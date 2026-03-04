JNE lanza ‘Pregúntale a tu Candidato’ para el debate presidencial previo a las Elecciones Perú 2026: así puedes mandar tu consulta

Debate presidencial 2026. | Imagen generada con IA (Infobae)

En medio de una campaña marcada por la participación de 36 candidatos presidenciales y a pocas semanas de las Elecciones 2026, el Jurado Nacional de Elecciones abrió un canal directo para que la ciudadanía pueda intervenir en el esperado debate presidencial. A través de la campaña nacional “Pregúntale a tu candidat@”, cualquier peruano sin afiliación política vigente podrá enviar una pregunta que, eventualmente, será respondida en vivo por los postulantes al sillón de Palacio.

La iniciativa busca darle un espacio protagónico a los electores en una contienda inédita por la cantidad de aspirantes. En total, se seleccionarán 72 preguntas ciudadanas, que serán proyectadas en video durante el segundo bloque de cada jornada del debate. Cada candidato tendrá un minuto y medio para responder. El plazo para participar es corto y ya está en marcha.

¿Cómo enviar tu pregunta al JNE y hasta cuándo hay plazo?

Foto: JNE

La recepción de consultas estará habilitada del 1 al 9 de marzo, únicamente en modalidad virtual, a través del formulario oficial disponible en la plataforma Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones. El cierre será a la medianoche del 9 de marzo.

Para participar, los ciudadanos deben cumplir algunos requisitos básicos:

Ser mayores de edad.

No contar con afiliación política vigente.

Formular una pregunta clara y directa.

No incluir insultos, agravios ni alusiones personales contra alguna candidatura.

Elegir uno de los ejes temáticos oficiales.

Al ingresar al formulario, el sistema solicitará seleccionar una dimensión temática, redactar la consulta y completar datos personales como dirección y contacto. Esta información permitirá al equipo organizador comunicarse con los autores de las preguntas elegidas y coordinar la grabación del video que será emitido durante el debate.

Desde el JNE han precisado que, debido a la alta cantidad de postulantes, el proceso de selección será técnico. Un comité liderado por el organismo electoral y conformado por representantes de IDEA Internacional, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Asociación Civil Transparencia y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia evaluará todas las propuestas.

Se estima que podrían recibirse alrededor de 1.500 preguntas a nivel nacional. De ese total, solo 72 serán seleccionadas bajo criterios de diversidad temática y representatividad regional.

¿Cuándo y cómo se desarrollará el debate presidencial 2026?

Ciudadanos peruanos residentes en el extranjero se preparan para ejercer su derecho al voto en los consulados habilitados para las Elecciones Generales 2026. Foto: ONPE

El debate presidencial 2026 se realizará de manera presencial en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja, y estará dividido en seis fechas: 23, 24 y 25 de marzo; y 30 y 31 de marzo y 1 de abril. Cada jornada empezará a las 8:00 p.m. y contará con la participación de 12 candidatos por día.

El formato contempla cuatro bloques por noche. El primero y el tercero estarán dedicados a exposiciones en ternas sobre temas previamente establecidos. En la primera semana se abordarán seguridad ciudadana e integridad pública y lucha contra la corrupción. En la segunda semana se discutirán empleo, desarrollo y emprendimiento, así como educación, innovación y tecnología.

El segundo bloque será exclusivo para las preguntas ciudadanas seleccionadas a través de la campaña “Pregúntale a tu candidat@”. En este segmento se proyectará el video del ciudadano formulando su consulta y, mediante sorteo, se definirá qué candidato la responderá. Cada uno dispondrá de 1 minuto y 30 segundos.

Finalmente, el cuarto bloque permitirá a cada postulante emitir un mensaje final de un minuto dirigido al país.

Los ejes temáticos sobre los cuales deben formularse las preguntas ciudadanas son cuatro:

Social : salud, cultura, vivienda, infraestructura sanitaria, migración y políticas para poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Institucional : descentralización y reformas del Estado.

Económico : estabilidad fiscal, incremento de la producción, competitividad y rentabilidad.

Territorial-ambiental: prevención y protección del medio ambiente, cambio climático, transición energética, gestión de recursos naturales, ordenamiento territorial y actividades extractivas.

El debate se desarrollará pocos días antes de los comicios generales del 12 de abril, en los que más de 27 millones de peruanos elegirán presidente, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino. En este contexto, la campaña del JNE busca incentivar el voto informado y reforzar la participación directa de la ciudadanía en un proceso electoral clave para el país.

La convocatoria ya está activa y el tiempo corre. Las preguntas seleccionadas no solo serán escuchadas a nivel nacional, sino que podrían marcar uno de los momentos más decisivos del debate presidencial rumbo a las Elecciones 2026.