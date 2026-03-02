infobae

La Tinka del 1 de marzo: descubre los ganadores del último sorteo

La Tinka lleva a cabo dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Revise si se rompió el pozo millonario

La Tinka realiza dos sorteos
La Tinka, la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú, dio a conocer los ganadores de sumás reciente sorteo. Descubra si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios.

Fecha del sorteo: domingo 1 de marzo de 2026.

Número del sorteo: 1277.

Resultados: 14 5 31 32 9 22 y 46.

Cuándo se juega la Tinka

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, los domingos y los miércoles.

Los resultados se publican después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Estos son los números de días estipulados para reclamar los premios de La Tinka:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Es importante señalar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

Por qué centrarse sólo en premios grandes reduce tus chances en La Tinka

Esta lotería es una de
Centrarse solo en premios grandes reduce tus chances de ganar en La Tinka porque los grandes pozos suelen atraer a un mayor número de jugadores, lo que incrementa la competencia y la probabilidad de que haya más ganadores compartiendo el premio.

Esto significa que aunque ganes, es más probable que tengas que dividir el premio con otros ganadores, disminuyendo el monto neto que recibes.

Además, enfocarse exclusivamente en grandes premios puede llevar a expectativas poco realistas y a jugar de manera irracional o a gastar más dinero en boletos, sin aumentar realmente las probabilidades de ganar.

En La Tinka, la probabilidad de ganar el premio mayor es muy baja (1 entre 8 millones aproximadamente) y tener más jugadores compitiendo para grandes pozos hace que la posibilidad de compartir el premio aumente.

Por eso, cuando los pozos están muy altos, más personas juegan y la competencia es mucho mayor. Además, el premio mayor está sujeto a una retención del 10% en impuestos, por lo que ganar no siempre implica recibir el total del monto anunciado.

¿Cómo se juega La Tinka?

Como cada domingo, se llevó
Para jugar Tinka se debe de entrar a esta página de internet, donde se podrá elegir la jugada con un costo mínimo de cinco soles.

El siguiente paso en el juego es escoger seis números de una lista que va del 1 de 48, los cuales conformarán la apuesta.

Se puede elegir cualquier número sin repetir, si no se sabe qué elegir, existe la opción "Al Azar” y el sistema los escogerá de forma aleatoria.

Si existe un error a la hora de elegir la combinación, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya elegido los números de la combinación, hay que hacer clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de La Tinka, el Pozo Millonario, la apuesta tiene que coincidir con los seis números del sorteo. Sin embargo, hay recompensas para aquellos que solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Para los que consiguieron de tres a cinco aciertos, se puede ganar de cinco a 50.000 soles; si son sólo dos, se obtiene una jugada gratis o una jugada al dos por uno.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)
¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

El pozo más grande de la historia de la Tinka han sido de 20 millones de soles, obtenido por un arequipeño en 2019 y el de 9 millones de soles cuyo suertudo fue un cuzqueño, en octubre de 2020.

