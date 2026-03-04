Leptospirosis: la enfermedad que puede propagarse tras huaicos e inundaciones y que no tiene vacuna de prevención

El Fenómeno El Niño amenaza la zona norte de nuestro país con inundaciones y huaicos.

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Leptospira, que se aloja en los riñones de animales como las ratas y se expulsa a través de su orina, contaminando agua y suelo. En Perú, los principales reservorios son los roedores, aunque también pueden portarla perros, vacas y cerdos.

Se trata de una zoonosis, es decir, una enfermedad que se transmite de animales a humanos, y que puede complicarse gravemente provocando falla renal, hepática y respiratoria, e incluso la muerte.

Riesgo elevado por fenómenos climáticos

Según José López Revilla, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, los eventos climáticos asociados al fenómeno de El Niño Costero—huaicos, desbordes de ríos, lluvias intensas e inundaciones—incrementan el riesgo de leptospirosis. “Estas condiciones facilitan que la orina de roedores y otros animales contamine el agua y el suelo, aumentando la posibilidad de contagio”, explicó para Infobae Perú.

Hasta la primera semana de febrero, correspondiente al cierre de la semana epidemiológica 05, se han registrado 267 casos en el país, con Loreto y San Martín como las regiones más afectadas. Según el Ministerio de Salud (Minsa), hasta ese periodo se observó una reducción del 85,3 % en comparación con el mismo periodo de 2025. Sin embargo, los datos aún no han sido actualizados al 4 de marzo y no se descarta que la cifra aumente, ya que el fenómeno se encuentra en su fase activa inicial y se proyecta un pico para junio.

Además, actualmente no existe vacuna para prevenir la leptospirosis en humanos, y la infección no genera inmunidad permanente, por lo que una persona puede volver a contraer la enfermedad.

Cómo se contrae y cómo prevenir la leptospirosis

La enfermedad se transmite al contacto con agua o suelo contaminado a través de la piel —heridas, raspones o piel reblandecida por el agua—, mucosas de ojos, nariz o boca, o mediante la ingesta de alimentos contaminados con orina de los animales reservorios, menciona el especialista.

Las medidas de prevención recomendadas incluyen:

Usar botas de jebe para transitar en zonas inundadas y guantes para manipular objetos húmedos.

Evitar caminar descalzo en lodo o charcos.

Lavarse las manos antes de cada comida y mantener control de residuos para reducir la proliferación de roedores.

Consumir únicamente agua hervida o clorada .

En viviendas afectadas por inundaciones, aplicar desinfección profunda con lejía y ventilar bien para asegurar el secado, ya que la bacteria muere con lejía y en ambientes secos.

Síntomas y atención médica

En los primeros días de infección, la leptospirosis puede manifestarse con fiebre alta, dolor de cabeza y muscular intenso, especialmente en pantorrillas y espalda, así como náuseas, vómitos y malestar general. Estos síntomas pueden confundirse con dengue, por lo que se requiere evaluación médica para un diagnóstico correcto, señala el también docente de la Universidad Científica del Sur.

En casos graves, pueden presentarse confusión, ictericia, disminución de la orina y hemorragias digestivas o pulmonares, situaciones que requieren ingreso inmediato a un hospital y tratamiento especializado.