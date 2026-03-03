Así es la batalla legal entre Paco Bazán y Erick Delgado por su canal de YouTube: cartas notariales, reclamos y acusaciones

La ruptura entre los exfutbolistas pasó de la pantalla a los tribunales, con exigencias legales sobre la administración y las ganancias del canal que los volvió populares en el mundo digital peruano (TikTok/@erickygonzalo)

La controversia entre Paco Bazán y Erick Delgado escaló a una instancia legal luego de que Bazán enviara una carta notarial en la que demanda la eliminación de sus imágenes del canal de YouTube que ambos impulsaron.

La ruptura de la sociedad, que se tornó pública tras la difusión de un comunicado en redes sociales, desembocó en un proceso que mezcla reclamos económicos, disputas éticas y la exigencia de derechos de autor.

Bazán, visiblemente afectado, sostiene que Delgado se habría adueñado del canal y de los beneficios generados, lo que motivó su decisión de recurrir a instancias legales para proteger sus intereses y los ingresos futuros derivados de la plataforma digital.

La escalada del conflicto entre Bazán y Delgado

La ruptura entre Paco Bazán y Erick Delgado se volvió pública luego de un comunicado en Instagram, hecho que motivó al exarquero a iniciar acciones legales por presunta exclusión. (TikTok/@erickygonzalo)

La relación profesional entre Bazán y Delgado se fracturó abruptamente luego de que el exarquero confirmara haber sido desplazado por su antiguo socio del canal que ambos administraban en YouTube. Según relató Bazán en el podcast Erick y Gonzalo, la ruptura se produjo al enterarse por la red social Instagram de un comunicado en el que se oficializaba su salida del proyecto.

“Me sorprendieron, no estaba enterado, recién lo vi en Instagram. La respuesta a ese comunicado fue mi carta notarial. En la vida hay que ser consecuentes. Si tú me botas, me botas por completo”, declaró Bazán a medios locales.

El canal, que alcanzó notoriedad tras ser presentado en el programa de Magaly Medina, se consolidó como uno de los espacios digitales más vistos en el país durante el último año, lo que elevó el interés mediático sobre el conflicto. Bazán aseguró que la exclusión no solo fue profesional, sino que impactó su vínculo personal con Delgado, al punto de calificar el episodio de “traición”.

“Me quita del canal y se queda con el ciento por ciento de algo que era de los dos. Me cabeceó con mi parte, con todo lo que ingrese en adelante”, expresó el conductor, quien remarcó su determinación de llegar “hasta el final” en la vía legal.

Reclamaciones sobre derechos y distribución de ingresos

Bazán sostiene que su imagen continúa generando ingresos pese a su exclusión, por lo que reclama una revisión de derechos y del reparto económico del proyecto digital. (YouTube / Ni loco ni santo)

El principal punto de desacuerdo radica en la propiedad intelectual y la distribución de los ingresos generados por el canal. Bazán solicitó a Delgado la eliminación de todos los videos donde aparece, argumentando que su imagen sigue siendo utilizada pese a haber sido apartado del proyecto. “Esto es solo el inicio para exigir mis derechos, solo busco que retiren todos los videos donde aparezco en dicho canal”, enfatizó Bazán en diálogo con el diario Trome.

Desde el entorno de Delgado se planteó que él también busca hacer valer sus derechos sobre la plataforma, aunque hasta el momento no ha ofrecido declaraciones detalladas sobre el proceso. La controversia ha captado la atención de la audiencia digital, sobre todo por la popularidad previa de la dupla y el crecimiento experimentado por el canal tras su difusión en televisión.

Según portales locales, la carta notarial enviada por Bazán representa el primer paso de un proceso legal en el que se debatirá la titularidad de los contenidos, así como el reparto de los beneficios generados por la monetización de los videos publicados durante la etapa en que ambos formaban parte del canal.

Impacto mediático y polémica en redes sociales

La controversia trascendió lo legal y encendió redes sociales, donde Bazán lanzó críticas directas que avivaron la polarización entre seguidores (YouTube / Ni loco ni santo)

El enfrentamiento entre los exdeportistas no solo se desarrolla en el ámbito legal, sino que también ha generado reacciones en redes sociales, donde Bazán se mostró crítico respecto a ciertos mensajes motivacionales relacionados con el “amor propio”. A través de una publicación difundida por la cuenta de Samuel Suárez en Instarándula, Bazán desestimó tales mensajes con términos contundentes: “Pura basura, pura mentira, todas estas porquerías son las que han destrozado las relaciones. Tanto amor propio que se van a quedar solos de tanto quererse a sí mismos”.

Esta actitud directa y confrontativa ha caracterizado a Bazán en el espacio mediático, donde es percibido como una figura polémica capaz de polarizar opiniones. Mientras la disputa por el canal de YouTube sigue su curso judicial, el exfutbolista continúa generando repercusión tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales, consolidando su presencia como uno de los personajes más comentados del espectáculo nacional.

La controversia evidencia las tensiones inherentes a los proyectos digitales colaborativos, especialmente cuando la visibilidad pública y los ingresos económicos están en juego, y deja al descubierto los desafíos legales y personales que enfrentan los creadores de contenidos en el país.