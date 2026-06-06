Subsidio al transporte público se otorgará únicamente a vehículos que reporten sus rutas por GPS a la ATU

Al momento de calcular el subsidio, la ATU tomará como referencia los datos obtenidos sobre los trayectos realizados por las unidades de transporte. Foto: Gobierno del Perú

Las empresas de transporte público autorizadas que operan en Lima y Callao deberán cumplir una condición tecnológica específica para acceder al nuevo apoyo económico temporal dispuesto por el Gobierno. La entrega del beneficio estará vinculada al monitoreo de las unidades mediante sistemas de geolocalización conectados a la plataforma de control de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

La medida forma parte del Subsidio para la Estabilidad y Continuidad Operativa (ECO), creado a través del Decreto de Urgencia N.º 006-2026 con el objetivo de aliviar el impacto del incremento de los costos de operación que enfrentan las empresas del sector. Para determinar el monto que recibirá cada operador, la ATU utilizará la información generada por los recorridos efectuados por las unidades de transporte.

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GPS conectado al sistema de la ATU será indispensable

Para ser considerados dentro del programa, los vehículos deberán contar con equipos GPS que no solo estén instalados, sino que además envíen información en tiempo real al Sistema Integrado de Control y Monitoreo (SICM) de la ATU. La entidad empleará esos datos para verificar los desplazamientos realizados y calcular el subsidio correspondiente.

Actualmente, de los 21.700 vehículos habilitados para brindar el servicio de transporte público en Lima y Callao, aproximadamente 13.500 ya disponen de GPS. Sin embargo, solo alrededor de 440 unidades transmiten información al sistema de monitoreo de la autoridad.

Sobre este punto, el vocero de la ATU, Pavel Flores, precisó: “El operador que ya cuenta con GPS y transmite información al sistema de la ATU ya está contabilizando el subsidio. Quien tiene GPS instalado, pero aún no transmite, puede incorporarse al beneficio apenas complete las condiciones tecnológicas necesarias”.

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La incorporación de los vehículos al sistema de monitoreo tendrá utilidades que van más allá de la entrega del subsidio. Foto: Gobierno del Perú

El monto dependerá de los kilómetros recorridos

La ayuda económica será calculada en función de la distancia recorrida por cada vehículo durante la vigencia del subsidio. Para ello, la ATU tomará como referencia los registros obtenidos a través de su sistema de monitoreo.

La norma establece montos diferenciados según el tipo de unidad. Los ómnibus recibirán S/ 0,50 por kilómetro recorrido, mientras que los minibuses accederán a S/ 0,40. En el caso de los microbuses, el subsidio será de S/ 0,30 por cada kilómetro registrado.

El procedimiento contempla una primera medición de los recorridos efectuados durante los primeros 30 días de vigencia del programa. Tras ese periodo, se realizará el desembolso correspondiente a las empresas beneficiarias.

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Posteriormente, la ATU repetirá el mismo mecanismo durante los siguientes 30 días, completando así los 60 días de duración establecidos para este apoyo temporal.

Empresas deberán cumplir condiciones administrativas

Además de mantener los vehículos conectados y reportando información al SICM, las empresas interesadas deberán acreditar que cuentan con autorización vigente inscrita en el Registro del Servicio Público de Transporte Regular administrado por la ATU.

En la actualidad, cerca de 13.500 de las 21.700 unidades autorizadas para operar en el transporte público de Lima y Callao cuentan con equipos de GPS instalados. Foto: Gobierno del Perú

Asimismo, será obligatorio mantener activo y habido el Registro Único de Contribuyentes (RUC), así como contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y el certificado de inspección técnica vehicular vigentes.

Los operadores podrán revisar el cumplimiento de estos requisitos y registrar una cuenta interbancaria mediante la plataforma del SICM. Una vez determinado el monto del subsidio, el dinero será transferido a la cuenta consignada por cada empresa.

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Monitoreo permitirá mejorar la supervisión del servicio

La integración de las unidades al sistema de monitoreo no solo servirá para la asignación del subsidio. La ATU también podrá utilizar la información recopilada para verificar el cumplimiento de las rutas autorizadas y realizar un seguimiento más preciso de la operación de las flotas.

Por su parte, las empresas tendrán acceso a herramientas que les permitirán conocer el desempeño de sus vehículos y recibir notificaciones relacionadas con el vencimiento de documentos indispensables para continuar prestando el servicio de transporte público.