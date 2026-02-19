Perú

Laura Spoya habría perdido un diente tras accidente, según Pati Lorena: “Está mejor, pero chimuela”

La modelo ya se encuentra fuera de peligro, pero Pati reveló que el choque le habría costado una carilla y cuestionó detalles del incidente que aún generan dudas

“Está mejor, pero chimuela”, afirmó Pati Lorena al referirse al estado actual de Laura Spoya, quien fue sometida a una operación tras el accidente. TikTok/ @patilorenavera.

La recuperación de Laura Spoya continúa generando titulares y comentarios en la televisión peruana. Tras el aparatoso accidente que sufrió en Surco y la posterior operación a la columna a la que fue sometida, nuevas versiones han surgido alrededor del choque.

Esta vez, fue la productora Pati Lorena quien lanzó revelaciones que no solo apuntan a las consecuencias físicas del impacto, sino también a supuestas situaciones “extrañas” ocurridas antes o después del siniestro.

En un tono desenfadado, pero con afirmaciones que no pasaron desapercibidas, Pati aseguró que la exMiss Perú habría perdido una pieza dental durante el accidente. “Les voy a contar la que le pasó a la Laura Espolla”, dijo entre risas al iniciar su comentario.

“Hay detalles que no están claros”: Pati Lorena revela que Laura Spoya perdió un diente en el accidente. TikTok/ @patilorenavera.

“Bueno, mis amores, la Laura Spoya tuvo su accidente, ¿no es cierto? Mi amor, ya está mejor, ya salió de peligro, pero adivinen qué, en el accidente perdió su muela, su carilla. Ah, eso no te lo habían contado. Sí, mi amor”.

La frase que más resonó fue: “Ya está mejor, mi amor, pero chimuela. Con amor, pero chimuela. Con nuevo novio, pero chimuela”. Con ese comentario, la productora confirmó lo que, según dijo, le habían informado personas cercanas: que el fuerte impacto provocó la pérdida de una carilla dental.

Pero sus declaraciones no se limitaron a lo estético. También insinuó que existen detalles no esclarecidos en torno al accidente ocurrido en Surco. “Me han dicho que perdió una carilla con el choque, está mejor pero chimuela. Dicen también que va a salir un video de cuando el chico (supuesto novio) va a sacar la almohada y echa el spray (ambientador) dentro de la camioneta”.

“Hay detalles que no están claros”: Pati Lorena revela que Laura Spoya perdió un diente en el accidente. TikTok/ @patilorenavera.

Pati Lorena habló de amigo de Laura Spoya que retiró articulos de su carro tras accidente

“¿Para qué?, para que no se huela algo, quizás sea alcohol. Hay otra versión en la que dicen que no ha estado tan mal de salud y han exagerado. Hay cosas que no están claras. Ella ha tenido suerte”. Con estas palabras, Pati Lorena dejó entrever que podrían existir elementos adicionales aún no revelados públicamente.

Además, la productora se refirió al joven que acompañaba a Spoya el día del accidente, a quien identificó como su presunto saliente. “Ese chico que saca la almohada, ¿ya? Así se va con su almohada a todos lados. Dicen que ese es el que estaba en el restaurante, que dicen que es su saliente, ¿ya? Pero ya la familia lo acepta. Sí, mi amor, porque pague la imagen. Este señor que está acá es el padrastro de la Laura y el que está sentadito a su costado, creo que es el hermano. Así me dijeron. Pero este es el padrastro, o sea que fue un almuerzo familiar, mi amor”.

Laura Spoya comparte su proceso
Laura Spoya comparte su proceso de recuperación tras una cirugía de columna y el impacto del grave accidente que dejó su SUV completamente destrozado.

Laura Spoya se pronuncia tras accidente

Mientras tanto, la propia Laura Spoya ha brindado su versión sobre el accidente en una entrevista con el programa Al sexto día, donde se mostró visiblemente afectada al recordar lo ocurrido. Con la voz entrecortada y al borde del llanto, confesó que no tiene recuerdos claros del momento del impacto.

“La verdad es que estoy con bastantes sentimientos encontrados porque yo recién he visto la gravedad del accidente en televisión”, declaró. Según explicó, fue al observar las imágenes difundidas en noticieros cuando tomó real dimensión del peligro que enfrentó. “Cuando he estado en la cama, he visto mi choque en las noticias y he entrado en shock y me han tenido que dopar”.

Spoya aseguró que no recuerda el golpe en sí. “No recuerdo el golpe, recuerdo haber agarrado fuerte el timón, pero el golpe lo recuerdo borroso. Gracias a las bolsas que se activaron a tiempo. Si el auto hubiera sido pequeño o no tuviera la tecnología que tiene, me hubiera muerto. La palmera me ha salvado la vida”, enfatizó, aludiendo al árbol contra el que impactó el vehículo.

En una sincera charla con
En una sincera charla con el programa Al Sexto Día, Laura Spoya compartió lo complejo que ha sido el proceso médico tras el accidente y su positiva evolución, mostrándose optimista ante los nuevos desafíos (Facebook / Laura Spoya)

