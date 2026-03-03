Perú

Corte de agua para este 05 de marzo: conoce cuáles son las zonas afectadas

Se aconseja a los vecinos almacenar agua previamente al inicio del corte anunciado con el propósito de contar con la cantidad suficiente para cubrir las necesidades básicas

Guardar
Sedapal suspenderá el servicio de
Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Andina.

Sedapal anunció corte programado del agua en diversos sectores de Lima Metropolitana, programada para este jueves 5 de marzo. La medida afectará tanto a viviendas como a establecimientos comerciales y forma parte de un plan de mantenimiento orientado a mejorar la red y garantizar un servicio eficiente a la ciudadanía.

Esta acción se realizará de manera escalonada y por varias horas, conforme al cronograma detallado publicado por la entidad. La entidad exhortó a los vecinos y comerciantes de las zonas incluidas en el plan de restricción a tomar previsiones anticipadas, especialmente para cubrir necesidades básicas de alimentación, higiene y limpieza durante el periodo de interrupción.

La empresa recordó que este tipo de intervenciones, aunque generan molestias temporales, son fundamentales para asegurar la continuidad y calidad del suministro en una ciudad con alta demanda y crecimiento poblacional constante. Además, subrayó la importancia de mantener la colaboración de los usuarios y atender las recomendaciones difundidas a través de los canales oficiales para evitar contratiempos.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

A través de sus canales oficiales, Sedapal informó cuáles serán los distritos afectados y los horarios en los que se suspenderá el suministro de agua potable.

Ate

  • Asoc. Los Jardines de Santa Clara - Esq. Piérola
  • Cuadrante: A.H. Los Jardines Mz. A - B - C - D - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

Asoc. Hijos de Callanac Señor de Muruhuay-Esq. Piérola

10 a. m. - 10 p. m.

San Martín de Porres

U. Pop. Condevilla del Señor, urb. Perú

12 m - 8 p. m.

Comas

  • A. H. Nueva Florida
  • A. H. Primavera y Manco Inca 11 y 12
  • A. H. Sol Naciente
  • A. H. Vista Alegre
  • P.J. La Libertad
  • P.J. Clorinda Málaga de Prado
  • P.J. Manco Inca
  • P.J. La Merced
  • P.J. Pampa Comas

12 m - 8 p. m.

Lurigancho

Urb. San Antonio de Carapongo 7ma etapa cuadra R-P1 Habilitación Urbana El Portillo I-II etapa

Hora: 2 p. m. - 11:50 p. m.

Sedapal sugiere que los usuarios
Sedapal sugiere que los usuarios almacenen agua con anticipación - Créditos: Freepik.

Recomendaciones para el ahorro del agua

  • Repara de inmediato cualquier fuga en grifos, inodoros o tuberías para evitar el desperdicio silencioso.
  • Cierra la llave mientras te cepillas los dientes, lavas las manos o enjabonas los platos.
  • Opta por duchas cortas en lugar de baños prolongados, y utiliza regaderas ahorradoras.
  • Junta el agua fría inicial de la ducha en un balde y reutilízala para limpiar o regar plantas.
  • Lava ropa y vajilla solo cuando tengas cargas completas para maximizar el uso eficiente.
  • Riega jardines o macetas durante las primeras horas de la mañana o al atardecer para reducir la evaporación.
  • Barre patios y veredas en vez de utilizar mangueras para limpiar superficies exteriores.
  • No uses el inodoro como basurero; cada descarga emplea varios litros innecesarios.
  • Instala dispositivos economizadores en grifos y cisternas.
  • Educa a tu familia sobre la importancia de ahorrar agua y promueve hábitos responsables en casa.

Temas Relacionados

corte de aguaLima MetropolitanaAteSan Martín de Porresperu-noticias

Más Noticias

Se rompió el ducto del gas de Camisea: la electricidad se dispara a USD200 MWh y toda la generación de Lima se detiene

Emergencia en TGP podría tardar hasta 3 ó 4 días en atenderse, mientras las plantas a diésel en el país operan a toda marcha. ¿Existe riesgo de racionamiento?

Se rompió el ducto del

¿Por qué no hay GNV para taxis, autos particulares y vehículos de carga?

La restricción de venta de Gas Natural Vehicular va desde el lunes 1 al sábado 14 de marzo, siempre y cuando todo vaya bien con la reparación del tubo roto de Camisea

¿Por qué no hay GNV

Revelan que José María Balcázar sí se benefició con la Ley Soto

Presidente interino logró que el PJ archivara su proceso por apropiación ilícita. Juicio que iniciará el junio solo será para determinar si paga una reparación civil

Revelan que José María Balcázar

Posible rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ vencieron a Universitario y se mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones de la segunda etapa

Posible rival de Alianza Lima

Natalia Málaga advierte a voleibolistas peruanas ante aumento de extranjeras en la Liga: “Si quieren jugar, que les cueste”

La entrenadora de Deportivo Géminis expresó su preocupación por la limitada presencia de jugadoras nacionales en el campeonato local

Natalia Málaga advierte a voleibolistas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno declara emergencia de 14

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

José Balcázar impulsó una ley que benefició a su hijo y lo propuso para un cargo en el Congreso sin revelar el parentesco

Hoy inicia el juicio contra Fernando Rospigliosi por difamación a Delia Espinoza

Keiko Fujimori expresa su “desconfianza” hacia el gabinete de Denisse Miralles antes del voto de confianza

Gabinete encabezado por Denisse Miralles, ¿tendrá el voto de confianza? Estas son las posturas en el Congreso previo al 18 de marzo

ENTRETENIMIENTO

Janet Barboza cuestiona las disculpas

Janet Barboza cuestiona las disculpas de Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

Magaly Medina enfurece contra versión de Adrián Villar: “No escondes el carro y luego sales en una bicicleta a ver qué pasó”

Arcángel regresa a Lima con ‘La 8va Maravilla World Tour’: fecha, lugar, precio de entradas, preventa y más del show

Magaly Medina cuestiona en vivo a su reportero por inapropiado comentario durante marcha en memoria de Lizeth Marzano

Isabella Ladera pone fin a los rumores y revela el tiempo de embarazo de su hijo con Hugo García

DEPORTES

Posible rival de Alianza Lima

Posible rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Natalia Málaga advierte a voleibolistas peruanas ante aumento de extranjeras en la Liga: “Si quieren jugar, que les cueste”

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: los equipos clasificados y cómo se definirán los cruces

Alianza Lima cayó frente a la César Vallejo en partido amistoso a puertas cerradas en Matute: Paolo Guerrero y Federico Girotti fueron titulares