Perú

TgP: el ducto de Camisea cambia de manos en medio de la construcción de un proyecto de US$2.000 millones para Perú

Golpe de timón. CPP Investments vende su participación del 49,87% en Transportadora de Gas del Perú a EIG. Compañía, socia de Pluspetrol, transporta el 96% del gas natural del país y abastece el 40% de la generación eléctrica nacional

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
CPP Investments administra el fondo
CPP Investments administra el fondo de pensiones de Canadá, con activos por 714.400 millones de dólares canadienses al 31 de marzo de 2025 y presencia internacional en varios mercados.

El ducto de Camisea cambia de manos. Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) anunció un acuerdo definitivo para vender su participación accionaria del 49,87% en Transportadora de Gas del Perú S.A. (TgP) a vehículos gestionados por EIG, un fondo global especializado en energía e infraestructura. Esta operación supone la salida de uno de los accionistas históricos de TgP, tras más de una década de presencia en la empresa.

La importancia de TgP en el sector energético peruano se refleja en sus cifras operativas: la empresa transporta aproximadamente el 96% del gas natural producido en el país y los líquidos de gas natural que equivalen al 80% del gas licuado de petróleo (GLP) producido en Perú. Además, abastece cerca del 40% de la generación eléctrica nacional, consolidando su posición como un actor estratégico para el desarrollo industrial y el suministro energético.

“TGP Extensión Sur”: un proyecto para masificar el gas en el sur

En noviembre de 2024, TgP anunció el proyecto “TGP Extensión Sur”, con una inversión estimada de 2.000 millones de dólares estadounidenses. El plan contempla la ampliación del gasoducto existente en 923 kilómetros, desde Humay (Ica) hasta Arequipa, para llevar gas natural a las regiones del sur, como Arequipa y Moquegua. El objetivo es masificar el uso de este recurso en hogares, sectores industriales y transporte.

Este proyecto implica una adenda al contrato de concesión vigente entre el Estado peruano y TgP, cuyo vencimiento actual está previsto para 2033. Con la adenda, se proyecta una extensión de la concesión por diez años adicionales, hasta 2043. El nuevo ducto tendrá una capacidad inicial de 300 millones de pies cúbicos estándar por día (MMSCFD), que podrá ampliarse en función del crecimiento de la demanda.

Además de acortar la brecha energética en el sur, el plan busca optimizar el sistema eléctrico de la región. En la actualidad, las centrales termoeléctricas de Mollendo e Ilo, con 1.500 megavatios de capacidad cada una, solo operan como respaldo ante la falta de suministro permanente de gas. El acceso al recurso permitirá que estas plantas participen de manera regular en la matriz energética nacional, lo que puede traducirse en una mayor seguridad y eficiencia para el sistema eléctrico.

Camisea. El proyecto TGP Extensión
Camisea. El proyecto TGP Extensión Sur busca ampliar el gasoducto en 923 kilómetros para conectar Ica con Arequipa y Moquegua.

TgP: EIG adquiere la participación de CPP Investments

CPP Investments ingresó en TgP en 2013 y luego incrementó su tenencia mediante compras adicionales hasta 2017, totalizando una inversión de 1.400 millones de dólares estadounidenses. James Bryce, jefe de Infraestructura del fondo canadiense, describió la experiencia como exitosa por los retornos obtenidos y reafirmó que seguirán evaluando alternativas de inversión en América Latina.

Por parte de EIG, Matt Hartman, director global de Infraestructura, resaltó que la compañía pondrá énfasis en consolidar la excelencia operativa y la fiabilidad de TgP bajo su nueva administración. El propósito es mantener el rol estratégico de la empresa en el abastecimiento energético del país y fortalecer su vínculo con los sectores productivos.

EIG, con sede en Washington
EIG, con sede en Washington D.C., gestiona más de 23.800 millones de dólares, enfocado en energía e infraestructura energética.

De acuerdo a la información oficial del comprador, la operación se encuentra sujeta a las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales. Los términos financieros serán informados tras la conclusión del proceso. los otros dueños de TgP son Sonatrach (21,18%) y Enagás (18%).

Consultada por Infobae Perú, Transportadora de Gas del Perú señaló que no realizará comentarios sobre la venta de la participación accionaria, reiterando que la única información oficial disponible es la difundida por CPP Investments, único involucrado directo en la transacción.

Temas Relacionados

TgPTransportadora de Gas del PerúCamiseaCPP InvestmentsEIGPluspetrolgas naturalperu-economia

Últimas Noticias

Perú lidera caída de precios de seguros en Latinoamérica ante feroz competencia por inestabilidad política: Marsh

Empresas buscan blindarse frente a la crisis social y política, mientras las compañías de seguros compiten por sobrevivir al nuevo escenario, según informe. Pólizas de Daños Materiales y Responsabilidad Civil muestran las mayores caídas

Perú lidera caída de precios

Partidos de hoy, martes 12 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Vuelve la Copa Libertadores y Copa Sudamericana con los choques por los octavos de final. También, se jugará la Champions League con presencia de futbolistas peruanos

Partidos de hoy, martes 12

¿Hoy habrá brillo solar? Pronóstico del Senamhi para Lima este martes 12 de agosto

En la zona este de la capital, las temperaturas oscilarán entre los 13°C como mínima y los 20°C como máxima

¿Hoy habrá brillo solar? Pronóstico

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 12 de agosto

Además del costo promedio de los carburantes en la capital peruana, ve los costos más bajos

Cuál es el precio de

César Vega no asistió a concierto tras las revelaciones de violencia de Suheyn Cipriani

El salsero prefirió faltar a la cita que tenía pactada, luego de que su expareja expusiera sus episodios de violencia

César Vega no asistió a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Consumo récord de huevos en

Consumo récord de huevos en Argentina: cuáles son sus beneficios para la salud y cuántos se pueden comer por semana

Madres de Plaza de Mayo y Adolfo Pérez Esquivel reclamaron contra la dictadura de Maduro por la desaparición de una activista

El peronismo bonaerense mira las encuestas y aguarda una reunión entre Kicillof y CFK para definir candidaturas

Un enjambre de medusas paralizó una importante central nuclear en Francia: cómo fue el inusual fenómeno

Último día “primaveral” y vuelve el frío: qué dice el pronóstico para el resto de la semana en el AMBA

INFOBAE AMÉRICA
“Van por nafta pero te

“Van por nafta pero te clavan un surtido”: advierten al gobierno uruguayo por tours de compras en Argentina

Las medidas que tomaron vecinos de un country en Uruguay luego de allanamientos y presencia de narco

Uruguay: la Iglesia se expresó contra el proyecto de eutanasia a horas de su debate en el Parlamento

Zelensky advirtió que Rusia prepara nuevas ofensivas en la previa a la cumbre entre Trump y Putin en Alaska

EEUU designó al grupo separatistas baluchíes como agrupación terrorista por su papel en ataques en Pakistán

TELESHOW
Las románticas fotos de Benjamín

Las románticas fotos de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en la noche porteña: besos, abrazos y miradas cómplices

Alejandra Maglietti fue mamá por primera vez: la tierna foto de su hijo Manuel

El doble robo entre Lali y Miranda! que produjo un caos en La Voz Argentina: “No me pueden decir esto”

La emotiva historia de superación del músico sin brazos que tocó el bombo y el violín en Buenas noches, familia

Guillermo Francella presentó Homo Argentum: todas las fotos de los famosos en la avant premiere