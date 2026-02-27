Perú

Stephanie Cayo apareció en el concierto de Alejandro Sanz: español la abraza y cierra el show agarrándola de la mano

El intérprete español culmina su concierto en el Estadio Nacional junto a la actriz, provocando reacciones en redes y manteniendo la expectativa sobre la naturaleza de su vínculo

Alejandro Sanz abraza a Stephanie Cayo en pleno concierto en Lima. Al concluir su show, la agarra de la mano y se va con ella. Tiktok/ @VaniVi/ @JohaZM/ José Pastor

El cantante español Alejandro Sanz protagonizó un momento de alta emoción durante su segundo y último concierto en el Estadio Nacional de Lima, donde sorprendió al público al abrazar a la actriz peruana Stephanie Cayo, quien se encontraba mirándolo desde el escenario. Esto ocurrió mientras cantaba ‘Corazón Partío’. Este gesto, realizado en la noche del 26 de febrero, intensificó los rumores en torno a la supuesta relación entre ambos, un tema que ha sido foco de atención en medios y redes sociales desde la llegada del artista a la capital peruana.

El cantante la abrazó fuerte y tuvo la intención de mostrarla más al público, pero la actriz optó por seguir tras bambalinas. El público, testigo de la escena, reaccionó con ovaciones y muestras de entusiasmo, lo que motivó una oleada de comentarios y videos que rápidamente circularon por distintas plataformas digitales.

La interacción no concluyó en el abrazo, ya que, al finalizar la canción, Sanz tomó la mano de Cayo y ambos se retiraron juntos del escenario, sellando así el fin del show ante una multitud que interpretó el acto como una posible confirmación de su vínculo sentimental.

Alejandro Sanz abraza a Stephanie
Alejandro Sanz abraza a Stephanie Cayo en pleno concierto.

La presencia de Stephanie Cayo en la gira sudamericana de Alejandro Sanz ha sido constante en fechas recientes. La actriz acompañó al cantante en presentaciones en Colombia y Ecuador, donde fue vista en zonas privilegiadas y cerca del escenario, según documentó el programa de espectáculos Magaly TV, La Firme.

Durante su estadía en Lima, el español compartió en redes sociales un mensaje que muchos seguidores interpretaron como una alusión directa a su situación personal, en medio de las especuloaciones de un romance.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo comparten un momento distendido en la cocina, mientras crecen los rumores sobre su posible relación.

“Nada me va a quitar este amor que siento”, escribió el artista en una publicación, alimentando así la expectativa en torno a su vínculo con Stephanie Cayo. La actriz, por su parte, ha evitado declaraciones públicas sobre el tema, aunque su proximidad con el entorno del cantante y su presencia en eventos clave de la gira no han pasado desapercibidos.

La prensa de espectáculos en Perú ha seguido de cerca la relación entre ambos artistas. El arribo anticipado de Alejandro Sanz a Lima, varios días antes del primer show, fue interpretado por medios locales como un indicio de su interés por pasar más tiempo con Stephanie Cayo, quien también se encontraba en la ciudad promocionando talleres de su escuela de artes escénicas. Las redes sociales de la actriz confirmaron su presencia en la capital peruana durante las fechas del concierto, lo que alimentó aún más la especulación.

Se sabe que tanto Alejandro Sanz como Stephanie Cayo se encuentran solteros. Esta situación, ha facilitado la proliferación de rumores sobre un posible nuevo romance entre el cantante y la actriz peruana.

El público asistente al Estadio Nacional de Lima compartió masivamente imágenes y videos del momento en que Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se fundieron en un abrazo, interpretando el gesto como una “oficialización” de la relación. No obstante, ni el cantante ni la actriz han confirmado públicamente un romance.

Durante su visita a un
Durante su visita a un reconocido restaurante en Miraflores, el intérprete de 'Corazón partío' solo respondió con una sonrisa cuando le preguntaron por su amistad con la popular actriz peruana (Instagram)

En medio de la euforia por la gira “¿Y ahora qué?”, que agotó localidades en la capital peruana, el episodio protagonizado por Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se convirtió en uno de los temas más comentados en la escena musical y del entretenimiento local. La interacción en el escenario marcó un cierre memorable para el público limeño, que aguardaba por el repertorio clásico del artista español, y que además, se llevo la gran sorpresa en el ámbito personal del cantante. ¿Será la confirmación de un romance?

Emergencia por lluvias: Colegios privados

Keiko Fujimori casi sufre accidente:

Alianza Lima vs Universitario en

Magaly Medina, el cambio de

Alerta naranja en la costa
