Marisel Linares en la mira de la justicia: ¿Qué pena podría enfrentar por falsificación de documentos?

La polémica crece en torno a Marisel Linares, después de que un notario asegurara que el sello del documento fue alterado. De comprobarse la falsificación, podría enfrentar serias consecuencias legales. ATV/ Magaly TV: La Firme.

La situación legal de Marisel Linares se complica cada vez más en medio de la investigación por el atropello que acabó con la vida de Lizeth Marzano. En el programa Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina reveló que el documento presentado por la defensa de Linares para demostrar que había donado su vehículo a Adrián Villar habría sido falsificado, lo que podría abrir una nueva línea de investigación penal en su contra.

El documento en cuestión fue difundido en diversos medios como una supuesta prueba de que Linares ya no era la propietaria del vehículo Chevrolet involucrado en el caso. Según esa versión, el auto había sido donado legalmente a su hijastro meses antes del accidente, lo que —de acuerdo con la defensa— la liberaría de cualquier responsabilidad civil en la investigación por la muerte de Marzano.

Sin embargo, esa estrategia se derrumbó cuando el propio notario Donato Carpio salió públicamente a desmentir la autenticidad del documento. El notario afirmó que el sello que aparece en el papel no corresponde a su notaría y que la certificación que se mostraba en el documento no fue emitida por su despacho.

En una contundente declaración, el notario Donato Carpio Vélez afirma que el documento de donación presentado es completamente falso. Explica que el sello corresponde a otro tipo de trámite y ha sido burdamente modificado, mostrando su indignación por el uso de su nombre | Magaly Tv: La Firme

Delito de falsificación

La revelación generó un fuerte impacto mediático, pues el documento había sido presentado como la principal defensa de Linares para desligarse del vehículo involucrado en el atropello. Con la declaración del notario, el caso podría adquirir una nueva dimensión legal, ya que el uso de un documento falso podría configurar el delito de falsificación de documentos.

Magaly Medina abordó el tema en su programa y aseguró que la situación de la periodista se ha vuelto extremadamente delicada. “Ahora, Marisel sí que está en problemas”, comentó al inicio del segmento.

La conductora también criticó la actitud del abogado defensor Elio Riera, quien días antes había sostenido públicamente que Linares no tenía responsabilidad alguna en el caso porque el vehículo ya no le pertenecía legalmente.

“Puede decir su abogado Riera, como ayer gritaba, hablaba de manera arrogante, de manera casi patanesca, que ella no tenía ninguna responsabilidad civil porque ese auto no era suyo. Que jurídicamente ese auto no era de ella, que ya lo había donado a su hijastro”, señaló Medina.

Sin embargo, todo cambió tras la intervención del notario. “Ayer el notario Donato Carpio desmintió en persona que ese documento haya salido de su notaría. Dijo que era falso, que podría haber sido creado por inteligencia artificial, podría haber sido hecho en Azángaro o en cualquier lugar, menos que era un sello perteneciente a su notaría”, agregó la periodista.

El propio notario explicó con claridad por qué el documento no puede considerarse válido. “Ese sello es totalmente falso”, indicó, señalando que la certificación presentada no cumple con los requisitos legales que exige una donación de vehículo ante notaría.

Marisel Linares con la ‘soga al cuello’

En el informe emitido por el programa se explicó que la situación podría complicarse aún más si se demuestra que el documento fue usado dentro de la investigación fiscal o en medios de comunicación con la intención de influir en el caso.

El abogado penalista Felipe Zegarra consultado en el reportaje explicó las consecuencias legales de este tipo de hechos. “Es el delito de falsificación de documentos, en este caso de sellos y timbres. Las penas serían de dos a cuatro años”, explicó.

El especialista también precisó que la situación podría agravarse si se demuestra que el documento fue utilizado en un proceso judicial. “El problema podría hacerse más grande si este documento que el notario reconoce que sería falsificado es propuesto por la defensa en la investigación, porque ya sería uso con fines públicos y eso acrecenta la pena de dos a diez años”, añadió.

Caso de encubrimiento podría ser archivado

El abogado penalista consultado también explicó que, en paralelo, el delito de encubrimiento real podría no prosperar debido a la relación familiar que Linares tenía con Villar.

“Yo calculo que a ella se le va a archivar ese caso de encubrimiento real. ¿Por qué? Porque la ley prevé que la persona que tiene una afinidad con quien comete el delito, es decir, con el señor Villar —ella era su madrastra— no está obligada a entregarlo a las autoridades”, explicó.

Sin embargo, el uso de un documento presuntamente falso sería un tema completamente distinto y podría abrir una investigación independiente.

Mientras tanto, el abogado Elio Riera, quien en días anteriores había defendido la autenticidad del documento en distintos medios, evitó pronunciarse tras la declaración del notario.

