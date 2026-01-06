Alerta por deflagración de gas en Lurín: reportan emergencia de camión cisterna en la Panamericana Sur

Deflagración de gas en Lurín: bomberos atienden grave fuga de GLP en el km 29 de la Panamericana Sur | Foto captura: Reporte Lurín

Una situación de alto riesgo se registró la mañana de este martes 6 de enero en la Panamericana Sur, luego de que se reportara una deflagración de gas a la altura del kilómetro 29, en el distrito de Lurín, generando alarma entre conductores y vecinos de la zona.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que activó de inmediato sus protocolos de emergencia. “Estamos desplegando nuestros serenos para el apoyo”, señaló la comuna metropolitana en sus redes sociales.

De acuerdo con información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el incidente fue registrado a las 9:59 a. m. bajo el parte N.° 2026000754, siendo clasificado como un evento de materiales peligrosos por fuga de gas GLP y otros gases inflamables en un vehículo. Hasta el lugar fueron enviadas cuatro unidades, las cuales continúan atendiendo la emergencia.

Según los primeros reportes, la fuga de gas se habría originado en un camión cisterna cargado de GLP, el cual se encontraba estacionado a un lado de la vía en el sentido sur a norte, a la altura del nuevo cementerio de Lurín.

Imágenes difundidas por Reporte Lurín muestran una intensa emanación de gas que se eleva varios metros, evidenciando el nivel de peligro del incidente. Asimismo, se observa en el lugar a dos personas intentando controlar la situación, lo que incrementó la preocupación debido al riesgo de una posible explosión de mayor magnitud.

Recomendaciones ante alerta de deflagración de gas

1. Aléjate inmediatamente del lugar

Si percibes olor fuerte a gas, una nube blanca o escuchas una fuga, aléjate a una distancia segura. El GLP puede desplazarse varios metros y encenderse con cualquier chispa.

2. No enciendas fuego ni dispositivos eléctricos

Evita encender fósforos, cigarrillos, celulares, radios o luces. Una mínima chispa puede provocar una deflagración.

3. Evita circular o detenerte por curiosidad

No te acerques para grabar o tomar fotos.

4. Sigue las indicaciones de bomberos y policías

Respeta los perímetros de seguridad y los desvíos de tránsito. Estos se establecen considerando el radio real de riesgo del gas inflamable.

5. Si estás en un vehículo, apaga el motor

Detén el vehículo lejos del área afectada y apaga el motor. Los sistemas eléctricos y el calor del motor pueden ser detonantes.

6. Evacúa la zona si así lo ordenan

Si las autoridades indican evacuación preventiva, hazlo de inmediato. El GLP puede permanecer suspendido y explotar minutos u horas después.

7. No intentes controlar la fuga

Nunca intentes cerrar válvulas o manipular un camión cisterna sin capacitación. En emergencias pasadas, estas acciones han agravado la situación.

8. Protege a niños, adultos mayores y personas con discapacidad

Ayuda a evacuar primero a personas vulnerables y evita que permanezcan cerca del área del incidente.

9. Mantente informado por fuentes oficiales

Sigue los comunicados de bomberos, municipalidades y la Policía. Evita difundir rumores que puedan generar pánico o desinformación.

10. Reporta de inmediato

Ante una fuga de gas, llama al 116 (Bomberos) o al 105 (Policía) y brinda la ubicación exacta y características del incidente.

Una emergencia por deflagración que marcó al Perú

Villa El Salvador: A tres años de la tragedia de deflagración de gas que dejó 30 muertos. (Captura)

La deflagración de gas en Villa El Salvador, ocurrida el 23 de enero de 2020, es uno de los accidentes más trágicos relacionados con el transporte de GLP en el Perú. Ese día, un camión cisterna sufrió una falla estructural al pasar por un desnivel en la vía, lo que provocó la ruptura de la válvula del tanque y la liberación masiva de gas en una zona urbana densamente poblada.

La nube de gas licuado de petróleo se desplazó rápidamente por varias cuadras, ingresó a viviendas y comercios y permaneció suspendida en el ambiente durante varios minutos. Pese al evidente peligro, muchas personas se acercaron al lugar sin conocer el riesgo real, mientras el vehículo permanecía en la vía sin un perímetro de seguridad adecuado.

Minutos después, una chispa —presuntamente generada por un vehículo— encendió el gas acumulado y se produjo una deflagración de gran magnitud, seguida de un incendio que alcanzó casas, mototaxis y postes de alumbrado público. El saldo fue devastador: 34 personas fallecidas y más de 50 heridas, varias de ellas con quemaduras severas que dejaron secuelas permanentes.

Villa El Salvador: A tres años de la tragedia de deflagración de gas que dejó 30 muertos. (Andina)

Años después, el proceso judicial concluyó con una condena de cinco años de prisión suspendida para el conductor del camión, decisión que generó indignación entre los familiares de las víctimas, quienes consideran que la sanción no fue proporcional a la magnitud de la tragedia. El caso también expuso graves fallas en la fiscalización del transporte de materiales peligrosos, la infraestructura vial y los protocolos de respuesta ante emergencias con gas.

La tragedia de VES dejó una lección contundente: una fuga de GLP en zonas urbanas es una amenaza mortal, y la falta de reacción oportuna, información clara y control del área puede convertir un incidente en una catástrofe. Este antecedente vuelve a generar preocupación cada vez que se reporta una nueva alerta de deflagración en Lima y otras ciudades del país.