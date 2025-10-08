Christian Domínguez agradece a los hijos de Karla Tarazona por no responder a su hija mayor tras fuertes acusaciones

Camila Domínguez reveló que no mantiene comunicación con Pamela Franco, pareja de Christian Domínguez. Video: TikTok

El cantante y conductor de televisión Christian Domínguez utilizó unos minutos del programa Préndete para dirigirse públicamente a Karla Tarazona, madre de su hijo menor, luego de las declaraciones de su hija mayor, Camila Domínguez, quien responsabilizó a la conductora por el distanciamiento con su padre.

Durante la emisión del programa, Domínguez le pidió disculpas a Tarazona y defendió su papel como madre, calificándola de “mujer admirable”.

Todo comenzó cuando Camila, hija que el artista tuvo de una relación anterior, realizó una transmisión en vivo en redes sociales donde expresó su rechazo hacia la exconductora de D’Mañana. “No me cae bien, no tengo comunicación con ella (Karla) y no voy a tener comunicación con ella nunca, jamás en la vida. Seguro que él (Christian) adora a Karla, por eso se alejó de mí”, dijo la adolescente, generando polémica inmediata entre los seguidores del cantante y de Tarazona.

Christian Domínguez decepcionado por las declaraciones de su hija sobre Karla Tarazona: “Está dolido”

Las palabras de la joven no tardaron en viralizarse y provocar reacciones en redes. Sin embargo, lejos de avivar el conflicto, Domínguez decidió intervenir públicamente para evitar mayores malentendidos y defender la imagen de su expareja.

“Te pido mil disculpas y solo puedo agradecerte. Han hablado y te han metido en este rollo gratis. A ti, a mis hijos y al bebé. Han ensuciado tu imagen, yo podría hablar maravillas porque eres una madre increíble y admirable... no lo digo yo, lo dicen tus actos, y me da mucha pena que te sigan tocando”, expresó visiblemente afectado durante la transmisión de Préndete.

El cantante también reconoció el papel que Karla ha desempeñado en la crianza de sus hijos y en su vida familiar. “Gracias por apoyarme tanto, por estar pendiente de mis hijos como si fueran tuyos. Toda la vida te lo agradeceré y gracias por mantenerte en silencio. Sé lo que has llorado y no es justo para ti”, agregó Domínguez, dejando claro que mantiene una relación de respeto y cooperación con la madre de su hijo Valentino, fruto de su relación pasada.

Christian Domínguez pidió disculpas a Karla Tarazona por acusaciones de su hija.

Hijos mayores de Karla Tarazona quisieron responder

La relación entre Domínguez y Tarazona ha sido tema de atención mediática en diversas ocasiones. En esta oportunidad, el cantante quiso resaltar que las recientes declaraciones de su hija no reflejan la realidad familiar ni la situación que mantiene con Karla.

Asimismo, Christian dedicó unas palabras a los hijos mayores de Karla Tarazona, quienes, según dijo, optaron por no responder a los comentarios de Camila. “Por más que hayan querido otra vez responder por redes, como lo querían hacer en su tema familiar del pasado, entendieron que jamás los vamos a exponer”, comentó, destacando la madurez con la que los jóvenes manejaron la situación.

Christian Domínguez rompe el silencio tras las declaraciones de su hija Camila sobre su distanciamiento: “Es un tema delicado”.

El líder de la Gran Orquesta Internacional también hizo un llamado a la prudencia y al manejo privado de los conflictos familiares, recordando que su hija es menor de edad y merece protección. “Cuando sean mayores será distinto, porque recién serán responsables. Saludo a mis padres, que están afectados y decepcionados, al igual que mis hermanos y tíos. Espero que quede claro, es una menor de edad y lo correcto es manejar este tema de manera interna”, concluyó.

Por su parte, Karla no ha respondido directamente al pronunciamiento. En ediciones pasadas de su programa, Tarazona había evitado pronunciarse sobre conflictos familiares, resaltando que su prioridad siempre ha sido mantener un entorno estable y saludable para su pequeño Valentino.

Christian Domínguez dolido por declaraciones de su hija Camila. Infobae Perú / Captura TV - Latina