayco Peña, de 61 años, natural de Pisco y padre de tres hijas. Ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue para las diligencias legales correspondientes. El tercer operario permanece hospitalizado bajo monitoreo médico, según el medio radial.

La magnitud del accidente y su carácter letal, pese a tratarse de tareas típicas de mantenimiento y desatoro en las redes de alcantarillado, ha generado inquietud respecto al nivel de protección existente y a los procedimientos exigidos por las empresas para evitar este tipo de desenlaces.

Personal de emergencia y la policía atienden la escena en Paita donde dos trabajadores, Wilmer Carmen Castro y Juan Orlando Munayco Peña, perdieron la vida por asfixia en un desagüe la noche del 2 de marzo, mientras un tercero fue rescatado con vida. (Composición: Infobae Perú)

Operativo de rescate y atención a los afectados

La intervención inmediata de la Compañía de Bomberos de Paita fue clave en la recuperación de las víctimas y el rescate del sobreviviente del interior del buzón, que alcanzaba los ocho metros de profundidad. Estos trabajos se realizaron en conjunto con efectivos policiales y personal de Serenazgo.

En su comunicado del 2 de marzo de 2026, la EPS Grau S.A. agradeció expresamente el apoyo de los bomberos en la recuperación del cuerpo de su trabajador Wilmer Carmen Castro y confirmó que su oficina de Recursos Humanos ha brindado asistencia a la familia del fallecido.

Dos trabajadores, Wilmer Carmen Castro y Juan Orlando Munayco Peña, fallecieron por asfixia en un buzón de desagüe de Paita, mientras un tercero fue rescatado con vida y hospitalizado. (Foto: Facebook / EPS Grau)

La Municipalidad Provincial de Paita, por su parte, aseguró estar prestando toda la colaboración necesaria a las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público, “garantizando transparencia y respeto al debido proceso, dentro del ámbito de nuestras competencias”. El sobreviviente, cuya identidad no ha sido revelada, fue atendido de inmediato y permanece bajo observación.

Pronunciamientos de EPS Grau y Municipalidad de Paita

La EPS Grau emitió un comunicado en el que lamentó el “sensible fallecimiento” de uno de sus trabajadores y aclaró que Wilmer Carmen Castro se encontraba en horas fuera del horario regular de trabajo, por lo que habría estado realizando tareas no asociadas formalmente a la empresa en el momento del accidente. La entidad sostuvo que la tragedia se produjo durante una obra de pavimentación en la calle Grau, perteneciente al asentamiento humano Ramiro Prialé, cuyo responsable era la Municipalidad Provincial de Paita y cuya ejecución recaía en la contratista YERMHI Contratistas Generales.

Desde la perspectiva municipal, la Municipalidad Provincial de Paita lamentó en un comunicado “profundamente el fallecimiento de dos trabajadores” durante labores de mantenimiento y desatoro en el sistema de alcantarillado, e informó que los involucrados corresponderían tanto a la empresa contratista como a la propia EPS Grau. Insistió además en que la administración local está cooperando activamente con el Ministerio Público para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

La Municipalidad Provincial de Paita emite un comunicado oficial lamentando la muerte de Wilmer Carmen Castro y Juan Orlando Munayco Peña por asfixia en un buzón de desagüe en Avenida Grau, Paita, el 2 de marzo, con un tercer operario rescatado. (Foto: Facebook / Municipalidad de Paita)

La EPS Grau remarcó su “compromiso por velar siempre por la seguridad e integridad de todos sus trabajadores”, al tiempo que comunicó el apoyo permanente a las personas afectadas y sus familias.

Familiares de las víctimas exigen investigación

Tras el accidente, familiares de las víctimas reclamaron transparencia y demandaron a la empresa responsable de la obra información detallada sobre los equipos de protección personal entregados y los protocolos de seguridad aplicados para trabajos en espacios confinados. Piden un informe técnico completo que permita determinar si se cumplieron las normas vigentes y si existieron omisiones o fallas en la supervisión.

Según la Agencia Andina, el caso se encuentra ahora bajo investigación del Ministerio Público, que deberá concluir si las condiciones de seguridad laboral exigidas por la ley fueron, en efecto, garantizadas durante la operación en el buzón de desagüe.

La profundidad de la tragedia ha puesto en el centro del debate la necesidad de fortalecer los sistemas de control y fiscalización sobre las obras públicas y privadas en la provincia de Paita, con especial atención al respeto por los derechos y la vida de los trabajadores.