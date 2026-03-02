Francesca Montenegro explicó por qué se cortó el cabello y terminó con Adrián Villar tras tragedia de Lizeth Marzano: ¿Qué dijo?

La influencer de 21 años habló por primera vez en televisión y aseguró que su ruptura con Adrián Villar no se debió al accidente, sino a “las mentiras y la indiferencia” que mostró tras la tragedia. Panamericana Televisión/ Sin rodeos.

La influencer Francesca Montenegro, de 21 años, decidió hablar públicamente por primera vez sobre el caso que ha generado conmoción y debate en el país: el atropello que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano en el distrito de San Isidro.

La joven se presentó en entrevista en vivo para el programa ‘Sin rodeos’, conducido por la periodista Milagros Leiva, donde explicó los motivos que la llevaron a terminar su relación con Adrián Villar, señalado como el responsable del accidente ocurrido la noche del 17 de febrero.

Acompañada por sus padres, el abogado Juan Montenegro y su madre, la creadora de contenido relató con evidente tensión emocional cómo vivió los días posteriores al trágico suceso que cobró la vida de la joven deportista.

Le puso fin a su relación con Adrián Villar

Durante la conversación televisiva, Montenegro buscó aclarar varias versiones que circularon en redes sociales y en algunos espacios mediáticos, donde se insinuó que ella habría tenido un papel en los hechos o incluso que habría intentado encubrir a su entonces pareja.

Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, la influencer enfatizó que su decisión de poner fin a la relación con Villar no estuvo relacionada directamente con el accidente, sino con la forma en que él reaccionó después de la tragedia. Según explicó, lo que terminó por quebrar definitivamente el vínculo fueron las mentiras que —según su testimonio— detectó y la actitud de indiferencia que percibió tanto de él como de su entorno familiar tras el fallecimiento de la deportista.

“Yo le dije desde el momento cero (que se entregue) y es por eso que yo termino con Adrián. No fue en el primer día, porque yo no iba a terminar con él por haber tenido un accidente, sino por los valores que me mostró durante la tragedia: las mentiras que tuve y por la indiferencia de su parte y familia, que en ningún momento pudieron decir que mi padre y yo fuimos los primeros en pedirle que se entregue y que haga lo que la ley mandaba”, expresó Montenegro durante la entrevista.

Le mintió

En ese momento de la conversación también calificó a su expareja como “mentiroso”, reiterando que su postura siempre fue que él asumiera las consecuencias de sus actos y colaborara con la justicia desde el primer momento. De acuerdo con su versión, tanto ella como su padre insistieron desde el inicio en que Villar debía presentarse ante las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

El caso ha generado un intenso debate público debido a que Adrián Villar es hijastro de la periodista Marisel Linares e hijo del camarógrafo Rubén Villar, lo que alimentó especulaciones sobre posibles influencias mediáticas o intentos de protegerlo. Frente a ese contexto, Montenegro aseguró sentirse injustamente señalada en redes sociales, donde varios usuarios la acusaron de intentar encubrir al conductor involucrado.

“No soy una encubridora”, remarcó durante la entrevista, insistiendo en que siempre estuvo a favor de que Villar asumiera su responsabilidad legal por el atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano.

El corte de su cabello

Otro de los temas que generó controversia en los días posteriores al accidente fue la decisión de la influencer de cambiar radicalmente su apariencia, específicamente al cortarse el cabello. La conductora Milagros Leiva le preguntó directamente si ese cambio respondía a un intento de evitar que la identificaran como una supuesta encubridora o si se trataba de una estrategia para despistar a las autoridades ante la versión de que habría estado dentro del vehículo durante el accidente.

Frente a esa interrogante, Montenegro negó categóricamente ambas hipótesis y explicó que su decisión estuvo motivada por el fuerte impacto emocional que atravesaba tras recibir una ola de ataques en redes sociales.

“Quería desaparecer por la cantidad de odio que recibía yo, mi papá, mi hermano (16 años), que estaba en otro lado del planeta (Alemania), por algo que no habíamos cometido. Lo primero que le pedimos fue que se entregue y junto a nosotros, que lo estábamos acompañando”, sostuvo entre lágrimas.

Se reafirma que no estuvo en el carro con Adrían Villar

Según relató, los mensajes de odio no solo estuvieron dirigidos hacia ella, sino también hacia su familia, incluidos sus padres y su hermano menor, quien se encontraba fuera del país cuando estalló la polémica. Ese escenario, aseguró, generó un fuerte impacto emocional que la llevó a tomar decisiones impulsadas por el deseo de alejarse del foco público.

En medio de la conversación televisiva, Montenegro también buscó aclarar de manera definitiva una de las versiones que circuló con insistencia en redes sociales: que ella habría estado dentro de la camioneta conducida por Villar en el momento del atropello. La influencer fue tajante al negar esa versión.

“No he estado en el carro, no he presenciado el acto. Yo no he sabido de la situación hasta después de horas”, afirmó.

