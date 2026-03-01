Susan Ochoa rinde homenaje a las mujeres con su tema ‘Reina’: “Está hecha para acariciar a nuestra niña interior”

Susan Ochoa lanza “Reina” y rinde homenaje a la fortaleza femenina.

La cantautora peruana Susan Ochoa estrenó su más reciente sencillo titulado ‘Reina’, una canción inédita que se suma a su repertorio con un mensaje de homenaje y empoderamiento dirigido a las mujeres. Este lanzamiento consolida la trayectoria de Ochoa como una de las voces más representativas de la música contemporánea en el Perú, y refuerza su compromiso con la difusión de mensajes de fortaleza y resiliencia.

‘Reina’ surge como una composición personal y emotiva, inspirada en las experiencias de aquellas mujeres que han atravesado momentos difíciles y han sabido reconstruirse. En palabras de la propia artista, “Reina es una composición con la que rindo homenaje a todas las mujeres que en algún momento de su vida sufrieron alguna experiencia difícil. Esta canción está hecha para acariciar a nuestra niña interior y convertirse en nuestro himno de garra, fuerza, valor y amor hacia nosotras mismas”.

Con esta declaración, Ochoa reafirma su intención de entregar una pieza musical cargada de sensibilidad y esperanza. La letra de ‘Reina’ está impregnada de mensajes de empoderamiento y autovaloración. La canción invita a quienes la escuchen a reconocerse como mujeres fuertes, valiosas y capaces de sobreponerse a las adversidades.

“Reina”: Susan Ochoa estrena una canción dedicada a mujeres que superan la adversidad.

A través de su interpretación, Susan Ochoa logra conectar con el público y transmitir una sensación de compañía y aliento. El tema se suma a una línea artística que ha caracterizado la carrera de la cantante, quien ha hecho de la superación y el optimismo elementos centrales en su propuesta musical.

Como parte de la promoción de este nuevo sencillo, Susan Ochoa se presentará en vivo el próximo sábado 7 de marzo en el Teatro de Plaza Norte, en un evento que forma parte de las celebraciones por el Día de la Mujer. La cantante ofrecerá una interpretación especial de ‘Reina’, reafirmando su vínculo con el público femenino y su compromiso con la visibilización de historias de superación personal. Se espera una alta concurrencia al recital, donde la artista compartirá escenario con otras figuras de la música peruana.

La trayectoria de Susan Ochoa se ha caracterizado por la búsqueda de una identidad musical propia y la defensa de causas ligadas al empoderamiento femenino. El lanzamiento de esta canción también coincide con un contexto social en el que la reivindicación de los derechos de las mujeres y el reconocimiento de su fortaleza ocupan un lugar central en la agenda pública.

Susan Ochoa en Viña del Mar.

Susan Ochoa no quiere enamorarse nuevamente

Susan Ochoa atraviesa un momento de plenitud personal y profesional, centrando sus prioridades en la música y la maternidad. Así lo confesó en una entrevista reciente con Trome, donde compartió detalles de su vida cotidiana, su carrera y la importancia de sus hijos como principal motor y compañía. “Mi corazón está ocupado por mis hijos”, aseguró, cerrando las puertas al amor de pareja por el momento.

Susan Ochoa lanza tema de empoderamiento.

Desde sus inicios a los 14 años, Susan Ochoa ha construido una carrera a base de esfuerzo y perseverancia. La artista reconoció que la libertad la encontró cantando y que estar en el escenario junto a su público y sus hijos es lo que más la hace feliz. Afirma que la maternidad cambió todo en su vida: “Las responsabilidades aumentan y en un momento crees que todo se vuelve más complicado, pero a la vez te haces fuerte y valiente porque los hijos también te impulsan a salir adelante”.

Entre risas, la cantante sostuvo que hoy no hay espacio para una nueva pareja. “Mis hijos son pequeños y estoy centrada en ellos y en lo que quiero lograr; no hay tiempo para pensar en otra cosa, ni para salir ni nada por el estilo”, enfatizó. Susan también habló de la buena relación que mantiene con el padre de sus hijos, a quien describió como un “excelente hombre”, aunque el amor entre ambos llegó a su fin.

Susan Ochoa enfocada en su carrera musical. (Facebook)