Prisión preventiva y confesión: el giro en el caso del policía que mató a su colega en Áncash

La confesión del brigadier José Enrique Villafán Arteaga, tras cinco días de silencio y bajo prisión preventiva, reorienta la investigación por la muerte de la suboficial Marleny Rucana Silvestre

La confirmación de que el cuerpo hallado pertenecía a la suboficial Marleny Rucana Silvestre, de 26 años, sumió en el dolor a familiares y compañeros de la víctima. La noticia cerró cinco días de búsqueda e incertidumbre en la región de Áncash.

El brigadier de la policía, José Enrique Villafán Arteaga, de 54 años, rompió el silencio tras recibir nueve meses de prisión preventiva y admitió su responsabilidad ante las autoridades.

El perito forense Piero Montes, quien participa en la investigación, señaló que Villafán Arteaga insistió en que la muerte fue accidental.

“Encontramos, por el modo de brutalidad, por el modo de deshacerse del cuerpo y de involucrar a más personas, que eso no puede ser un accidente. Hay una conducta premeditada”, dijo el perito.

El inesperado giro en el
Esta evaluación refuerza la hipótesis de una posible premeditación en los hechos. El cuerpo de Rucana Silvestre fue localizado en un barranco cercano a la carretera que une el distrito de Taricá con la ciudad de Huaraz, a solo ocho minutos de la base policial donde trabajaba la suboficial.

Acusado señala que fue un “accidente”

Según la investigación, Villafán Arteaga la recogió en su camioneta el sábado 21 de febrero. La defensa de la familia de la víctima rechazó la versión del acusado sobre las circunstancias del suceso. La joven habría fallecido de un disparo en la cabeza.

Montes cuestionó que el brigadier afirmara que ambos suboficiales estaban “jugando” con un arma, señalando la falta de lógica en esa versión y recordando la trayectoria profesional de Villafán Arteaga como instructor de policías.

“No estamos hablando de un suboficial de tercer rango o alguien que recién salió de la escuela. Es una persona que ha formado suboficiales”, remarcó el perito.

Operativo dirigido por el Ministerio
Dictan nueve meses de prisión preventiva

Horas antes de la confesión, el Poder Judicial de Huaraz aceptó la solicitud de la fiscalía y dictó nueve meses de prisión preventiva para Villafán Arteaga. En el vehículo del detenido se encontraron restos de sangre relevantes para la investigación. Además, su hermano también permanece detenido, bajo sospecha de haber estado involucrado en el caso.

El jefe regional de Áncash, Eduan Díaz, informó que Villafán Arteaga ha sido suspendido temporalmente del servicio policial y que las diligencias administrativas y disciplinarias serán “drásticas”.

Rucana Silvestre sirvió durante ocho años en la Policía Nacional y cursaba el décimo ciclo de Derecho en la universidad. El brigadier acusado era el asesor legal de la región policial de Áncash. Los resultados de los estudios forenses serán decisivos para esclarecer lo ocurrido el día de la muerte de la suboficial.

José Enrique Villafán Arteaga admite
Canales de ayuda

  • Línea 100: atención gratuita, confidencial y disponible las 24 horas del día en todo el país. Brinda orientación, consejería y soporte emocional ante situaciones de violencia familiar o sexual.
  • Chat 100: atención en línea a través del portal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
  • Centro de Emergencia Mujer (CEM): ofrecen atención integral (legal, psicológica y social) a víctimas de violencia.
  • Comisaría más cercana: Puedes acudir personalmente para presentar una denuncia. La policía está obligada a tomar tu declaración y activar el protocolo de protección.

