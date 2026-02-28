Perú

Corte de agua para este lunes 02 de marzo: conoce dónde y cuáles son los servicios disponibles

Sedapal recomendó a la población guardar agua potable antes del inicio del corte programado, a fin de disponer del recurso necesario mientras dure la interrupción del servicio

Sedapal suspenderá el servicio de
Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Andina.

La empresa Sedapal informó que este lunes 2 de marzo se llevará a cabo una interrupción programada del suministro de agua potable en distintos sectores de Lima Metropolitana. La medida, que impactará tanto a viviendas como a establecimientos comerciales, se implementará por varias horas según el cronograma difundido por la propia empresa.

De acuerdo con el comunicado, la suspensión responde a la necesidad de ejecutar trabajos para corregir la baja presión registrada en determinadas áreas de la ciudad. La entidad explicó que estas labores son esenciales para garantizar la continuidad y calidad del servicio en la capital.

Las autoridades instaron a los vecinos de las zonas incluidas en el corte a tomar previsiones con anticipación. Recomendaron almacenar suficiente agua para cubrir las necesidades básicas de alimentación, higiene y limpieza mientras dure la restricción.

El organismo recordó que las interrupciones programadas permiten realizar mantenimientos y mejoras en la infraestructura hidráulica, lo que a largo plazo beneficia a toda la población.

Los residentes deben tomar sus
Los residentes deben tomar sus precuaciones y almacenar agua - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Por medio de sus plataformas oficiales, Sedapal detalló los distritos que resultarán afectados y los horarios en los que se restringirá el suministro de agua potable.

Ate

  • A. H. La Estrella
  • A. H. Heraud I
  • A. H. Heraud II etapa
  • A. H. Los Progresistas de Ate (zona A)
  • A. H. Los Progresistas de Ate (zona C)
  • A. H. San Pedro de Ate
  • A. H. Huaycán zona R
  • A. H. Huaycán Zona X
  • R-D8
  • D9
  • UCV 238
  • UCV 30 de Abril
  • A. H. Huaycán Zona V
  • UCV 225
  • R-P3
  • UCV 239
  • Talleres 30 de Abril

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

  • Coop. 27 de Abril
  • Asoc. San Pedro
  • Asoc. de Vivienda Los Girasoles
  • Urb. La Merced
  • Urb. Pueblo Antiguo
  • Asoc. Los Girasoles
  • Asoc. Los Clavelitos
  • Asoc. Santísima Cruz
  • Asoc. Buenos Amigos
  • A. H. Santa Iluminata I
  • A. H. Santa Iluminata II
  • Asoc. Los Claveles
  • A. H. Buenos Amigos
  • Urb. Santa Raquelita
  • Asoc. Camilo Dongo y Dongo
  • Asoc. San Juan
  • Urb. Los Claveles de Javier Prado

Hora: 11 a. m. - 11 p. m.

  • Los Olivos
  • A. H. Armando Villanueva
  • Asoc. Locabamba
  • Urb. San Elías
  • Urb. Santa Luisa
  • Urb. Santa Luisa 2da etapa
  • Urb. Villa Sol 1ra etapa
  • Urb. Villa Sol 2da etapa
  • Urb. Villa Sol 3era etapa

Hora: 12 m - 8 p. m.

Sedapal sugiere que los usuarios
Sedapal sugiere que los usuarios almacenen agua con anticipación - Créditos: Freepik.

Consejos para ahorrar el agua

  • Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes, lavas las manos o enjabonas los platos.
  • Utiliza la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén completamente cargados.
  • Repara fugas de grifos, inodoros y tuberías tan pronto como las detectes.
  • Recoge el agua fría de la ducha mientras esperas que salga caliente y reutilízala para limpiar o regar plantas.
  • Opta por duchas breves en lugar de baños de inmersión.
  • Riega las plantas en las primeras horas de la mañana o al anochecer para evitar la evaporación.
  • Instala dispositivos ahorradores en grifos y duchas para reducir el consumo.
  • Usa un balde para lavar el auto o limpiar pisos, en lugar de una manguera.
  • No arrojes basura ni aceites al desagüe para evitar contaminar el agua disponible.

