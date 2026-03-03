“Acepto mi responsabilidad”: Adrián Villar pide perdón a la familia de Lizeth Marzano y responde qué pasó por su cabeza cuando huyó del lugar

Durante una audiencia virtual, un joven acusado de un grave crimen se enfrenta a las preguntas del juez. Escucha sus palabras de arrepentimiento y el pedido de perdón a la familia de la víctima, Lizeth. "Estoy profundamente arrepentido", declara.

Adrián Villar, principal acusado por la muerte de Lizeth Marzano, ofreció un pedido de perdón público en la audiencia de prisión preventiva en su contra y reconoció su responsabilidad en los hechos. Durante su intervención, el juez del Vigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima le consultó porqué fugó sin auxiliar a la deportista de apnea.

“Lo único que tengo que decir es perdón, perdón y mil veces perdón a la familia y a todas las personas que aman a Lizeth. Soy completamente consciente de lo sucedido y de sus consecuencias. Estoy profundamente arrepentido de haberle causado tanto dolor a una familia. Y por eso acepto mi responsabilidad y estoy aquí para asumir todo lo que tenga que asumir. Perdón. Eso es todo. Muchas gracias”, expresó.

Tras el testimonio inicial, el magistrado insistió en conocer los motivos que llevaron a Villar a abandonar la escena sin auxiliar a la víctima. “¿Qué pasó por tu cabeza, hijo, cuando hiciste eso? ¿Y por qué no bajaste y atendiste a esa señorita? ¿Por qué huiste? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿En qué estabas pensando?”, preguntó el juez Adolfo Fernando Farfán Calderón.

“No sé qué me pasó. De verdad, no sé qué me pasó. No sé qué fue lo que pasó. Mi cabeza me decía que pare y mi cuerpo no obedecía. Nunca me había pasado algo similar. No, no sé qué me pasó. Lo siento muchísimo”, respondió el joven de 21 años.

Tras ello, notificó que la lectura de resolución al pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro, así como fuga tras el atropello y posterior muerte de la deportista Lizeth Katherine Marzano Noguera, la dará a conocer este miércoles 4 de marzo, a las 21:00 horas.

El contexto del caso y la reacción de la familia

El caso de Lizeth Marzano conmocionó a la opinión pública por la gravedad de los hechos y la reacción inicial de Villar tras el incidente. Según la investigación, el acusado abandonó el lugar pocos segundos después, sin auxiliar a la víctima ni dar aviso a las autoridades.

Fuentes judiciales confirmaron que los elementos en contra de Villar son considerados “graves y fundados”, por lo que la discusión procesal ya no gira en torno a la autoría, sino a circunstancias agravantes y las eventuales consecuencias penales.