Corte de agua para este lunes 02 de marzo: conoce dónde y cuáles son los servicios disponibles

Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Andina.

La empresa Sedapal informó que este lunes 2 de marzo se llevará a cabo una interrupción programada del suministro de agua potable en distintos sectores de Lima Metropolitana. La medida, que impactará tanto a viviendas como a establecimientos comerciales, se implementará por varias horas según el cronograma difundido por la propia empresa.

De acuerdo con el comunicado, la suspensión responde a la necesidad de ejecutar trabajos para corregir la baja presión registrada en determinadas áreas de la ciudad. La entidad explicó que estas labores son esenciales para garantizar la continuidad y calidad del servicio en la capital.

Las autoridades instaron a los vecinos de las zonas incluidas en el corte a tomar previsiones con anticipación. Recomendaron almacenar suficiente agua para cubrir las necesidades básicas de alimentación, higiene y limpieza mientras dure la restricción.

El organismo recordó que las interrupciones programadas permiten realizar mantenimientos y mejoras en la infraestructura hidráulica, lo que a largo plazo beneficia a toda la población.

Los residentes deben tomar sus precuaciones y almacenar agua - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Por medio de sus plataformas oficiales, Sedapal detalló los distritos que resultarán afectados y los horarios en los que se restringirá el suministro de agua potable.

Ate

A. H. La Estrella

A. H. Heraud I

A. H. Heraud II etapa

A. H. Los Progresistas de Ate (zona A)

A. H. Los Progresistas de Ate (zona C)

A. H. San Pedro de Ate

A. H. Huaycán zona R

A. H. Huaycán Zona X

R-D8

D9

UCV 238

UCV 30 de Abril

A. H. Huaycán Zona V

UCV 225

R-P3

UCV 239

Talleres 30 de Abril

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Coop. 27 de Abril

Asoc. San Pedro

Asoc. de Vivienda Los Girasoles

Urb. La Merced

Urb. Pueblo Antiguo

Asoc. Los Girasoles

Asoc. Los Clavelitos

Asoc. Santísima Cruz

Asoc. Buenos Amigos

A. H. Santa Iluminata I

A. H. Santa Iluminata II

Asoc. Los Claveles

A. H. Buenos Amigos

Urb. Santa Raquelita

Asoc. Camilo Dongo y Dongo

Asoc. San Juan

Urb. Los Claveles de Javier Prado

Hora: 11 a. m. - 11 p. m.

Los Olivos

A. H. Armando Villanueva

Asoc. Locabamba

Urb. San Elías

Urb. Santa Luisa

Urb. Santa Luisa 2da etapa

Urb. Villa Sol 1ra etapa

Urb. Villa Sol 2da etapa

Urb. Villa Sol 3era etapa

Hora: 12 m - 8 p. m.

Sedapal sugiere que los usuarios almacenen agua con anticipación - Créditos: Freepik.

Consejos para ahorrar el agua

Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes, lavas las manos o enjabonas los platos.

Utiliza la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén completamente cargados.

Repara fugas de grifos, inodoros y tuberías tan pronto como las detectes.

Recoge el agua fría de la ducha mientras esperas que salga caliente y reutilízala para limpiar o regar plantas.

Opta por duchas breves en lugar de baños de inmersión.

Riega las plantas en las primeras horas de la mañana o al anochecer para evitar la evaporación.

Instala dispositivos ahorradores en grifos y duchas para reducir el consumo.

Usa un balde para lavar el auto o limpiar pisos, en lugar de una manguera.

No arrojes basura ni aceites al desagüe para evitar contaminar el agua disponible.