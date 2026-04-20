La despedida a Jacqueline Brahm Flechelle, la icónica Miss Perú Universo que dejó huella más allá de la belleza

Olga Zumarán, Miss Perú Mundo 1978, confirma la muerte de Jacqueline Brahm Flechelle con recuerdos fotográficos y palabras de admiración.

El mundo de los certámenes de belleza y el modelaje peruano está de luto tras el fallecimiento de Jacqueline Adelaida Brahm Flechelle, Miss Perú Universo 1979, quien murió a los 65 años.

Su partida, confirmada el 16 de abril, ha causado conmoción entre familiares, amigos y figuras representativas del certamen nacional e internacional, quienes han destacado no solo su elegancia y trayectoria, sino también la calidad humana y el legado que deja en quienes la conocieron de cerca.

La noticia fue confirmada inicialmente por Olga Zumarán, actriz, psicóloga y Miss Perú Mundo 1978, quien compartió en sus redes sociales un sentido mensaje de despedida acompañado de fotografías de la época en la que Brahm Flechelle llevó la corona, así como imágenes de los recientes encuentros que compartieron.

“Hoy despedimos a una mujer que no solo fue belleza, sino también corazón, historia y presencia. Miss Perú Universo 1979 Jacqueline Brahm Flechelle”, expresó Zumarán, visiblemente afectada.

Un emotivo recorrido por la vida de Jacqueline Brahm, nuestra eterna Miss Perú 1979. A través de estas imágenes, recordamos su belleza, su alegría y los momentos inolvidables que compartió con sus seres queridos. Video: Instagram Olga Zumarán

Un legado más allá de la belleza

Jacqueline Brahm Flechelle nació en Lima el 10 de agosto de 1960 y con apenas 19 años fue coronada Miss Perú Universo el 26 de junio de 1979, representando a Lima Provincia. Ese mismo año, viajó como embajadora de la belleza peruana al certamen de Miss Universo, realizado en Perth, Australia, donde compartió escenario con representantes de todo el mundo y vivió una experiencia que marcó el inicio de una carrera que la consolidó como una de las figuras más recordadas del modelaje nacional.

Durante su paso por el modelaje, Brahm Flechelle se distinguió por su porte y su elegancia en las pasarelas, pero quienes la conocieron resaltan también la huella personal y la calidez que supo brindar a su entorno.

“Hoy me quedo con lo auténtico, con lo vivido, con lo que fue de verdad. Me complace haber estado cerca de ti en tus últimos meses con Felipe Alejandro Recabarren Valdivia y amigos cercanos, pasar momentos felices y juntas”, agregó Zumarán, destacando el valor de la amistad y los recuerdos compartidos.

Jacqueline Brahm Flechelle, Miss Perú Universo 1979, fallece a los 65 años dejando un legado en el modelaje peruano. (Instagram)

El historiador de certámenes Julio Rodríguez Matute brindó detalles de su vida personal y profesional, recordando que la exmodelo enfrentó una dura batalla contra el cáncer años atrás, aunque finalmente su deceso fue producto de complicaciones de salud.

Reconocimiento y emotivas despedidas

La muerte de Jacqueline Brahm Flechelle ha generado una ola de reacciones entre figuras del modelaje, familiares y seguidores. Muchos han destacado que su legado trasciende la belleza física y que su carácter, historia y presencia fueron determinantes para que se mantuviera vigente en el recuerdo colectivo de quienes la admiraron en la época dorada de los certámenes.

“Tuve el privilegio de conocerte de cerca, de compartir momentos inolvidables y una amistad que siempre llevaré conmigo”, escribió Zumarán, quien también fue Miss Perú y con quien Brahm Flechelle mantuvo un vínculo especial hasta sus últimos meses de vida.

La ex Miss Perú, reconocida por su elegancia y calidez humana, es despedida por figuras del certamen con emotivos mensajes.

En sus mensajes, Olga Zumarán y otras figuras han remarcado la autenticidad y la fortaleza de Jacqueline, así como la influencia positiva que tuvo en su entorno. “Hoy me quedo con lo auténtico, con lo vivido y con la dicha de haber estado cerca de ti junto a amigos cercanos”, expresó la también actriz en su publicación, dejando ver el impacto personal que la exreina dejó en quienes la acompañaron.

La coronación de Jacqueline Brahm Flechelle como Miss Perú Universo marcó un antes y un después en el modelaje nacional. Su figura se consolidó como símbolo de elegancia y sofisticación, pero también como referente de la presencia peruana en escenarios internacionales. Su participación en Miss Universo 1979, donde la ganadora fue la venezolana Maritza Sayalero, permitió que el nombre del Perú resonara en el mundo de la moda y la belleza.