Revelan video de Adrián Villar sonriendo días después de atropellar a Lizeth Marzano: Este martes se define si va a prisión preventiva

Las imágenes fueron grabadas el 23 de febrero, nueve días después del trágico accidente en San Isidro. La Fiscalía solicita 9 meses de cárcel preventiva por presunto homicidio culposo, fuga y omisión de auxilio

Un video muestra a Adrián Villar sonriendo días después de atropellar a Lizeth Marzano, contrastando con sus recientes disculpas. Este martes se decide su futuro en la audiencia de prisión preventiva | Canal N

El caso que conmocionó a San Isidro y que mantiene en vilo a la opinión pública suma un nuevo elemento que ha encendido las redes sociales. A pocas horas de que el Poder Judicial retome la audiencia para decidir si dicta prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, se difundió un video en el que el joven aparece sonriendo y conversando relajadamente, días después del atropello que acabó con la vida de la campeona nacional de buceo Lizeth Marzano.

Las imágenes, registradas el lunes 23 de febrero por un equipo de prensa en los exteriores de un estudio de abogados, muestran al investigado antes de ser detenido y puesto bajo custodia policial. El contraste entre ese momento y los recientes mensajes públicos de disculpas ha generado una ola de comentarios, mientras el proceso judicial entra en una fase decisiva este 3 de marzo a las 3:00 p. m., cuando se reanudará la audiencia de prisión preventiva por 9 meses solicitada por la Fiscalía.

Video difundido muestra a Adrián Villar sonriente días después del atropello

El reportaje televisivo presentó la grabación captada cuando Villar aún se encontraba en libertad. En el video se le observa sonriente y en medio de carcajadas, saliendo del estudio jurídico que lo representaba en ese momento. La fecha coincide con el noveno día posterior al accidente ocurrido el 17 de febrero en San Isidro, cuando una camioneta impactó contra Marzano mientras realizaba actividad física en la vía pública.

Actualmente, el joven de 21 años permanece en la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, en La Victoria, bajo custodia policial. Horas antes de la difusión del video, su padre, Rubén Villar, acudió a la sede policial para llevarle alimentos y permaneció cerca de una hora en el interior, sin brindar declaraciones a la prensa.

En paralelo, se conocieron nuevos chats atribuidos a conversaciones entre Villar y su expareja, Francesca Montenegro. En uno de los mensajes difundidos, él señala: “Lo siento mucho, pero no puedo hacer nada para cambiar el pasado. De verdad, lamento mucho lo que está pasando”. En el mismo intercambio, agrega que las personas cercanas a él lo están apoyando y cuestiona la distancia que percibe en su entorno más íntimo.

La Fiscalía sustenta su pedido de prisión preventiva en los presuntos delitos de homicidio culposo, fuga del lugar del accidente y omisión de socorro. El Ministerio Público considera que existe peligro procesal, mientras la defensa —que actualmente encabeza el abogado penalista César Nakazaki Servigón— busca desestimar la medida restrictiva.

Además, para este 3 de marzo a las 9:00 a. m. fue citada la periodista Marisel Giovanna Linares Chávez a declarar en la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito Lima Centro, ubicada en el jirón Prolongación Lamar, en La Victoria. Su abogado solicitó que la diligencia sea virtual, aunque hasta el momento no se ha confirmado si el pedido será aceptado.

Peritaje policial: 48.24 km/h y velocidad no prudente para una curva sinuosa

El programa Panorama presenta detalles exclusivos del peritaje policial en el caso de Adrián Villar, acusado de homicidio culposo. El análisis revela la velocidad a la que conducía y concluye que, si bien no excedía el límite, fue imprudente para las condiciones de la vía, provocando el fatal accidente. - Panorama

En medio de la expectativa por la decisión judicial, también se revelaron detalles técnicos del peritaje policial que analiza la dinámica del accidente. El informe de causalidad determinó que el vehículo conducido por Villar se desplazaba a 48.24 kilómetros por hora al momento del impacto.

El documento precisa que dicha cifra no superaba el límite máximo permitido en la vía. Sin embargo, los especialistas concluyeron que esa velocidad resultó “no prudente” considerando las características del tramo, descrito como una curva sinuosa, y el momento en que se produjo la pérdida de direccionalidad del vehículo.

Según el análisis técnico, la combinación de factores habría generado la pérdida de control que terminó con el automóvil empotrándose contra un árbol y alcanzando a Lizeth Marzano. El peritaje no establece de manera concluyente la causa exacta de la pérdida de control, pero sí incorpora la evaluación objetiva de la velocidad, la geometría de la vía y la secuencia de los hechos.

Este informe forma parte del sustento presentado por la Fiscalía en la audiencia que continuará este martes por la tarde. De acreditarse los cargos, el joven podría enfrentar una pena de hasta 8 años de cárcel. Mientras tanto, el caso sigue generando amplio debate en torno a la responsabilidad penal en accidentes de tránsito, el impacto de las pruebas técnicas y el desarrollo del proceso judicial en uno de los hechos más comentados de las últimas semanas en Lima.

