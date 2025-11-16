Perú

Susan Ochoa incursiona en el género tropical y lanza su videoclip ‘Mix Los Bomberos’

La ganadora de las Gaviotas de Plata en Viña del Mar amplía su repertorio y estrena nueva canción, con la que asume por primera vez el desafío de la música tropical en su trayectoria

Susan Ochoa, reconocida en la escena musical peruana por sus dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar, da un giro en su carrera con el lanzamiento de “Mix Los Bomberos”, una producción que marca su ingreso en el género tropical. La cantante presenta este tema como una invitación a la fiesta y el baile, enfocándose en conectar con públicos nuevos y afianzar el vínculo con sus seguidores.

La canción está disponible en plataformas digitales y el videoclip puede verse en el canal de YouTube. El video destaca por incorporar a un grupo de seguidores, quienes participaron activamente en su realización y compartieron la experiencia junto a la artista. El escenario, pensado para transmitir alegría y color, crea un ambiente propicio para resaltar la energía propia del género tropical.

“La interpretación, el sentimiento y la alegría son parte de mi personalidad, y lo he plasmado en estas canciones”, comentó la cantautora sobre el proyecto. Al decidir incluir a sus fans en el videoclip, 

Ochoa buscó subrayar la importancia de su público en cada uno de sus logros. “Quise además incluir a mis fans en este videoclip, ya que ellos son parte esencial de mi crecimiento”, afirmó en referencia a la grabación.

Durante la jornada de filmación, los participantes y la artista compartieron momentos que, en palabras de la propia Ochoa, estuvieron llenos de emociones positivas. “Fue una tarde llena de diversión, risas y mucho amor. ¡La pasamos increíble! Amo este videoclip y espero que lo gocen tanto como yo lo hice”, expresó.

Un giro artístico y una apuesta por la cercanía

Este lanzamiento representa una exploración artística para Susan Ochoa, que se ha destacado en géneros como la balada y la música pop. Al incursionar en el ritmo tropical, la intérprete apuesta por la diversidad musical y muestra su adaptabilidad. El tema fusiona elementos populares con el carisma que caracteriza a la cantante, quien ha sabido reinventarse en diferentes etapas de su carrera.

El videoclip, con escenografía colorida y coreografías colectivas, refuerza el mensaje de celebración. El público, convertido en parte del elenco, aporta autenticidad a la propuesta y fortalece la conexión entre la artista y sus seguidores. Este acercamiento directo representa un aspecto fundamental de la actual etapa profesional de Ochoa.

El reconocimiento internacional alcanzado por Susan Ochoa tras su paso por Viña del Mar impulsó su carrera y le abrió puertas en distintos mercados de la música latinoamericana. “Mix Los Bomberos” consolida su presencia y responde al interés de ampliar su repertorio con estilos bailables y populares.

La respuesta del público en plataformas digitales ha sido positiva, con comentarios que destacan la frescura del proyecto y la capacidad de la artista para integrar a sus seguidores en su trabajo. La proyección es que este sencillo forme parte de los próximos conciertos y presentaciones de Ochoa, en los que planea incorporar repertorio de corte tropical.

Susan Ochoa anticipa que seguirá experimentando con nuevos géneros y sumando propuestas audiovisuales que prioricen el contacto directo con los fans. La producción de “Mix Los Bomberos” simboliza el inicio de una etapa orientada a la innovación, sin perder el sello personal que la llevó a destacarse en la música peruana.

