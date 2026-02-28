Corte de agua para este lunes 02 de marzo: conoce dónde y cuáles son los servicios disponibles

La empresa Sedapal informó que este lunes 2 de marzo se llevará a cabo una interrupción programada del suministro de agua potable en distintos sectores de Lima Metropolitana. La medida, que impactará tanto a viviendas como a establecimientos comerciales, se implementará por varias horas según el cronograma difundido por la propia empresa.
De acuerdo con el comunicado, la suspensión responde a la necesidad de ejecutar trabajos para corregir la baja presión registrada en determinadas áreas de la ciudad. La entidad explicó que estas labores son esenciales para garantizar la continuidad y calidad del servicio en la capital.
Las autoridades instaron a los vecinos de las zonas incluidas en el corte a tomar previsiones con anticipación. Recomendaron almacenar suficiente agua para cubrir las necesidades básicas de alimentación, higiene y limpieza mientras dure la restricción.
El organismo recordó que las interrupciones programadas permiten realizar mantenimientos y mejoras en la infraestructura hidráulica, lo que a largo plazo beneficia a toda la población.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Por medio de sus plataformas oficiales, Sedapal detalló los distritos que resultarán afectados y los horarios en los que se restringirá el suministro de agua potable.
Ate
- A. H. La Estrella
- A. H. Heraud I
- A. H. Heraud II etapa
- A. H. Los Progresistas de Ate (zona A)
- A. H. Los Progresistas de Ate (zona C)
- A. H. San Pedro de Ate
- A. H. Huaycán zona R
- A. H. Huaycán Zona X
- R-D8
- D9
- UCV 238
- UCV 30 de Abril
- A. H. Huaycán Zona V
- UCV 225
- R-P3
- UCV 239
- Talleres 30 de Abril
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- Coop. 27 de Abril
- Asoc. San Pedro
- Asoc. de Vivienda Los Girasoles
- Urb. La Merced
- Urb. Pueblo Antiguo
- Asoc. Los Girasoles
- Asoc. Los Clavelitos
- Asoc. Santísima Cruz
- Asoc. Buenos Amigos
- A. H. Santa Iluminata I
- A. H. Santa Iluminata II
- Asoc. Los Claveles
- A. H. Buenos Amigos
- Urb. Santa Raquelita
- Asoc. Camilo Dongo y Dongo
- Asoc. San Juan
- Urb. Los Claveles de Javier Prado
Hora: 11 a. m. - 11 p. m.
- Los Olivos
- A. H. Armando Villanueva
- Asoc. Locabamba
- Urb. San Elías
- Urb. Santa Luisa
- Urb. Santa Luisa 2da etapa
- Urb. Villa Sol 1ra etapa
- Urb. Villa Sol 2da etapa
- Urb. Villa Sol 3era etapa
Hora: 12 m - 8 p. m.
Consejos para ahorrar el agua
- Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes, lavas las manos o enjabonas los platos.
- Utiliza la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén completamente cargados.
- Repara fugas de grifos, inodoros y tuberías tan pronto como las detectes.
- Recoge el agua fría de la ducha mientras esperas que salga caliente y reutilízala para limpiar o regar plantas.
- Opta por duchas breves en lugar de baños de inmersión.
- Riega las plantas en las primeras horas de la mañana o al anochecer para evitar la evaporación.
- Instala dispositivos ahorradores en grifos y duchas para reducir el consumo.
- Usa un balde para lavar el auto o limpiar pisos, en lugar de una manguera.
- No arrojes basura ni aceites al desagüe para evitar contaminar el agua disponible.