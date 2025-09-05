Susan Ochoa detiene presentación en vivo y reprende a concursante por cantar leyendo en su celular. América TV.

En la más reciente edición del programa 'Mande quien mande’, se vivió un momento cargado de tensión cuando la cantante peruana Susan Ochoa expresó su incomodidad frente a uno de los concursantes. El incidente ocurrió durante el segmento que busca encontrar a la nueva voz masculina de la agrupación 'La Bella Luz’.

El participante Dustin del Águila, proveniente de Chimbote, eligió interpretar el tema "En vida". Sin embargo, lejos de sorprender al jurado con su talento, generó críticas al ser sorprendido leyendo la letra de la canción directamente desde su celular en pleno escenario.

La situación incomodó especialmente a Susan Ochoa, quien no dudó en interrumpir la presentación para lanzar una dura observación en vivo.

La crítica directa de Susan Ochoa

La intérprete y ganadora de la Gaviota de Viña del Mar no se guardó nada y cuestionó la falta de preparación del concursante. Con evidente molestia, comentó:

“Es parte de la responsabilidad y el respeto que al menos tenemos que saber la letra. Para una sola canción has debido venir aprendido o al menos inventártela, porque en el escenario tienes que hacerlo”, dijo la cantante nacional, dejando clara su postura sobre la disciplina que exige una competencia de este nivel.

Su intervención puso en evidencia la seriedad con la que asume su papel como jurado, recalcando que en un programa televisado los participantes deben llegar preparados y listos para dar lo mejor de sí.

Susan Ochoa detiene presentación en vivo y reprende a concursante por cantar leyendo en su celular. Captura de TV - Mande quien mande

Un jurado sorprendido y dividido

El jurado de "Mande quien mande" está conformado por Susan Ochoa, el actor y cantante André Silva y la salsera Brunella Torpoco. Si bien todos quedaron sorprendidos por la falta de preparación del concursante, fue Ochoa quien llevó la voz más crítica de la jornada.

Para la artista, el respeto hacia la música y hacia el público empieza con el aprendizaje de la letra, algo que consideró fundamental para un aspirante que busca integrarse a una agrupación reconocida como La Bella Luz.

“Yo tengo en mi cabeza más de 20 canciones y aun así a veces me apoyo, pero para una sola canción debiste venir preparado”, añadió la cantante, reafirmando su incomodidad por la improvisación mostrada en escena.

La defensa de María Pía Copello

Ante la incomodidad generada, la conductora María Pía Copello intervino para suavizar el momento y brindar cierto respaldo al joven concursante. La presentadora recordó que incluso artistas consagrados utilizan pantallas o monitores para no olvidar la letra durante sus presentaciones.

“Muchos cantantes profesionales también se apoyan en recordatorios para no perderse”, señaló Copello, intentando justificar lo ocurrido. Sin embargo, la intervención no cambió la postura de Susan Ochoa, quien insistió en que lo mínimo esperado era presentarse con la canción aprendida.

El descargo del concursante

Tras escuchar las críticas, Dustin del Águila explicó que había ensayado otras canciones y no sabía que debía interpretar específicamente el tema En vida. Según relató, esa confusión lo llevó a improvisar con la letra en su celular para no quedar en silencio.

“Había preparado otros temas, pero no sabía que era este en particular. Por eso me apoyé en la letra para no fallar”, señaló el participante en su defensa.

A pesar del error, el jurado y la producción decidieron darle una segunda oportunidad, esta vez acompañado por un integrante de La Bella Luz. Aunque logró culminar la interpretación, finalmente no consiguió pasar a la siguiente etapa del concurso.

Susan Ochoa y su consejo a concursante

Con el ambiente más calmado, Susan Ochoa aprovechó el momento para dar un consejo a todos los concursantes. Recordó que el escenario siempre exige disciplina, compromiso y preparación.

“Hay que salvar el momento y no quedarse callado. Si no sabes la letra, al menos invéntala, pero no puedes depender de un celular. Eso no se permite en un escenario profesional”, enfatizó la intérprete.

Su mensaje fue recibido como una advertencia para los participantes que aún siguen en competencia, quienes deberán demostrar mayor compromiso en sus próximas presentaciones.

La intervención de Ochoa dejó un claro aprendizaje: el talento no es suficiente si no está acompañado de preparación y respeto por el oficio artístico. Para la cantante, cada presentación, por pequeña que parezca, es una oportunidad para demostrar profesionalismo y conectar con el público.

El incidente se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron la firmeza de Susan Ochoa, mientras otros consideraron que su reacción fue demasiado dura para un concursante en formación.

