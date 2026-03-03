Corte de agua para este 05 de marzo: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal anunció corte programado del agua en diversos sectores de Lima Metropolitana, programada para este jueves 5 de marzo. La medida afectará tanto a viviendas como a establecimientos comerciales y forma parte de un plan de mantenimiento orientado a mejorar la red y garantizar un servicio eficiente a la ciudadanía.
Esta acción se realizará de manera escalonada y por varias horas, conforme al cronograma detallado publicado por la entidad. La entidad exhortó a los vecinos y comerciantes de las zonas incluidas en el plan de restricción a tomar previsiones anticipadas, especialmente para cubrir necesidades básicas de alimentación, higiene y limpieza durante el periodo de interrupción.
La empresa recordó que este tipo de intervenciones, aunque generan molestias temporales, son fundamentales para asegurar la continuidad y calidad del suministro en una ciudad con alta demanda y crecimiento poblacional constante. Además, subrayó la importancia de mantener la colaboración de los usuarios y atender las recomendaciones difundidas a través de los canales oficiales para evitar contratiempos.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
A través de sus canales oficiales, Sedapal informó cuáles serán los distritos afectados y los horarios en los que se suspenderá el suministro de agua potable.
Ate
- Asoc. Los Jardines de Santa Clara - Esq. Piérola
- Cuadrante: A.H. Los Jardines Mz. A - B - C - D - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R
Hora: 7 a. m. - 7 p. m.
Asoc. Hijos de Callanac Señor de Muruhuay-Esq. Piérola
10 a. m. - 10 p. m.
San Martín de Porres
U. Pop. Condevilla del Señor, urb. Perú
12 m - 8 p. m.
Comas
- A. H. Nueva Florida
- A. H. Primavera y Manco Inca 11 y 12
- A. H. Sol Naciente
- A. H. Vista Alegre
- P.J. La Libertad
- P.J. Clorinda Málaga de Prado
- P.J. Manco Inca
- P.J. La Merced
- P.J. Pampa Comas
12 m - 8 p. m.
Lurigancho
Urb. San Antonio de Carapongo 7ma etapa cuadra R-P1 Habilitación Urbana El Portillo I-II etapa
Hora: 2 p. m. - 11:50 p. m.
Recomendaciones para el ahorro del agua
- Repara de inmediato cualquier fuga en grifos, inodoros o tuberías para evitar el desperdicio silencioso.
- Cierra la llave mientras te cepillas los dientes, lavas las manos o enjabonas los platos.
- Opta por duchas cortas en lugar de baños prolongados, y utiliza regaderas ahorradoras.
- Junta el agua fría inicial de la ducha en un balde y reutilízala para limpiar o regar plantas.
- Lava ropa y vajilla solo cuando tengas cargas completas para maximizar el uso eficiente.
- Riega jardines o macetas durante las primeras horas de la mañana o al atardecer para reducir la evaporación.
- Barre patios y veredas en vez de utilizar mangueras para limpiar superficies exteriores.
- No uses el inodoro como basurero; cada descarga emplea varios litros innecesarios.
- Instala dispositivos economizadores en grifos y cisternas.
- Educa a tu familia sobre la importancia de ahorrar agua y promueve hábitos responsables en casa.