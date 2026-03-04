¿Eres miembro de mesa? Link oficial de la ONPE para descargar tu credencial para este 12 de abril

ONPE inicia capacitaciones virtuales y presenciales para actores electorales| Andina

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó el servicio en línea para que los ciudadanos designados como miembros de mesa puedan descargar su credencial oficial. Este documento resulta indispensable para presentarse el 12 de abril de 2026, fecha fijada para las Elecciones Generales en Perú.

¿Cómo descargo mi credencial?

Ingresa al sitio web oficial de la ONPE: Accede al portal de consultas en línea a través del enlace desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Escribe tu número de DNI: En la plataforma, ubica el campo correspondiente y digita tu número de Documento Nacional de Identidad. Asegúrate de que los datos sean correctos para continuar con el proceso.

Coloca el código de verificación de tu DNI: Introduce el dígito de verificación que se encuentra al costado del número de tu DNI. Este código es un número adicional que figura en tu documento y sirve para validar tu identidad.

Ingresa tu fecha de nacimiento: Completa el siguiente campo con tu fecha de nacimiento, siguiendo el formato que solicita la plataforma (día, mes y año). Este dato permite confirmar tu identidad como titular del DNI.

Haz clic en la opción “Descarga tu credencial”: Selecciona la alternativa que permite obtener el documento digital. El sistema generará un archivo PDF con tu credencial oficial de miembro de mesa, listo para descargar y guardar.

Por otro lado, existe la opción de que la credencial pueda ser recogido de manera presencial en los siguientes puntos:

Acude a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de tu jurisdicción: Si no puedes acceder a la descarga en línea, dirígete a la ODPE que corresponde a tu distrito o provincia. Allí podrás solicitar la impresión de tu credencial presentando tu DNI.

Ten en cuenta el horario de atención: Las oficinas atienden de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

Capacitación virtual y presencial

ONPE puso en marcha un periodo extendido de capacitación, que abarca tanto a los miembros de mesa como a los ciudadanos habilitados para votar y a los personeros de las agrupaciones políticas, mediante una plataforma virtual y jornadas presenciales en todo el país. El organismo electoral habilitó la plataforma ONPEDUCA disponible desde hace varios días, y extendió el periodo de preparación a 45 días.

Este ofrece cursos virtuales, manuales y cartillas descargables, con contenidos actualizados que cubren las funciones y responsabilidades de cada actor electoral durante las elecciones del 12 de abril. Los usuarios pueden acceder a materiales que explican los procedimientos de votación, las modalidades de elaboración de actas (convencional y con Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio, STAE) y otros aspectos clave del proceso electoral.

Junto al entorno virtual, la ONPE despliega actividades presenciales a través de sus Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en distintos distritos y centros poblados.

Para quienes han sido designados miembros de mesa, la ONPE organizará dos grandes jornadas de capacitación presencial a nivel nacional. Estas sesiones tendrán lugar en instituciones educativas el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril, y permitirán a los participantes practicar con los materiales oficiales y recibir orientaciones detalladas sobre cada etapa del proceso.