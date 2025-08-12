TgP: el ducto de Camisea cambia de manos en medio de la construcción de un proyecto de US$2.000 millones para Perú

CPP Investments administra el fondo de pensiones de Canadá, con activos por 714.400 millones de dólares canadienses al 31 de marzo de 2025 y presencia internacional en varios mercados.

El ducto de Camisea cambia de manos. Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) anunció un acuerdo definitivo para vender su participación accionaria del 49,87% en Transportadora de Gas del Perú S.A. (TgP) a vehículos gestionados por EIG, un fondo global especializado en energía e infraestructura. Esta operación supone la salida de uno de los accionistas históricos de TgP, tras más de una década de presencia en la empresa.

La importancia de TgP en el sector energético peruano se refleja en sus cifras operativas: la empresa transporta aproximadamente el 96% del gas natural producido en el país y los líquidos de gas natural que equivalen al 80% del gas licuado de petróleo (GLP) producido en Perú. Además, abastece cerca del 40% de la generación eléctrica nacional, consolidando su posición como un actor estratégico para el desarrollo industrial y el suministro energético.

“TGP Extensión Sur”: un proyecto para masificar el gas en el sur

En noviembre de 2024, TgP anunció el proyecto “TGP Extensión Sur”, con una inversión estimada de 2.000 millones de dólares estadounidenses. El plan contempla la ampliación del gasoducto existente en 923 kilómetros, desde Humay (Ica) hasta Arequipa, para llevar gas natural a las regiones del sur, como Arequipa y Moquegua. El objetivo es masificar el uso de este recurso en hogares, sectores industriales y transporte.

Este proyecto implica una adenda al contrato de concesión vigente entre el Estado peruano y TgP, cuyo vencimiento actual está previsto para 2033. Con la adenda, se proyecta una extensión de la concesión por diez años adicionales, hasta 2043. El nuevo ducto tendrá una capacidad inicial de 300 millones de pies cúbicos estándar por día (MMSCFD), que podrá ampliarse en función del crecimiento de la demanda.

Además de acortar la brecha energética en el sur, el plan busca optimizar el sistema eléctrico de la región. En la actualidad, las centrales termoeléctricas de Mollendo e Ilo, con 1.500 megavatios de capacidad cada una, solo operan como respaldo ante la falta de suministro permanente de gas. El acceso al recurso permitirá que estas plantas participen de manera regular en la matriz energética nacional, lo que puede traducirse en una mayor seguridad y eficiencia para el sistema eléctrico.

Camisea. El proyecto TGP Extensión Sur busca ampliar el gasoducto en 923 kilómetros para conectar Ica con Arequipa y Moquegua.

TgP: EIG adquiere la participación de CPP Investments

CPP Investments ingresó en TgP en 2013 y luego incrementó su tenencia mediante compras adicionales hasta 2017, totalizando una inversión de 1.400 millones de dólares estadounidenses. James Bryce, jefe de Infraestructura del fondo canadiense, describió la experiencia como exitosa por los retornos obtenidos y reafirmó que seguirán evaluando alternativas de inversión en América Latina.

Por parte de EIG, Matt Hartman, director global de Infraestructura, resaltó que la compañía pondrá énfasis en consolidar la excelencia operativa y la fiabilidad de TgP bajo su nueva administración. El propósito es mantener el rol estratégico de la empresa en el abastecimiento energético del país y fortalecer su vínculo con los sectores productivos.

EIG, con sede en Washington D.C., gestiona más de 23.800 millones de dólares, enfocado en energía e infraestructura energética.

De acuerdo a la información oficial del comprador, la operación se encuentra sujeta a las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales. Los términos financieros serán informados tras la conclusión del proceso. los otros dueños de TgP son Sonatrach (21,18%) y Enagás (18%).

Consultada por Infobae Perú, Transportadora de Gas del Perú señaló que no realizará comentarios sobre la venta de la participación accionaria, reiterando que la única información oficial disponible es la difundida por CPP Investments, único involucrado directo en la transacción.