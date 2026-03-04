Perú

¿Eres miembro de mesa? Link oficial de la ONPE para descargar tu credencial para este 12 de abril

El documento es indispensable para identificarse ante las autoridades electorales y cumplir con el rol asignado en las Elecciones Generales 2026 que se realizará en abril

Guardar
ONPE inicia capacitaciones virtuales y
ONPE inicia capacitaciones virtuales y presenciales para actores electorales| Andina

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó el servicio en línea para que los ciudadanos designados como miembros de mesa puedan descargar su credencial oficial. Este documento resulta indispensable para presentarse el 12 de abril de 2026, fecha fijada para las Elecciones Generales en Perú.

La entidad electoral ha puesto
La entidad electoral ha puesto en marcha una plataforma en línea y actividades en todo el país para preparar a miembros de mesa, personeros y votantes rumbo a los comicios de abril| ONPE

¿Cómo descargo mi credencial?

  • Ingresa al sitio web oficial de la ONPE: Accede al portal de consultas en línea a través del enlace desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
  • Escribe tu número de DNI: En la plataforma, ubica el campo correspondiente y digita tu número de Documento Nacional de Identidad. Asegúrate de que los datos sean correctos para continuar con el proceso.
  • Coloca el código de verificación de tu DNI: Introduce el dígito de verificación que se encuentra al costado del número de tu DNI. Este código es un número adicional que figura en tu documento y sirve para validar tu identidad.
  • Ingresa tu fecha de nacimiento: Completa el siguiente campo con tu fecha de nacimiento, siguiendo el formato que solicita la plataforma (día, mes y año). Este dato permite confirmar tu identidad como titular del DNI.
  • Haz clic en la opción “Descarga tu credencial”: Selecciona la alternativa que permite obtener el documento digital. El sistema generará un archivo PDF con tu credencial oficial de miembro de mesa, listo para descargar y guardar.

Por otro lado, existe la opción de que la credencial pueda ser recogido de manera presencial en los siguientes puntos:

  • Acude a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de tu jurisdicción: Si no puedes acceder a la descarga en línea, dirígete a la ODPE que corresponde a tu distrito o provincia. Allí podrás solicitar la impresión de tu credencial presentando tu DNI.
  • Ten en cuenta el horario de atención: Las oficinas atienden de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.
Quiénes serán miembros de mesa
Quiénes serán miembros de mesa en las elecciones y qué beneficios tendrán| Andina

Capacitación virtual y presencial

ONPE puso en marcha un periodo extendido de capacitación, que abarca tanto a los miembros de mesa como a los ciudadanos habilitados para votar y a los personeros de las agrupaciones políticas, mediante una plataforma virtual y jornadas presenciales en todo el país. El organismo electoral habilitó la plataforma ONPEDUCA disponible desde hace varios días, y extendió el periodo de preparación a 45 días.

Este ofrece cursos virtuales, manuales y cartillas descargables, con contenidos actualizados que cubren las funciones y responsabilidades de cada actor electoral durante las elecciones del 12 de abril. Los usuarios pueden acceder a materiales que explican los procedimientos de votación, las modalidades de elaboración de actas (convencional y con Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio, STAE) y otros aspectos clave del proceso electoral.

Quienes integren las mesas electorales
Quienes integren las mesas electorales en 2026 obtendrán remuneración y día de descanso| ONPE

Junto al entorno virtual, la ONPE despliega actividades presenciales a través de sus Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en distintos distritos y centros poblados.

Para quienes han sido designados miembros de mesa, la ONPE organizará dos grandes jornadas de capacitación presencial a nivel nacional. Estas sesiones tendrán lugar en instituciones educativas el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril, y permitirán a los participantes practicar con los materiales oficiales y recibir orientaciones detalladas sobre cada etapa del proceso.

Temas Relacionados

ONPEMiembro de mesaElecciones Perú 2026Elecciones 2026Credencial

Más Noticias

ARMY peruanas celebran: BTS anuncia las canciones de Arirang y revela cuándo se estrena

La comunidad ARMY en Perú se moviliza tras el anuncio del tracklist de ‘Arirang’, organizando encuentros y campañas digitales para celebrar el regreso del grupo coreano a la escena musical internacional.

Infobae

Magaly Medina critica a Suheyn Cipriani por volver con Macarius luego de llorar por él: “Se conforma con tan poco”

La periodista lamentó que la modelo se luzca con el arequipeño, pese a que hizo público que terminó su romance el día del cumpleaños de su hija y previo a San Valentín

Magaly Medina critica a Suheyn

Antonio Rizola explicó por qué Ysabella Sánchez destaca en Liga Peruana de Vóley, a diferencia del Sudamericano: “Hay muchos factores”

El entrenador de la selección peruana analizó el desempeño de ‘Chabelita’ con Alianza Lima en la última competencia internacional

Antonio Rizola explicó por qué

Conflicto en Medio Oriente: qué hacer si un familiar peruano está en la zona de riesgo

El embajador Javier Martín Sánchez-Checa Salazar explicó que la Cancillería peruana mantiene contacto permanente con los connacionales en Irán, Israel y otros países de Medio Oriente. Recomendó a las familias comunicarse a través de los canales oficiales ante cualquier emergencia

Conflicto en Medio Oriente: qué

Adrián Villar no iría a la prisión pese a admitir que atropelló y mató a Lizeth Marzano: se acogerá a ley de Dina Boluarte

La defensa del acusado busca que la condena se cumpla fuera del penal gracias a la nueva normativa aprobada durante el gobierno de Dina Boluarte. Hoy el juez definirá su futuro

Adrián Villar no iría a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sin conciliación y rumbo a

Sin conciliación y rumbo a una sentencia: Así inició el juicio a Fernando Rospigliosi por difamación a Delia Espinoza

Gobierno de Balcázar evalúa que Fuerzas Armadas custodien las cocheras de empresas de transporte

Rafael López Aliaga asocia la emergencia en Camisea con corrupción: “Hace rato debía haber dos ductos y dejaron uno por coimas”

Ministerio de Energía y Minas coordina acciones para reestablecer servicio energético tras deflagración

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

ENTRETENIMIENTO

ARMY peruanas celebran: BTS anuncia

ARMY peruanas celebran: BTS anuncia las canciones de Arirang y revela cuándo se estrena

Magaly Medina critica a Suheyn Cipriani por volver con Macarius luego de llorar por él: “Se conforma con tan poco”

Magaly Medina arremete contra defensa de César Nakazaki a Adrián Villar y recuerda: “Con él me fui a la cárcel”

Magaly cuestiona a Adrián Villar por sus declaraciones en audiencia sobre caso Lizeth Marzano: “No olvidemos que mató a una mujer”

Marisel Linares en la mira de la justicia: ¿Qué pena podría enfrentar por falsificación de documentos?

DEPORTES

Antonio Rizola explicó por qué

Antonio Rizola explicó por qué Ysabella Sánchez destaca en Liga Peruana de Vóley, a diferencia del Sudamericano: “Hay muchos factores”

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2026, Fase 2: partidos, horarios y canal TV

¿Fue tiro de esquina o saque de meta? CONAR publicó los audios del VAR de polémica jugada previo al gol de Alianza Lima contra UTC

Alianza Lima vs Deportivo Soan: día, hora y canal TV del partido por fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: los equipos clasificados y cómo se definirán los cruces