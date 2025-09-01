La dura respuesta de Marisol a Leslie Shaw: “No lloré por ti, solo lloro por quienes son importantes en mi vida”

La cantante de cumbia Marisol no se guardó nada y contestó a las críticas de Leslie Shaw, dejando en claro que su atención está puesta solo en sus seres queridos y no en polémicas ajenas (TikTok)

La rivalidad entre Marisol y Leslie Shaw sigue creciendo y suma un nuevo capítulo cargado de tensiones. En medio de críticas y comentarios cruzados, la intérprete de cumbia decidió responder directamente a las declaraciones de Leslie, quien cuestionó el costo de su videoclip y puso en duda su autenticidad.

Marisol negó tajantemente haber llorado por ella y sostuvo que sus lágrimas solo pertenecen a su familia y a las personas que realmente considera valiosas. Además, desmintió rumores sobre el uso de ropa de canje, asegurando que todo lo que viste es pagado.

La cantante también recalcó que nunca tuvo una relación de amistad con Shaw, rechazando las afirmaciones que la calificaban como “mala amiga” y encendiendo aún más la disputa mediática entre ambas artistas.

“No lloraría por alguien que no es importante”

Con un mensaje directo, Marisol aclaró que no derrama lágrimas por personas irrelevantes. Respondió a las burlas de Leslie Shaw sobre su videoclip y defendió a quienes ama con palabras firmes. (América TV)

Marisol no contuvo su molestia al responderle a Leslie Shaw tras las recientes declaraciones que alimentaron la controversia. “No te hagas ilusiones, yo no lloré en el programa por ti”, dijo con determinación.

La cantante recalcó que solo derramaría lágrimas por quienes considera esenciales en su vida: “Si tuviera que llorar, lo haría por mis padres, mis hermanos, mis hijos, mi familia y mi gente que yo amo y quiero. No lloraría por cosas que no tienen importancia ni por cualquier persona”.

Estas palabras llegaron luego de que Shaw criticara duramente el costo del videoclip de Marisol, señalando con ironía que un video “de cinco soles” ahora le salió “en diez”. La intérprete no solo rechazó esas burlas, sino que además dejó en claro que no necesita “hablar de ella” para sostener su carrera.

“Nunca fuimos amigas, ahora lo reconoces”

Marisol rechazó las afirmaciones de Leslie sobre una supuesta amistad. Afirmó que la confianza se gana con años y sostuvo que Shaw admitió demasiado tarde que nunca fueron cercanas. (América TV)

Otro punto que Marisol decidió aclarar fue la presunta amistad que Leslie Shaw mencionó en su momento, llamándola “mala amiga”. La cantante negó esa versión y recordó que siempre sostuvo que no existía tal vínculo. “Nunca me ha faltado el respeto, y quien empezó esto eres tú, porque tú me llamaste mala amiga. Ahora recién reconoces que nunca fui tu amiga”, expresó con firmeza.

Marisol explicó que la verdadera amistad es un lazo que se construye con tiempo y confianza, y no algo que se improvisa. “Para tener amigos, para ser amigo de alguien, tiene que pasar muchos años y conocerlo mucho tiempo”, señaló. Para ella, Leslie reconoció demasiado tarde lo que siempre había sido evidente: que nunca existió una relación cercana entre ambas.

Este reconocimiento, lejos de calmar las aguas, se convirtió en otro elemento que avivó el enfrentamiento. Las declaraciones de Marisol encontraron eco inmediato entre sus seguidores, quienes respaldaron su posición y criticaron la actitud de Leslie.

La batalla mediática se traslada a redes sociales

La disputa entre Marisol y Leslie Shaw dejó la televisión y llegó a plataformas digitales. Marisol optó por responder desde su TikTok y aseguró que defenderá su imagen sin intermediarios. (YouTube)

Lejos de quedarse en declaraciones públicas, la disputa entre ambas artistas ahora tiene un nuevo escenario: las redes sociales. Tras las críticas de Shaw en un programa de televisión, Marisol anunció que no respondería en otros espacios mediáticos y que utilizaría sus propias plataformas para defenderse. “Yo no te voy a salir a responder en programas, usaré mi TikTok”, advirtió.

Marisol ya había cuestionado anteriormente el estilo musical de Leslie Shaw, acusándola de depender del AutoTune y criticando el timbre nasal de su voz. Ahora, sumó a sus declaraciones el rechazo a las insinuaciones sobre su imagen pública y el supuesto uso de ropa de canje. “Yo no uso ropa de canje, todo lo que tengo lo pago”, afirmó, remarcando la independencia económica que asegura tener.

Ambas intérpretes, figuras visibles en la música peruana, se encuentran atrapadas en un enfrentamiento que parece no tener final cercano. Entre burlas, acusaciones y aclaraciones, sus diferencias se han vuelto un espectáculo mediático seguido de cerca por sus fanáticos, quienes se dividen entre apoyar a una u otra.