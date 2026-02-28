Perú

José Balcázar llegó a Chiclayo para coordinar acciones con autoridades locales tras lluvias intensas que dejaron decenas de afectados

El presidente designado arribó acompañado por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, y los ministros del Interior y Defensa para escuchar las demandas de alcaldes y autoridades locales tras las emergencias

El presidente José María Balcázar
El presidente José María Balcázar arribó al Grupo Aéreo N° 6 de la FAP en Chiclayo para liderar las acciones de respuesta frente a la emergencia por lluvias e inundaciones en la región. (Foto: Presidencia del Perú)

El presidente José María Balcázar llegó este 28 de febrero a Chiclayo, liderando una misión de evaluación y coordinación frente a la emergencia causada por las lluvias intensas que, en apenas una semana, han dejado más de 3.500 afectados, 69 viviendas colapsadas y miles de residentes con graves limitaciones en la vida diaria.

Tras recibir un informe situacional sobre el impacto de las precipitaciones en la región de Lambayeque, el mandatario encabeza, junto a ministros y autoridades locales, la organización del despliegue de ayuda inmediata y la articulación de esfuerzos para atender a las poblaciones más damnificadas.

La agenda presidencial en Chiclayo incluyó una reunión en la sede del Gobierno Regional de Lambayeque con alcaldes y mandos claves de la respuesta local. Allí, las autoridades plantearon a Balcázar la necesidad de “articular acciones y priorizar defensas ribereñas y obras de protección ante el Fenómeno del Niño”, según recogió la Presidencia en un comunicado oficial.

“Ante la emergencia por lluvias e inundaciones, el presidente José María Balcázar llegó al Grupo Aéreo N° 6 de la FAP, en Chiclayo, para liderar las acciones de respuesta en la región. Tras su arribo a tierras chiclayanas, el mandatario recibirá el informe situacional y coordinará con las autoridades locales el despliegue de ayuda inmediata”, escribió Presidencia en su cuenta de X.

Daños y emergencias tras lluvias intensas en la egión Lambayeque

Las precipitaciones extraordinarias registradas en la región desde mediados de enero han dejado más de 3.500 personas afectadas y 69 viviendas colapsadas, según el último reporte de Evaluación de Daños (EDAN) presentado por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque. Sólo entre el 18 de enero y el 25 de febrero, se contabilizaron 453 damnificados y 437 personas evacuadas en diversos distritos, así como 1.273 viviendas dañadas y 1.347 inhabitables.

En Pacora, dos colegios quedaron rodeados de agua; peligra el inicio del año escolar. Exitosa

En el centro de Chiclayo, las lluvias dejaron calles intransitables y comercios paralizados. Sectores como la plazuela Elías Aguirre, la avenida Leguía y los alrededores del hospital Las Mercedes permanecieron bajo el agua por varias horas. El colapso del sistema de drenaje urbano agravó la situación, obligando a la intervención de brigadas de Defensa Civil y Serenazgo para evacuar agua y restablecer el flujo vehicular y peatonal.

La emergencia también alcanzó a distritos como Tucumé y Pacora, donde varias cuadras y dos instituciones educativas quedaron anegadas. Vecinos de Tucumé advirtieron que el problema se repite cada año y solicitaron la presencia de autoridades nacionales para implementar soluciones estructurales. En Pacora, escuelas con alrededor de 400 estudiantes cada una suspendieron actividades debido a la acumulación de agua, lo que pone en riesgo el inicio del año escolar si persisten las precipitaciones.

El ingeniero Jesús Yesquén Bances, jefe de Defensa Civil de Chiclayo, informó que la municipalidad desplegó una cisterna de 5 mil galones para atender aniegos en el Cercado tras las intensas lluvias, mientras el sistema de evacuación ARE presenta fallas que dificultan el drenaje de aguas pluviales. Fuente: Facebook / Municipalidad Provincial de Chiclayo

Ante este escenario, la Municipalidad Provincial de Chiclayo emitió recomendaciones para la población, como preparar mochilas de emergencia y mantener limpios techos y desagües, mientras se monitorean nuevas lluvias previstas para los próximos días.

Balcázar coordina acciones con alcaldes y autoridades ante la emergencia

En su visita, José María Balcázar escuchó directamente las demandas de cada distrito, acompañado por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, así como los ministros del Interior, Hugo Begazo, y de Defensa, Luis Arroyo, informó la Agencia Andina. El presidente subrayó junto a los alcaldes la urgencia de fortalecer las defensas ribereñas y de acelerar las obras de protección para mitigar la furia del Fenómeno del Niño Costero, el fenómeno meteorológico identificado como origen de las lluvias.

“Quiero ser breve en mi intervención, porque la convocatoria no es para hospitalidades, sino para ver cómo se mitiga los efectos del fenómeno climático”, afirmó el jefe de Estado durante el encuentro, en la sede del gobierno regional, con el gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, el gobernador de Piura, Luis Neyra, las congresistas Jéssica Córdova, Hilda Portero y María Acuña, así como también con alcaldes distritales y provinciales.

Lluvias persistentes durante la madrugada
Lluvias persistentes durante la madrugada inundaron el centro de Chiclayo y varios distritos de Lambayeque. (Composición: Infobae / Redes sociales)

La reunión incluyó solicitudes de apoyo específico para los puntos que año tras año resultan críticos. Las autoridades locales compartieron sus prioridades: desde la reconstrucción de viviendas hasta el restablecimiento de servicios en colegios y centros de salud. La Presidencia instó a municipios y Gobierno Regional a “sumar esfuerzos” y articular “una respuesta efectiva”, enfatizando que el trabajo conjunto será clave para atender no solamente las consecuencias inmediatas, sino también para prevenir nuevas afectaciones conforme avanza la temporada de lluvias.

Vecinos y líderes comunitarios, como Lina Salazar de Tucumé, reiteraron ante las autoridades nacionales la necesidad de cambios duraderos. La demanda principal es una intervención que no quede en medidas paliativas, sino que aborde integralmente tanto la infraestructura como la gestión de emergencias en la región de Lambayeque.

Compromisos y anuncios del Ejecutivo para la atención de emergencias

Durante el encuentro con autoridades locales, Balcázar destacó la decisión del gobierno regional de Lambayeque de entregar maquinaria a los alcaldes distritales y provinciales para intensificar las labores de prevención y anunció un tratamiento especial para los distritos de Cañaris e Incahuasi, zonas identificadas como altamente vulnerables ante el impacto de las precipitaciones.

Presidente Balcázar lidera respuesta ante
Presidente Balcázar lidera respuesta ante emergencia por inundaciones en Chiclayo (Foto: Presidencia del Perú)

El presidente garantizó el respaldo del Ejecutivo para la atención de los damnificados y la mitigación de los daños ocasionados por el evento climatológico. En ese marco, informó que se ha destinado hasta 100.000 soles para cada distrito afectado por las lluvias en todo el país y anunció la asignación de un helicóptero permanente para la atención de emergencias en la región.

“Estamos disponiendo, a partir de la fecha, que Lambayeque va a tener un helicóptero permanentemente, lo cual permita cumplir con una respuesta inmediata”, subrayó Balcázar.

Acciones de la premier Miralles en Lambayeque

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, también participó en la visita oficial a Lambayeque, donde supervisó los trabajos de mantenimiento y encauzamiento del río Motupe-La Leche en el centro poblado La Colorada, distrito de Mórrope. Estas acciones, ejecutadas con maquinaria pesada, tienen como objetivo mitigar el riesgo de desbordes que pueden afectar viviendas y cultivos ante el fenómeno de El Niño Costero.

La presidenta del Consejo de
La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, dialogó con autoridades locales. (Foto: Presidencia del Perú)

Según informó la Presidencia del Consejo de Ministros, Miralles dialogó con los pobladores para coordinar una atención inmediata y anunció la próxima distribución de ayuda humanitaria, la instalación de módulos escolares temporales y la inclusión de este sector en la declaratoria de emergencia, lo que permitirá agilizar la llegada de recursos.

Miralles subrayó que el Ejecutivo trabaja de forma descentralizada a través de ministros coordinadores; en Lambayeque, el titular de Transportes actúa como enlace principal para canalizar las necesidades locales y garantizar una respuesta estatal eficiente y oportuna frente a la emergencia.

