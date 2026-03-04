Perú

Karla Tarazona destaca el rol de Christian Domínguez como papá: “El cariño y el respeto se ganan”

La presentadora de televisión y empresaria destaca la transformación del famoso artista en su vida personal, enfocado en su rol paternal con sus hijos mayores, construyendo así una convivencia basada en valores y afecto genuino

Karla Tarazona y Christian Domínguez
Karla Tarazona y Christian Domínguez posan sonrientes con sus hijos, en un momento donde ella destaca el importante rol paternal de él.

Karla Tarazona ha sorprendido en los últimos días al expresar públicamente su admiración y gratitud hacia Christian Domínguez, no solo como padre de su hijo menor, sino por el papel activo y afectuoso que desempeña con sus hijos mayores, fruto de su relación con Leonard León.

La conductora de televisión y empresaria se mostró orgullosa de la dinámica familiar que ha logrado construir junto al cantante, especialmente en una etapa de reconciliación y madurez que contrasta con las polémicas y desencuentros del pasado.

“Christian siempre está ahí, pero no solo para su hijo, sino para los tres, y eso se sabe hace tiempo. El cariño y el respeto se ganan. Es un gran papá”, afirmó Tarazona en declaraciones recogidas por Trome, dejando claro que la confianza entre Domínguez y los adolescentes es sólida. Incluso reveló que sus hijos mayores suelen compartir con él temas que, en ocasiones, no abordan con ella.

“Sí, hay cosas de las que quizá no quieren hablar conmigo, pero con él sí”, señaló Tarazona, quien no dudó en subrayar que el cariño y el respeto se ganan con el tiempo y la presencia constante, y que Christian ha asumido con responsabilidad el reto de ser un referente para los tres niños.

Karla Tarazona y Christian Domínguez
Karla Tarazona y Christian Domínguez vuelven a clínica de fertilidad y desatan rumores de embarazo. Infobae Perú / Captura: IG.

Un futuro de familia ampliada y nuevos sueños

En medio de este clima de armonía y estabilidad, Karla Tarazona compartió hace algunas semanas una noticia personal que ha generado expectativa: la presentadora logró congelar 11 óvulos tras someterse a un tratamiento de fertilidad, lo que abre la puerta a la posibilidad de convertirse nuevamente en madre en el futuro.

“Estoy súper contenta, al principio nerviosa, pero contenta porque se ha logrado sacar bastantes óvulos porque ya saben que voy a cumplir 43 y estoy cerca a la menopausia”, manifestó, agradeciendo a Christian por ser su soporte durante el proceso. Este paso, que Karla tomó de forma consciente y planificada, se inserta en la conversación de la pareja sobre la posibilidad de tener una hija juntos, un sueño que ambos han manifestado en entrevistas anteriores.

Quiero tener otro bebé, pero que sea una niña; por eso tengo que ir a la segura... me da miedito. Ya tengo tres hombrecitos y me falta mi princesa, hasta el nombre ya tengo para ella”, había confesado la conductora meses atrás, mientras que Christian Domínguez expresó abiertamente su ilusión de criar a una niña y hasta adelantó que el nombre elegido podría ser Katherine.

La pareja, que ya comparte un hijo y la crianza de los hijos mayores de Karla, planea ampliar la familia en un futuro cercano. Christian, por su parte, ha destacado la importancia de vivir este momento en plenitud.

La presentadora expresó su indignación por las referencias a su vida personal y a los menores, generando un momento de alto impacto televisivo. Panamericana Televisión/ Préndete.

A mí me encantaría tener otro hijo, creo que estamos en un buen momento de nuestras vidas para seguir trabajando y poder verlo crecer y formarse. Este es el momento ideal porque más adelante estaré mayor y quiero criar a mi hijo, no quiero que me vea como abuelito”, declaró entre risas.

Silencio ante polémicas y enfoque en la estabilidad

A pesar de las buenas noticias y los proyectos familiares, Karla Tarazona no ha estado exenta de preguntas sobre la responsabilidad económica y emocional de los padres biológicos de sus hijos mayores. Consultada sobre si Leonard León, su expareja, colaboró con la compra de útiles escolares para el inicio del año lectivo, Karla fue tajante.

“Sin comentarios. Yo siempre veo por mis hijos. Para eso trabajo, para darles siempre lo mejor”, respondió, evitando entrar en polémicas innecesarias y reiterando su compromiso como madre. Esta actitud discreta y centrada en el bienestar de sus hijos se ha convertido en una constante en la vida de la conductora.

A lo largo de los años, Karla ha priorizado la estabilidad emocional de los niños y la construcción de un hogar donde el respeto y el apoyo mutuo prevalecen por encima de viejos conflictos. Por su parte, Christian Domínguez también ha dejado atrás las polémicas mediáticas y ha optado por centrarse en su rol de pareja y padre.

Karla Tarazona y Christian Domínguez
Karla Tarazona y Christian Domínguez vuelven a clínica de fertilidad y desatan rumores de embarazo. Infobae Perú / Captura: IG.

En situaciones recientes donde fue objeto de críticas o menciones por parte de su hija mayor y la mamá de ella, el cantante optó por pedir disculpas públicas a Karla en televisión y agradecerle por su papel como madre y su paciencia ante los ataques.

“Han hablado y te han metido en este rollo gratis. Te pido mil disculpas y solo puedo agradecerte. Han ensuciado tu imagen, yo podría hablar maravillas porque eres una madre increíble y admirable...”, declaró Domínguez en el programa ‘Préndete’.

