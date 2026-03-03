Qué se celebra el 3 de marzo en el Perú: fechas que delinearon identidad y resistencia

Una revisión de los eventos más relevantes ocurridos en esta fecha revela episodios que abarcan gestas heroicas, conflictos internacionales, levantamientos sociales y transformaciones tanto políticas como culturales en el país (Composición)

03 de marzo de 1821 - Las heroínas Toledo frenan a los realistas y ganan reconocimiento de San Martín

Tres mujeres de Concepción desafiaron al ejército realista y sabotearon el puente Las Balsas, gesto decisivo que salvó vidas patriotas y marcó la independencia. (Andina)

El 3 de marzo de 1821, en Concepción (Junín), tres mujeres —Cleofé Ramos de Toledo y sus hijas María e Higinia— alertaron al pueblo de la llegada del ejército realista y organizaron la defensa en el puente Las Balsas.

Con hachas y machetes, cortaron las amarras del puente para retrasar a las tropas del general Valdés, permitiendo que los patriotas escaparan y evitando que fueran aniquilados. Su audaz gesto detuvo al enemigo durante horas y causó bajas entre los soldados españoles.

Por esa valentía, el general José de San Martín las condecoró con la Medalla de Vencedoras y el grado de capitán, y Concepción fue declarada Pueblo Heroico.

3 de marzo de 1828 - Ultimátum de la Gran Colombia al Perú que desencadenó guerra regional

Exigencias territoriales y económicas tensaron la relación con la Gran Colombia y empujaron al Perú a un conflicto armado que culminó en Tarqui. (BNP)

El 3 de marzo de 1828, en un clima de creciente tensión política, la Gran Colombia presentó al Perú una serie de exigencias que profundizaron el conflicto bilateral.

Bajo la influencia de Simón Bolívar, reclamó la devolución de Jaén, Tumbes y Maynas, además del pago de 3 millones 600 mil pesos por gastos vinculados a la independencia. También exigió la aceptación de su representante diplomático y la reducción de fuerzas en la frontera.

La negativa peruana frustró las gestiones diplomáticas y precipitó la Guerra Gran Colombo-Peruana. El enfrentamiento incluyó acciones navales y terrestres que culminaron en la batalla de Tarqui en 1829, tras meses de abierta hostilidad.

3 de marzo de 1885 - Rebelión de Huaraz encabezada por Pedro Pablo Atusparia en Áncash

La protesta indígena tomó Huaraz en rechazo a cargas fiscales y maltratos, antes de ser sofocada con dura represión militar. (Dtarazona)

El 3 de marzo de 1885 se inició la Rebelión de Huaraz, un levantamiento campesino en Áncash dirigido por el alcalde indígena Pedro Pablo Atusparia.

La insurrección surgió como respuesta a los abusos de los gamonales y al restablecimiento del tributo indígena y del impuesto personal dispuesto por el gobierno de Miguel Iglesias tras la Guerra del Pacífico. Cansados de cargas fiscales y maltratos, los pobladores tomaron inicialmente la ciudad de Huaraz.

El movimiento fue sofocado por el ejército con una represión que dejó miles de muertos. Atusparia fue capturado y murió en 1887. La revuelta es recordada como símbolo de resistencia campesina.

03 de marzo de 1951 - Pérez Prado llega al Perú por primera vez desata la fiebre del mambo y sacude la noche limeña

La llegada del Rey del Mambo encendió Lima con ritmos afrocubanos que transformaron la escena musical y desataron entusiasmo masivo. (La Jiribilla)

El 3 de marzo de 1951, el músico cubano Dámaso Pérez Prado llegó por primera vez a Lima y provocó un fenómeno cultural inmediato. Tras triunfar en México, aterrizó en el aeropuerto de Limatambo y fue recibido por una multitud entusiasta.

Una caravana lo acompañó hasta el hotel Bolívar y esa misma noche debutó en el club Lawn Tennis, donde su ritmo encendió al público. Su estilo, que fusionaba sonidos afrocubanos con jazz y swing, revolucionó la escena local.

Incluso la prensa le dedicó versos en homenaje. Desde entonces, el mambo quedó instalado como parte esencial del repertorio bailable peruano.

3 de marzo de 1963 - Nicolás Lindley releva a Pérez Godoy y asume la Junta Militar en Perú

Una disputa interna en la cúpula castrense llevó a Nicolás Lindley a reemplazar a Pérez Godoy y asumir la conducción del gobierno militar. En la imagen, Junta Militar de Gobierno de Ricardo Pérez Godoy y su Gabinete Ministerial (archivohistoricodemarina.mil.pe)

El 3 de marzo de 1963, el general Nicolás Lindley López apartó del poder a Ricardo Pérez Godoy, quien presidía la Junta Militar de Gobierno en Perú.

La decisión respondió a la preocupación de que Pérez Godoy intentara extender su permanencia más allá del acuerdo inicial entre los mandos castrenses. Lindley, segundo en la jerarquía, tomó la conducción del régimen con el compromiso de encaminar la transición institucional.

La Junta gobernaba desde el golpe de 1962 y su misión era convocar elecciones. Pérez Godoy fue retirado de Palacio tras dirigir el país desde julio del año anterior.

03 de marzo de 1970 - se funda Cieneguilla y crece como distrito natural y campestre de Lima

Cieneguilla nació oficialmente como distrito limeño, consolidando su identidad rural en el valle del río Lurín. (Andina)

El distrito de Cieneguilla es uno de los 43 que conforman la provincia de Lima, en el Perú. Está al sureste de la ciudad y limita con Ate, Chaclacayo, Antioquía y Pachacámac, ocupando parte del valle del río Lurín en una zona poco urbanizada con paisajes naturales.

Su historia se remonta a períodos prehispánicos ligados al Qhapaq Nan y, tras siglos de transformaciones, fue creado oficialmente el 3 de marzo de 1970tras segregarse de Pachacámac.

Hoy tiene más de cuarenta mil habitantes y combina áreas residenciales con espacios agrícolas y recreativos.