Macarius le pide a Suheyn Cipriani ser su novia con serenata en vivo y le pide ser su novia: “Eres muy especial”

El streamer Macarius oficializó su relación con Suheyn Cipriani en el pódcast ‘La Manada’, donde le dedicó una serenata y una emotiva declaración de amor en vivo. Infobae Perú / Captura: YouTube.

La historia que durante semanas se comentó en redes sociales finalmente se confirmó en vivo y en directo. El streamer Macarius, uno de los creadores de contenido más comentados del momento, sorprendió a Suheyn Cipriani con una romántica serenata durante su participación en el pódcast ‘La Manada’, espacio al que la modelo se integró recientemente.

Lo que parecía una entrevista más terminó convirtiéndose en un momento cargado de emoción, romanticismo y una declaración pública que selló oficialmente su relación.

Este miércoles 28 de enero, el programa fue escenario de un gesto que no pasó desapercibido para los seguidores de ambos. Desde el inicio de la transmisión, Diego Aguilar Carbajal, llegó dispuesto a hablar abiertamente sobre el vínculo que mantiene con Suheyn, luego de semanas de rumores que los relacionaban sentimentalmente desde inicios de enero. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que el creador de contenido tenía preparada una sorpresa que marcaría un antes y un después en su historia.

Macarius hace romántica declaración a Suheyn Cipriani y redes estallan. Infobae Perú / Captura: YouTube.

Durante la conversación, Macarius relató cómo conoció a la modelo y cómo, en poco tiempo, el acercamiento entre ambos se volvió cada vez más evidente. En ese contexto, recordó que semanas atrás, en una de sus transmisiones en Kick, los usuarios no tardaron en notar gestos de complicidad cuando fueron captados besándose a través del reflejo de un espejo, imágenes que rápidamente se viralizaron y avivaron las especulaciones sobre un romance que hasta ese momento ninguno había confirmado de manera oficial.

Con el pasar de los minutos, el ambiente en el set de ‘La Manada’ se tornó más íntimo. Fue entonces cuando el streamer anunció que tenía preparada una sorpresa para Suheyn Cipriani. Instantes después, un grupo de mariachis ingresó al estudio, mientras Macarius aparecía con un ramo de rosas en la mano. La reacción de la modelo fue inmediata: sorpresa, emoción y una sonrisa que reflejaba la intensidad del momento que estaba viviendo frente a sus compañeros y ante miles de espectadores conectados en vivo.

Visiblemente nervioso, pero decidido, Macarius tomó la palabra y se dirigió directamente a Suheyn, pronunciando una declaración que conmovió a los presentes. “Me he dado cuenta de que eres una chica maravillosa, eres una chica muy especial para mí. Hemos pasado por muchas cosas en tan poco tiempo. Has entrado como un balazo en mi corazón. He venido a Lima por ti”, expresó, dejando claro que el viaje no solo tenía fines laborales, sino un motivo profundamente personal.

Macarius hace romántica declaración a Suheyn Cipriani y redes estallan. Infobae Perú / Captura: YouTube.

El silencio que siguió a sus palabras fue breve, pues la emoción invadió el set. Sin rodeos y con la mirada fija en la modelo, Macarius decidió dar el paso definitivo y le hizo la pregunta que muchos esperaban: si quería ser su novia. La escena provocó gritos, aplausos y expresiones de asombro entre los conductores del pódcast, quienes celebraron el gesto romántico que se estaba desarrollando ante sus ojos.

La respuesta de Suheyn Cipriani no tardó en llegar. Sin dudarlo, aceptó la propuesta, sellando el momento con un beso que confirmó públicamente lo que hasta ese instante solo eran rumores. La modelo, aún emocionada, también quiso dedicarle unas palabras al streamer, dejando en claro que el sentimiento es mutuo. “Obviamente sí, pero quiero decirte algo igual. Eres maravilloso, te admiro mucho, eres un chico increíble y eres la mejor persona que podría estar a mi lado”, confesó, mientras el estudio estallaba en celebraciones.

Macarius hace romántica declaración a Suheyn Cipriani y redes estallan. Infobae Perú / Captura: YouTube.

El gesto de Macarius no solo fue aplaudido por quienes estaban presentes en el pódcast, sino que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. Usuarios destacaron la naturalidad del momento, la valentía del streamer al expresar sus sentimientos en público y la complicidad que ambos demostraron durante la transmisión. Para muchos seguidores, la escena confirmó que la relación va más allá de una simple cercanía mediática.

Horas después, Suheyn Cipriani volvió a referirse a su vínculo con Macarius, esta vez durante una transmisión en vivo, donde fue aún más enfática al definir su relación. Lejos de minimizar el lazo que los une, la modelo dejó en claro que no se trata de una relación pasajera ni de una simple salida. “Yo no soy su saliente, soy su mujer. Soy el amor de su vida, su futura esposa. No soy su saliente, por favor respetemos los rangos”, manifestó con firmeza, generando una ola de reacciones entre sus seguidores.

Macarius hace romántica declaración a Suheyn Cipriani y redes estallan. Infobae Perú / Captura: YouTube.