“¿Por qué m** no me respondes?”: el fuerte reclamo de Adrián Villar a Francesca Montenegro tras la muerte de Lizeth Marzano

La investigación fiscal sobre el accidente que terminó con la vida de Lizeth Marzano no solo puso bajo la lupa las acciones legales y médicas de los involucrados, sino que también dejó al descubierto la tensión y el quiebre en la relación entre Adrián Villar y Francesca Montenegro, su pareja en ese momento. Una serie de mensajes intercambiados tras el suceso revela el peso emocional y las recriminaciones mutuas que surgieron ante el avance de la causa y la presión social desatada por el caso.

La noche del 17 de febrero, Villar, de 21 años, atropelló a la deportista Lizeth Marzano y se dio a la fuga sin auxiliarla. Según registros accedidos por La República, la influencer le reclamó a Villar que no se haya entregado a la Policía y sometido al dosaje etílico apenas ocurrido el accidente. Sin embargo, la decisión final fue diferente.

El 24 de febrero, días después del incidente, Montenegro expresó a Villar su preocupación tanto por la víctima como por las consecuencias personales que enfrentaba. Incluida la pérdida de su trabajo y amenazas en redes sociales.

“Adrián, en realidad me preocupa Lizeth, me preocupa su familia, me preocupas tú... preocupa todo. Ya perdí mi trabajo, me atacan hace días sin parar en las redes. Ayer han venido periodistas a mi casa, la gente me desea la muerte y lo que más lamento es que aquella madrugada que viniste con tu papá, cuando el mío quiso llevarte a la comisaría para que te entregues y te hagan el dosaje, no lo hicieron y se fueron a buscar otros abogados”, escribió.

El joven investigado reconoció el impacto que el caso estaba teniendo en su propia vida y en su círculo cercano, pero remarcó su impotencia ante los hechos consumados. “No puedo hacer nada para cambiar el pasado”, manifestó. Insistió en que la situación estaba afectando a varias personas y, en tono de reproche, cuestionó la actitud de Francesca: “Deberíamos estar juntos en esto, no cada vez más separados. Dijiste que me apoyarías en todo momento, pero lamentablemente no siento que lo estés haciendo”.

La tensión en la conversación escaló ante la falta de respuesta inmediata de Montenegro. Villar envió mensajes reiterados y con un tono cada vez más cargado: “¿Por qué m* no quieres hablar? No entiendo”, “Parece que quisieras que las cosas empeoren” y “¿No te basta con lo que estamos viviendo? ¿Quieres hacerlo aún más difícil?”.

Las conversaciones reveladas por La República y analizadas en sede fiscal se suman a otras pruebas y testimonios que buscan esclarecer la secuencia de hechos tras el accidente. Según fuentes de la investigación, la madrugada del 18 de febrero, a las 00:48, Villar mantuvo una llamada de 22 minutos con su padre, Rubén Villar, a quien le informó sobre el accidente sin poder precisar a quién o qué había impactado. En ese intercambio, aclaró que no había consumido alcohol ni drogas y que posiblemente se había quedado dormido al volante.

A lo largo de la madrugada y la mañana siguiente, Villar mantuvo comunicaciones con sus padres y con Montenegro. Cerca de las 5:00 de la mañana, advirtió por WhatsApp sobre la existencia de cámaras de seguridad en el trayecto entre el lugar del accidente y su vivienda. Su padre le respondió que ya lo sabía y que estaban “pensando”. Por su parte, su madre, Marcela Chirinos, le recomendó que reflexionara sobre cómo afrontar la situación y no intentara encubrir hechos.

Imágenes de seguridad incorporadas a la investigación muestran que Villar se reunió con su padre y otras personas en el parque Alfonso Ugarte alrededor de las 3:12, para luego ingresar al domicilio de la familia Montenegro, donde, según la versión de Juan Montenegro, se le recomendó entregarse a la Policía inmediatamente. Posteriormente, el joven realizó diversas llamadas y, de acuerdo con registros de transporte, se habría dirigido a la Clínica San Felipe la mañana siguiente, aunque las pruebas de esa visita aún no han sido incorporadas formalmente al expediente fiscal.