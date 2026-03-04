Fuertes lluvias provocan colapso de histórica iglesia en el centro poblado de Shupluy en Áncash

260 emergencias registradas en los primeros meses de 2026. (Andina)

La lluvia no dio tregua en la sierra de Áncash. Durante semanas, el agua golpeó techos, caminos y laderas hasta abrir grietas donde antes solo había rutina. En varios distritos, la vida diaria cambió de ritmo: el tránsito se interrumpió, las familias dejaron sus viviendas y las autoridades activaron reportes de emergencia casi a diario.

El impacto no se limitó a casas y carreteras. También alcanzó construcciones con valor histórico y religioso. En el centro poblado de Shupluy, provincia de Yungay, parte de la fachada de una iglesia cayó tras ceder su estructura frente a la humedad acumulada. El hecho expuso el estado de edificaciones antiguas que dependen de sistemas de drenaje hoy deteriorados.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional informó que, en los primeros meses de 2026, las lluvias intensas generaron 260 emergencias en toda la región. El balance incluye una persona fallecida, 376 damnificados, 1,300 personas afectadas y cinco heridos. Las cifras reflejan el alcance de un periodo de precipitaciones que dejó daños en infraestructura pública, agricultura y patrimonio.

Colapso en la Iglesia San Cristóbal de Shupluy

Colapso parcial de la fachada de la Iglesia San Cristóbal de Shupluy.

En la provincia de Yungay, la estructura de la Iglesia San Cristóbal, ubicada en el centro poblado de Shupluy, sufrió el desplome parcial de uno de los muros de su fachada. Las precipitaciones constantes filtraron agua por una canaleta de drenaje pluvial con deterioro avanzado. Con el paso de los días, la humedad debilitó el muro hasta provocar su caída.

El templo ocupa un lugar central en la vida del pueblo. Se le reconoce como el principal símbolo de fe e identidad local y como escenario de la fiesta patronal que se celebra en julio. El daño encendió alertas entre los vecinos y autoridades, que evalúan medidas para evitar un deterioro mayor.

Las filtraciones dejaron en evidencia la falta de mantenimiento en sistemas de evacuación de agua. La acumulación constante afectó la base del muro y redujo su resistencia. El incidente no dejó víctimas, pero sí preocupación por la conservación de una edificación con valor histórico y religioso.

Derrumbes y deslizamientos en distintas provincias

Las emergencias se extendieron a otras provincias de Áncash. En Asunción, un derrumbe de cerro afectó cerca de 300 metros de la vía vecinal del centro poblado de Cuntuyoc, en el distrito de Acochaca. El deslizamiento interrumpió por completo el tránsito en el tramo Acocha - Colpa - Cunya, lo que limitó el traslado de personas y productos.

En la provincia de Carhuaz, un deslizamiento de tierra alcanzó una vivienda de material rústico en el centro poblado de Chopijirca, distrito de San Miguel de Aco. Seis personas resultaron afectadas. No se reportaron daños a la vida ni a la salud, aunque la estructura sufrió impactos que obligaron a evaluar su seguridad.

La provincia de Recuay también figura entre las zonas con afectaciones relevantes. En la quebrada Antapurhuay se registró la erosión de 10 metros lineales de defensa ribereña. En el centro poblado de Jatun Huishca, distrito de Cátac, un huaico erosionó 50 metros de vía vecinal y destruyó un puente peatonal de madera. La pérdida del puente complicó el paso de los pobladores y el acceso a servicios básicos.

En Utcuyacu, el incremento del caudal del río Santa erosionó 40 metros de la plataforma vial. La situación obligó a establecer restricciones vehiculares para reducir riesgos. Las autoridades locales monitorean el nivel del río ante la posibilidad de nuevas crecidas.

Viviendas afectadas y familias desplazadas

En la provincia de Huaraz, las lluvias intensas golpearon el centro poblado de Shancac, distrito de Pampas Grande. El reporte oficial indica 33 viviendas afectadas, 42 personas afectadas y cinco damnificadas. Tres viviendas quedaron inhabitables. Las familias de esas casas se alojan en viviendas de parientes mientras se coordinan acciones de apoyo y asistencia.

El balance regional detalla 41 viviendas destruidas, 93 inhabitables y 475 afectadas. Los daños alcanzan además a 14 locales educativos y 12 establecimientos de salud. Más de 30 mil metros lineales de vías registran afectaciones en distintos niveles de gobierno. Doce puentes presentan daños y tres quedaron destruidos.

El sector agrícola también figura en el reporte. Se contabilizan 77.44 hectáreas de cultivos afectados y 36.40 hectáreas perdidas. Para muchas familias, esa pérdida representa la reducción de ingresos y de alimentos disponibles.

Balance regional y respuesta

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash mantiene el registro actualizado de los eventos asociados a las lluvias. El informe oficial precisa que, en los primeros meses de 2026, se produjeron 260 emergencias en la región. El impacto humano incluye una persona fallecida, 376 damnificados, 1,300 personas afectadas y cinco heridos.

Las autoridades coordinan acciones de apoyo en los distritos con mayores daños. La prioridad se centra en la atención de familias sin vivienda habitable, la rehabilitación de vías interrumpidas y la evaluación de infraestructura pública comprometida.

En Shupluy, el desplome parcial de la fachada de la Iglesia San Cristóbal se suma a una lista de eventos que revelan la vulnerabilidad de edificaciones antiguas frente a lluvias prolongadas. En otras provincias, los derrumbes y huaicos alteran rutas y servicios. El panorama regional muestra una cadena de emergencias que exige monitoreo constante y respuestas rápidas para reducir riesgos en los próximos meses.