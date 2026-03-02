Laura Spoya revela que aún tiene un diente fracturado tras choque vehicular y le sangra

Durante el programa, Laura Spoya también contó que el accidente la llevó a reconciliarse emocionalmente con su padre tras más de un año de distanciamiento.. Panamericana Televisión/ Al Seto Día.

La conductora de televisión y exreina de belleza Laura Spoya reapareció frente a cámaras tras el fuerte accidente vehicular que sufrió semanas atrás y que la obligó a someterse a una delicada intervención en la columna. Su regreso al programa Al sexto día no solo marcó su retorno al trabajo, sino también un momento de sinceridad en el que reveló las secuelas físicas y emocionales que aún enfrenta después del aparatoso choque que impactó su vida personal y profesional.

La presentadora regresó al set el sábado 28 de febrero, visiblemente emocionada, pero también consciente de que su recuperación todavía no ha terminado. Durante la emisión del programa, contó que además de la reciente cirugía en la columna continúa lidiando con otras consecuencias del accidente, entre ellas un diente fracturado que todavía no ha podido tratar quirúrgicamente.

La también ex Miss Perú explicó que el impacto del choque fue lo suficientemente fuerte como para ocasionarle varias lesiones, algunas más visibles que otras. Entre ellas, un problema dental que aún la afecta en su vida cotidiana. Según relató, el diente lesionado incluso llega a sangrar en determinados momentos, pero por ahora no puede someterse a una nueva intervención médica.

Su diente sigue fracturado

“Aún tengo un diente fracturado que sangra porque está fracturado, pero no puedo pasar por dos operaciones tan pronto (...) tengo que volver a trabajar porque tengo que mantener mi casa, amigos”, confesó durante su conversación en Al sexto día, dejando ver la mezcla de preocupación y determinación con la que enfrenta esta etapa de recuperación.

La conductora explicó que los médicos le recomendaron priorizar la recuperación de la cirugía de columna antes de considerar cualquier otro procedimiento quirúrgico. Sin embargo, la razón principal por la que ha decidido postergar la operación dental también está vinculada a su situación laboral y a la necesidad de retomar sus responsabilidades profesionales.

Para Laura Spoya, someterse a una nueva intervención significaría prolongar su descanso médico, algo que —según contó— no puede permitirse en este momento. La conductora enfatizó que tiene compromisos económicos y familiares que la impulsaron a regresar al trabajo antes de lo previsto, pese a las recomendaciones médicas.

Su retorno al programa se dio bajo estrictas medidas de cuidado. La presentadora reveló que actualmente utiliza una faja de titanio, implemento médico que la ayuda a estabilizar la zona de la columna mientras continúa con su proceso de recuperación. Además, en el set se tomaron precauciones adicionales para evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo su salud, como resbalones o golpes accidentales.

Le dieron tres meses de descanso médico

La conductora explicó que, pese a las molestias físicas que todavía experimenta, la emoción de volver al programa fue más fuerte. Estar nuevamente frente a cámaras representó para ella un paso importante para recuperar la normalidad después de semanas difíciles.

“Ya estoy aquí en contra de mi doctor Salazar porque tenía que estar tres meses de descanso, pero necesitaba regresar porque el show debe continuar (...) es el primer día que logro no llorar durante el día”, expresó con visible emoción.

Estuvo preocupada por sus hijos

Más allá de las lesiones, el accidente también provocó en ella una profunda reflexión sobre su vida personal y sus relaciones familiares. Durante el programa, Laura Spoya se animó a compartir un episodio especialmente significativo que ocurrió después del siniestro: la visita de su padre.

La conductora reveló que su relación con él había estado distante durante más de un año. Sin embargo, tras enterarse del accidente, fue una de las primeras personas en acudir a verla, gesto que la conmovió profundamente y que la llevó a replantearse muchas cosas.

“Él llegó. Fue de las primeras personas. Fue como dobles emociones encontradas; para mí fue fuerte porque, además de que estaba choqueada, me di cuenta de que la vida se pasa en un segundo y no puedes vivirla molesta o peleada, con rencor, sobre todo con alguien de tu familia y tus papás”, relató.

