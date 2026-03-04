Magaly Medina cuestiona a Laura Spoya por repararecer como si nada tras accidente: “Pudo estar en el lugar de Adrián Villar”

La conductora de ATV criticó duramente a Laura Spoya por el accidente que protagonizó y aseguró que la situación pudo terminar como el caso de Adrián Villar si se cruzaba con alguien en la vía. ATV/ Magaly TV: La Firme.

La conductora de espectáculos Magaly Medina volvió a referirse al accidente protagonizado por la exMiss Perú y conductora Laura Spoya, y esta vez lanzó fuertes cuestionamientos sobre lo ocurrido aquella madrugada, poniendo en duda la forma en que se manejó el caso y criticando la actitud de la también influencer frente a las preguntas del público.

Durante la emisión de su programa este 3 de marzo, la periodista analizó las declaraciones que Spoya brindó en su propio espacio de streaming, donde evitó responder detalles sobre el accidente que sufrió tras salir de una fiesta.

Medina inició su comentario refiriéndose al dosaje etílico que se le practicó a la conductora luego del accidente, señalando que el resultado se obtuvo varias horas después del impacto. “Incluso el dosaje etílico que pasó solamente señalaba cero punto veinte. Claro, tres horas después, a las seis de la mañana, después de estar en una clínica y después de haber pasado por tu vena todo el suero que te pusieron. Así cualquiera”, expresó en tono crítico.

No cree en su dosaje etílico

Según explicó la conductora, el tiempo transcurrido entre el accidente y la prueba podría haber influido en el resultado. “Pero a los demás, nuestra opinión es que ella, ese día, después de su fiesta, en la que se retiró a las tres de la mañana, según ella, que estaba muy cansada, no, cuando se llevó el árbol y se llevó el muro de esa tienda de autos, para mí que ella no estaba muy en su sano juicio”, añadió.

En esa misma línea, Medina sostuvo que especialistas consultados habrían explicado que el nivel de alcohol en el organismo disminuye con el paso de las horas. “Así que, que haya tenido cero punto veinte de alcohol a las seis de la mañana, según los peritos consultados, pues ese alcohol ya habría ido disminuyendo y habría tenido, por lo menos en el momento del accidente, cero punto sesenta”, comentó.

La periodista también cuestionó la falta de explicaciones públicas sobre algunos detalles del accidente, especialmente sobre la persona que acompañaba a la conductora en el vehículo. Para ilustrar su punto, pidió emitir el fragmento del streaming donde Spoya respondía a las interrogantes que surgieron en redes sociales.

¿Qué dijo Laura Spoya?

En ese espacio digital, la exreina de belleza dejó claro que no considera relevante revelar información personal vinculada al hecho. “Quiero saberlo”, dijo inicialmente antes de responder a los cuestionamientos.

Posteriormente agregó: “Saber el morbo de qué relación tengo con la persona que estaba ahí o por qué estaba ahí o queremos saber a dónde te dirigías, no, no tiene nada que ver ni tiene correlación con el accidente que tuve. Eso es simple morbo amarillista de algo que no pertenece al ecosistema de este”.

Tras escuchar estas declaraciones, Medina reaccionó con dureza y sostuvo que, debido a su exposición mediática, la conductora debería responder a las preguntas del público. “Claro, ella no quiere contestar, no, porque como la salvó, la libró. Entonces, ella ahora nos viene a decir: ‘Ay, por favor, ese morbo amarillista, ¿por qué quieren saber?’ Que yo no voy a contestar de quién era, que a dónde iba. Tendrías que contestar”, afirmó.

“<b>Has tenido la suerte de no encontrarte en tu camino ninguna Lizeth Marzano</b>”

La presentadora también cuestionó el manejo del lugar del accidente y aseguró que, según su versión, hubo personas que ingresaron al vehículo después del choque.

“Lo malo del asunto es que en tu caso nadie te investigó, no hubo una fiscalía que de oficio investigara esto. Entonces, ese fue un terreno, después del accidente, donde ella con sus amiguitos pudieron entrar, sacar su almohada, sacar del auto todo lo que les diera la gana, todo lo que la librara a ella de polvo y paja, todo lo que la librara de cualquier acusación innecesaria. Fueron, limpiaron el terreno”, comentó.

Medina insistió en que el lugar de un accidente debería mantenerse intacto para una eventual investigación. “¿Cuándo se ha visto acá que en un accidente donde te has llevado un árbol, donde te has empotrado contra una pared y que además has tenido la suerte de no encontrarte en tu camino ninguna Lizeth Marzano, que de hecho te la llevabas y la matabas, porque estaba en condiciones en que no podía conducir?”, manifestó.

A lo largo de su intervención, la periodista comparó el caso con otros accidentes de tránsito que han terminado en tragedia y sostuvo que Spoya pudo haber enfrentado consecuencias mucho más graves. “Entonces, ahora viene y nos dice: ‘Ay, ¿por qué voy a contestar de quién era esa persona?’ ¿Cómo que por qué? Eso no es morbo, es una información que tú se lo debes al público, que porque hay que ser responsable, porque eres mediática, porque estás sentada al frente de un micrófono y hay una comunidad que te sigue”, señaló.

La conductora también remarcó que las figuras públicas tienen una responsabilidad adicional ante la audiencia. “Porque también estás frente a una cámara de televisión y hay un público al que tienes que respetar. Y al público se le dan las explicaciones del caso por nuestras conductas públicas que, como en tu caso, pudieron terminar en una tragedia”, afirmó.

Medina continuó cuestionando la forma en que Spoya ha hablado sobre el accidente en sus plataformas digitales, donde ha mostrado las consecuencias físicas del impacto. “Y por supuesto, para lucir todas sus cicatrices como si fueran una heroína de una gran batalla, como si eso fueran heridas de guerra. Y no lo son. Son heridas causadas por un accidente después de una juerga”, dijo.

Incluso ironizó sobre la manera en que la exreina de belleza ha mostrado su recuperación. “Se va a su programa y ahí se luce de esta manera, como quien dice: ‘Ay, miren, esta faja terapéutica de titanio es el último grito de la moda’”, comentó.

Para la periodista, el caso no debería convertirse en un motivo de espectáculo. “Ah, o sea que ahora manejar en un estado en el que no estás consciente y que te puedes llevar de golpe a un ser humano, un animal, una pared, puedes acabar con tu vida, ¿no? Es un motivo de el último grito de la moda”, criticó.

En su análisis, Medina también señaló que Spoya debería mantener una postura más prudente frente al tema. “No eres heroína de nada, Laura Spoya. La salvaste y la libraste porque en este país hay gente así, suertuda, ¿no? Como pueden pensar muchos, la gente que tiene contactos, la gente que llama”, expresó.

Magaly Medina le advierte sobre su conducta al volante: “Pudo estar en el lugar de Adrián Villar”

La conductora añadió que el accidente pudo haber tenido consecuencias fatales si se hubiera cruzado con otra persona en la vía. “Ella pudo estar en el lugar de Adrián Villar, si es que se hubiera cruzado con alguien esa madrugada”, sostuvo.

Finalmente, recordó que muchas personas circulan por las calles durante la madrugada por razones laborales o personales. “Tanta gente que de madrugada regresa a su trabajo o va a su trabajo… se hubiera podido cruzar con alguna persona de limpieza, que a esa hora las municipalidades envían a su gente de limpieza a las calles. O sea, se pudo haber cruzado con cualquier persona y la pudo haber pasado peor”, concluyó.

