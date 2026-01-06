Perú

Alerta por deflagración de gas en Lurín: reportan emergencia de camión cisterna en la Panamericana Sur

Bomberos y personal de serenazgo fueron desplegados tras reportarse un incidente con materiales peligrosos a la altura del kilómetro 29

Guardar
Deflagración de gas en Lurín:
Deflagración de gas en Lurín: bomberos atienden grave fuga de GLP en el km 29 de la Panamericana Sur | Foto captura: Reporte Lurín

Una situación de alto riesgo se registró la mañana de este martes 6 de enero en la Panamericana Sur, luego de que se reportara una deflagración de gas a la altura del kilómetro 29, en el distrito de Lurín, generando alarma entre conductores y vecinos de la zona.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que activó de inmediato sus protocolos de emergencia. “Estamos desplegando nuestros serenos para el apoyo”, señaló la comuna metropolitana en sus redes sociales.

De acuerdo con información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el incidente fue registrado a las 9:59 a. m. bajo el parte N.° 2026000754, siendo clasificado como un evento de materiales peligrosos por fuga de gas GLP y otros gases inflamables en un vehículo. Hasta el lugar fueron enviadas cuatro unidades, las cuales continúan atendiendo la emergencia.

Según los primeros reportes, la fuga de gas se habría originado en un camión cisterna cargado de GLP, el cual se encontraba estacionado a un lado de la vía en el sentido sur a norte, a la altura del nuevo cementerio de Lurín.

Imágenes difundidas por Reporte Lurín muestran una intensa emanación de gas que se eleva varios metros, evidenciando el nivel de peligro del incidente. Asimismo, se observa en el lugar a dos personas intentando controlar la situación, lo que incrementó la preocupación debido al riesgo de una posible explosión de mayor magnitud.

Recomendaciones ante alerta de deflagración de gas

1. Aléjate inmediatamente del lugar

Si percibes olor fuerte a gas, una nube blanca o escuchas una fuga, aléjate a una distancia segura. El GLP puede desplazarse varios metros y encenderse con cualquier chispa.

2. No enciendas fuego ni dispositivos eléctricos

Evita encender fósforos, cigarrillos, celulares, radios o luces. Una mínima chispa puede provocar una deflagración.

3. Evita circular o detenerte por curiosidad

No te acerques para grabar o tomar fotos.

4. Sigue las indicaciones de bomberos y policías

Respeta los perímetros de seguridad y los desvíos de tránsito. Estos se establecen considerando el radio real de riesgo del gas inflamable.

5. Si estás en un vehículo, apaga el motor

Detén el vehículo lejos del área afectada y apaga el motor. Los sistemas eléctricos y el calor del motor pueden ser detonantes.

6. Evacúa la zona si así lo ordenan

Si las autoridades indican evacuación preventiva, hazlo de inmediato. El GLP puede permanecer suspendido y explotar minutos u horas después.

7. No intentes controlar la fuga

Nunca intentes cerrar válvulas o manipular un camión cisterna sin capacitación. En emergencias pasadas, estas acciones han agravado la situación.

8. Protege a niños, adultos mayores y personas con discapacidad

Ayuda a evacuar primero a personas vulnerables y evita que permanezcan cerca del área del incidente.

9. Mantente informado por fuentes oficiales

Sigue los comunicados de bomberos, municipalidades y la Policía. Evita difundir rumores que puedan generar pánico o desinformación.

10. Reporta de inmediato

Ante una fuga de gas, llama al 116 (Bomberos) o al 105 (Policía) y brinda la ubicación exacta y características del incidente.

Una emergencia por deflagración que marcó al Perú

Villa El Salvador: A tres
Villa El Salvador: A tres años de la tragedia de deflagración de gas que dejó 30 muertos. (Captura)

La deflagración de gas en Villa El Salvador, ocurrida el 23 de enero de 2020, es uno de los accidentes más trágicos relacionados con el transporte de GLP en el Perú. Ese día, un camión cisterna sufrió una falla estructural al pasar por un desnivel en la vía, lo que provocó la ruptura de la válvula del tanque y la liberación masiva de gas en una zona urbana densamente poblada.

La nube de gas licuado de petróleo se desplazó rápidamente por varias cuadras, ingresó a viviendas y comercios y permaneció suspendida en el ambiente durante varios minutos. Pese al evidente peligro, muchas personas se acercaron al lugar sin conocer el riesgo real, mientras el vehículo permanecía en la vía sin un perímetro de seguridad adecuado.

Minutos después, una chispa —presuntamente generada por un vehículo— encendió el gas acumulado y se produjo una deflagración de gran magnitud, seguida de un incendio que alcanzó casas, mototaxis y postes de alumbrado público. El saldo fue devastador: 34 personas fallecidas y más de 50 heridas, varias de ellas con quemaduras severas que dejaron secuelas permanentes.

Villa El Salvador: A tres
Villa El Salvador: A tres años de la tragedia de deflagración de gas que dejó 30 muertos. (Andina)

Años después, el proceso judicial concluyó con una condena de cinco años de prisión suspendida para el conductor del camión, decisión que generó indignación entre los familiares de las víctimas, quienes consideran que la sanción no fue proporcional a la magnitud de la tragedia. El caso también expuso graves fallas en la fiscalización del transporte de materiales peligrosos, la infraestructura vial y los protocolos de respuesta ante emergencias con gas.

La tragedia de VES dejó una lección contundente: una fuga de GLP en zonas urbanas es una amenaza mortal, y la falta de reacción oportuna, información clara y control del área puede convertir un incidente en una catástrofe. Este antecedente vuelve a generar preocupación cada vez que se reporta una nueva alerta de deflagración en Lima y otras ciudades del país.

Temas Relacionados

deflagración de gasPanamericana SuralertaBomberosperu-noticias

Más Noticias

Abogado de deudos de víctimas en protestas tras desactivación de equipo especial: “Es un día negro para el Ministerio Público”

Juan José Quispe calificó la decisión de Tomás Aladino Gálvez como la creación de un “manto de impunidad” para los casos que investigan a los altos mandos y funcionarios que estuvieron a cargo durante las protestas contra Dina Boluarte

Abogado de deudos de víctimas

¿Se viene el primer paro de transportistas de 2026 en Lima y Callao? Gremio denuncia que ahora pagan el triple

Los empresarios de transporte reportan que el incremento de los cobros ilegales triplicó las exigencias a las empresas, mientras esperan la respuesta gubernamental ante la ola de ataques que afecta al sector en la capital

¿Se viene el primer paro

Retiro AFP: Primer depósito llega para estos afiliados hasta el viernes 9 de enero

Continúan enviandose las solicitudes de retiro AFP y también los desembolsos. Esta primera semana útil del año reciben quienes pidieron a inicios de diciembre

Retiro AFP: Primer depósito llega

Nuevo conflicto por derechos de la Liga 1 2026: FPF le puso firme condición a 1190 Sports para que transmita el campeonato

El periodista deportivo de RPP, Mario Pinedo, reveló los problemas que hay entre la Federación y la empresa extranjera a poco del inicio del torneo local

Nuevo conflicto por derechos de

Gobierno de Hungría ofrece becas para estudios de pregrado, maestría y doctorado: conoce todos los detalles

Las becas cubren matrícula completa, manutención mensual, alojamiento o subsidio equivalente, seguro médico y visa gratuita con permiso para trabajar a tiempo parcial

Gobierno de Hungría ofrece becas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de deudos de víctimas

Abogado de deudos de víctimas en protestas tras desactivación de equipo especial: “Es un día negro para el Ministerio Público”

Mario Vizcarra anuncia apelación tras tacha de su candidatura por condena de peculado: “Buscan sacarme de carrera”

Alejandro Salas acusa de “incongruente” al JEE por dejar fuera a ‘Perú Primero’ luego de admitir candidatura de Mario Vizcarra

Tomás Gálvez cumplió su amenaza y desactivó los equipos especiales Lava Jato, Eficcop, Eficavip y Cuellos Blancos: “Ya están disueltos”

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

ENTRETENIMIENTO

Santiago Suárez se sincera, entre

Santiago Suárez se sincera, entre lágrimas, tras denuncia de abuso sexual: “Mi vida quedó en pausa, desaparecieron los proyectos”

El solista surcoreano Jin Denim muere a los 29 años: familia descarta suicidio y pide respeto

Usuarios piden que la Fiscalía y el MIMP intervenga a Moca por decir que no quiere tener a su hijo: “Este mocoso no va a arruinar mis planes”

Thamara Gómez se ausenta de conciertos de Son del Duke: ¿cuál es la razón?

Sam Smith agradecido con Perú tras su reciente visita: “Mi corazón está desbordado de gratitud, este viaje ha sido pura magia”

DEPORTES

Nuevo conflicto por derechos de

Nuevo conflicto por derechos de la Liga 1 2026: FPF le puso firme condición a 1190 Sports para que transmita el campeonato

Perú vs España EN VIVO HOY por la Kings League Word Cup 2026: minuto a minuto del duelo de la fecha 2 del torneo

Universitario vs Soan: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Pedro García hizo crucial revelación sobre la transmisión de los partidos de Universitario en la Liga 1: “Vi una posibilidad de entendimiento”

Con Ignacio Buse a la cabeza, Perú confirma equipo con el que enfrentará a Alemania en la Copa Davis