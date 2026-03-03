Corte de agua para este 05 de marzo: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Andina.

Sedapal anunció corte programado del agua en diversos sectores de Lima Metropolitana, programada para este jueves 5 de marzo. La medida afectará tanto a viviendas como a establecimientos comerciales y forma parte de un plan de mantenimiento orientado a mejorar la red y garantizar un servicio eficiente a la ciudadanía.

Esta acción se realizará de manera escalonada y por varias horas, conforme al cronograma detallado publicado por la entidad. La entidad exhortó a los vecinos y comerciantes de las zonas incluidas en el plan de restricción a tomar previsiones anticipadas, especialmente para cubrir necesidades básicas de alimentación, higiene y limpieza durante el periodo de interrupción.

La empresa recordó que este tipo de intervenciones, aunque generan molestias temporales, son fundamentales para asegurar la continuidad y calidad del suministro en una ciudad con alta demanda y crecimiento poblacional constante. Además, subrayó la importancia de mantener la colaboración de los usuarios y atender las recomendaciones difundidas a través de los canales oficiales para evitar contratiempos.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

A través de sus canales oficiales, Sedapal informó cuáles serán los distritos afectados y los horarios en los que se suspenderá el suministro de agua potable.

Ate

Asoc. Los Jardines de Santa Clara - Esq. Piérola

Cuadrante: A.H. Los Jardines Mz. A - B - C - D - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

Asoc. Hijos de Callanac Señor de Muruhuay-Esq. Piérola

10 a. m. - 10 p. m.

San Martín de Porres

U. Pop. Condevilla del Señor, urb. Perú

12 m - 8 p. m.

Comas

A. H. Nueva Florida

A. H. Primavera y Manco Inca 11 y 12

A. H. Sol Naciente

A. H. Vista Alegre

P.J. La Libertad

P.J. Clorinda Málaga de Prado

P.J. Manco Inca

P.J. La Merced

P.J. Pampa Comas

12 m - 8 p. m.

Lurigancho

Urb. San Antonio de Carapongo 7ma etapa cuadra R-P1 Habilitación Urbana El Portillo I-II etapa

Hora: 2 p. m. - 11:50 p. m.

Sedapal sugiere que los usuarios almacenen agua con anticipación - Créditos: Freepik.

Recomendaciones para el ahorro del agua

Repara de inmediato cualquier fuga en grifos, inodoros o tuberías para evitar el desperdicio silencioso.

Cierra la llave mientras te cepillas los dientes, lavas las manos o enjabonas los platos.

Opta por duchas cortas en lugar de baños prolongados, y utiliza regaderas ahorradoras.

Junta el agua fría inicial de la ducha en un balde y reutilízala para limpiar o regar plantas.

Lava ropa y vajilla solo cuando tengas cargas completas para maximizar el uso eficiente.

Riega jardines o macetas durante las primeras horas de la mañana o al atardecer para reducir la evaporación.

Barre patios y veredas en vez de utilizar mangueras para limpiar superficies exteriores.

No uses el inodoro como basurero; cada descarga emplea varios litros innecesarios.

Instala dispositivos economizadores en grifos y cisternas.

Educa a tu familia sobre la importancia de ahorrar agua y promueve hábitos responsables en casa.