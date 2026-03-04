¿Por qué algunas infecciones vaginales regresan una y otra vez?

Candidiasis, flujo vaginal, infección vaginal - Perú - 11 de febrero (Salud180)

Muchas mujeres sufren infecciones vaginales que parecen desaparecer tras un tratamiento, pero vuelven poco tiempo después. Especialistas en ginecología explican que esto suele ocurrir porque la flora natural de la zona íntima, conocida como microbiota vaginal, pierde una bacteria fundamental llamada Lactobacillus crispatus.

Esta bacteria funciona como una defensa natural. Mantiene el ambiente vaginal en equilibrio y dificulta que hongos y bacterias dañinas, como la Cándida o la Gardnerella, se instalen. Cuando falta el Lactobacillus crispatus, la protección se debilita y se repiten los episodios de infecciones.

El Dr. Cristian Hidalgo, del Instituto Latinoamericano de Ginecología (ILAGINE), señala que muchos tratamientos comunes, como los antibióticos o los óvulos genéricos, eliminan tanto las bacterias malas como las buenas. Por eso, aunque la infección parece curarse, la zona queda sin defensas y el problema regresa. Es lo que se conoce como “efecto rebote”.

¿Qué se puede hacer para romper este ciclo?

Los especialistas señalan que, para cortar el ciclo de infecciones vaginales recurrentes, lo más efectivo es restaurar el equilibrio natural de bacterias en la zona íntima. Para lograrlo, existen pruebas específicas —como el mapeo de la microbiota vaginal— que permiten identificar qué tipos de bacterias están presentes y cuáles hacen falta. Este análisis es sencillo y, a partir de sus resultados, el médico puede diseñar un tratamiento personalizado.

En muchos casos, una de las principales recomendaciones es el uso de probióticos que contienen Lactobacillus crispatus. Estos productos —que pueden ser en cápsulas, óvulos o sobres— ayudan a repoblar la vagina con esta bacteria protectora, reforzando la defensa natural contra infecciones.

Además, los especialistas aconsejan acompañar este tratamiento con algunos cambios en la alimentación. Por ejemplo, reducir el consumo de azúcar y de alimentos ultraprocesados, ya que estos pueden favorecer el crecimiento de microorganismos dañinos. También recomiendan cuidar la salud emocional, porque el estrés y las emociones negativas pueden debilitar el sistema inmunológico y alterar el equilibrio bacteriano.

Más consejos para evitar las recaídas

Para ayudar a mantener la microbiota fuerte, los médicos aconsejan:

Reducir o eliminar el consumo de azúcar y alimentos ultraprocesados.

Usar ropa interior de algodón, que permite una mejor ventilación.

Mantener una higiene adecuada, lavando solo la parte externa (la vulva) con agua o jabones suaves y sin perfume.

No usar tampones por más de cuatro horas seguidas.

Consultar con un profesional para elegir probióticos que realmente contengan la cepa correcta.

La prevención y el cuidado de la microbiota vaginal son pasos fundamentales para una salud íntima duradera y para dejar atrás el ciclo de infecciones repetidas.

Síntomas frecuentes de infecciones vaginales

Flujo vaginal anormal: Puede ser más abundante, tener un color diferente al habitual (blanco, gris, amarillo o verdoso) y, en ocasiones, presentar un olor desagradable.

Picazón o ardor: Sensación de escozor en la zona íntima, que puede intensificarse por la noche o después de orinar.

Enrojecimiento e hinchazón: La vulva y la vagina pueden verse irritadas o inflamadas.

Molestias al orinar: Ardor o dolor al orinar, a veces acompañado de sensación de necesidad urgente de ir al baño.

Dolor durante las relaciones sexuales: Algunas infecciones provocan molestias o dolor durante el contacto íntimo.

Es importante recordar que estos síntomas pueden variar según el tipo de infección y que, ante cualquier molestia persistente, lo recomendable es consultar con un profesional de la salud.