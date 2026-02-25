Nuevo delfín varado en las playas de Paita: ya son tres ejemplares hallados en febrero y presentan marcas de redes

Un delfín común fue encontrado varado en la playa El Toril, en la provincia de Paita, generando preocupación entre vecinos y pescadores. Gob

El litoral norte volvió a convertirse en escenario de una escena que inquieta a pescadores y vecinos. En la arena de la playa El Toril, en la provincia de Paita, el cuerpo de un delfín común quedó expuesto frente al mar que suele ser su espacio natural. El hallazgo movilizó a especialistas y autoridades locales en medio de la preocupación por eventos similares registrados en el mismo mes.

La presencia del ejemplar no pasó inadvertida. Quienes recorrían la zona alertaron a las autoridades, lo que permitió la intervención de personal técnico para evaluar el estado del animal y documentar el caso. La repetición de estos episodios en febrero encendió las alertas sobre posibles interacciones con actividades humanas en la zona costera de Piura.

El Instituto del Mar del Perú actuó a través de su sede en Paita para atender el reporte y realizar la inspección correspondiente, en un contexto en el que los varamientos de cetáceos requieren protocolos específicos para proteger tanto la salud pública como la información científica que pueda obtenerse.

IMARPE interviene en playa El Toril

El 24 de febrero de 2026, el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), mediante su sede desconcentrada en Paita, acudió a la playa El Toril para atender el varamiento de un ejemplar de delfín común (Delphinus delphis). El espécimen medía 2,46 metros de longitud y se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Durante la inspección, los especialistas identificaron marcas en la piel, principalmente en la zona anterior del cuerpo. Estas señales serían compatibles con impresiones dejadas por redes de pesca. El registro de estas evidencias forma parte del procedimiento técnico que permite establecer posibles causas del deceso.

En el lugar también estuvo presente personal de la Capitanía de Puerto de Paita, que coordinó con el área de medio ambiente de la Municipalidad Provincial de Paita la disposición final del ejemplar, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Dos casos previos en Colán

Dos ejemplares de delfín común de hocico corto fueron hallados muertos en la playa de Colán, Piura, con señales que apuntan a interacción con redes de pesca. Foto: IMARPE

El episodio en El Toril no fue el único registrado en febrero. El 13 de ese mes, dos delfines fueron hallados sin vida en la playa de Colán, también en la provincia de Paita, en la región Piura.

El primer ejemplar, identificado como un delfín común de hocico corto (Delphinus delphis), medía 1,98 metros y presentaba un avanzado estado de descomposición. Los especialistas notaron marcas de redes en la piel, sobre todo en la parte posterior del cuerpo, además del corte total de la aleta caudal. Estos signos sugieren una posible interacción con actividades humanas, en particular con redes de pesca.

El segundo delfín, de 2,4 metros de longitud, se encontraba en una etapa más avanzada de descomposición. Su cuerpo mostraba exposición parcial de estructuras óseas, como las aletas, el hocico y la zona posterior, lo que dificultó la observación de lesiones externas. Ambos casos fueron documentados por el equipo de IMARPE en Paita.

Los especialistas señalaron que en uno de los delfines varados se identificaron claras señales de interacción con redes de pesca artesanal o industrial. Las impresiones visibles en la piel y el corte completo de la aleta caudal en el ejemplar de menor tamaño orientan la hipótesis hacia actividades antropogénicas como causa principal del deceso.

Expertos recomiendan no manipular animales marinos varados

El IMARPE hace un llamado a la ciudadanía para que evite acercarse o manipular animales marinos que aparezcan varados en la costa. El contacto directo con estos ejemplares puede representar riesgos sanitarios para las personas, además de interferir con las investigaciones científicas que buscan determinar las causas de mortalidad y preservar la salud de los ecosistemas marinos.

El protocolo sugerido por el instituto incluye mantener una distancia prudente, no tocar ni mover los cuerpos y permitir la intervención de especialistas capacitados.

En caso de observar varamientos de delfines, ballenas o marsopas, se solicita reportar el evento de inmediato al número de WhatsApp 975 345 546, acompañando la notificación con fotografías, videos y la ubicación exacta del hallazgo. Estas acciones permiten a los expertos recopilar información esencial para el monitoreo de la fauna y tomar medidas oportunas ante amenazas emergentes.