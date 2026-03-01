Lima celebró el primer evento latinoamericano de carreras cosplay inspiradas en Uma Musume: chicas caballo tomaron la pista del hipódromo

Cosplayers, fanáticos del anime y referentes de la cultura pop japonesa convirtieron el viernes 27 de febrero al Hipódromo de Monterrico en el epicentro de la primera carrera Uma Musume en Lima, un encuentro multitudinario en el que más de cinco mil espectadores presenciaron una competencia inspirada en la reconocida franquicia japonesa, y que anticipa el giro de la hípica peruana hacia nuevas audiencias, según el propio Jockey Club del Perú. El evento, titulado “Uma Musume: Pretty Derby - Santorín Derby”, marcó el debut de este formato en Latinoamérica.

Cerca de 400 participantes formaron parte de las diferentes categorías competitivas, en una jornada que no solo recreó las carreras de “chicas caballo” de la serie japonesa, sino que fusionó cosplay, actividades artísticas y shows musicales. Ya antes del inicio, la afluencia desbordó la capacidad del recinto, lo que obligó al cierre anticipado para cumplir con los protocolos y resguardar la seguridad de los asistentes, de acuerdo con el comunicado emitido por el Jockey Club del Perú.

En la jornada se destacó la presencia del streamer Glogloking como animador principal. Los asistentes, en su mayoría identificados con la comunidad otaku, no solo se volcaron en masa al hipódromo, sino que también participaron de presentaciones de “Winning Live”, degustaron comida temática y adquirieron mercancía confeccionada por fans, reafirmando el alcance transversal de la franquicia.

Las categorías que marcaron la carrera de “Umas”

La competencia principal se organizó en tres categorías diferenciadas. En la modalidad de cosplay libre, los participantes podían escoger personajes ajenos a la franquicia Uma Musume, siempre que adaptaran el requisito visual de las orejas de caballo. Por su parte, la división Uma masculino reunió a varones disfrazados como sus personajes favoritos del juego y equipados para la carrera. La categoría más esperada, Uma femenino, convocó a 16 participantes que replicaron al detalle los trajes emblemáticos de las protagonistas del anime.

Fanáticos del anime y cosplayers de la franquicia Uma Musume: Pretty Derby se congregan en el Hipódromo de Monterrico, Lima, para el debut de la primera carrera inspirada en el popular videojuego japonés en Latinoamérica, un evento que atrajo a miles de espectadores. (Foto: X / @antonycorifauna)

Entre los ganadores, la variedad y creatividad fue la constante: en la modalidad libre, resultaron vencedores personajes como Satoru Gojo y el Chapulín Colorado en las primeras carreras, mientras en juveniles se impuso Special Week. En la categoría masculina, subieron al podio caracterizaciones de Oguri Cap, Vodka y Silence Suzuka. Entre las mujeres, la figura de Gold Ship se destacó en la tercera carrera, al igual que Haru Urara, un guiño a la historia real, pues esta yegua japonesa nunca logró ganar una carrera a lo largo de su carrera competitiva, y también se celebraron los triunfos de Silence Suzuka y Agnes Takyon.

El evento alentó a los asistentes a vestir ropa semiformal al estilo de los “trainers de élite” del juego. Sin embargo, muchos adaptaron libremente la consigna, reafirmando el tono festivo e inclusivo de la convocatoria.

Santorín reinterpretado al estilo Uma Musume

Uno de los focos de interés fue el concurso para crear una representación de Santorín, el célebre purasangre que en 1973 ganó la “Cuádruple Corona” del hipismo peruano. El ganador fue el ilustrador Yinxelh, quien previamente había trabajado en la franquicia en el episodio 17 de “Uma Musume: Cinderella Gray”.

El diseño seleccionado transformó a Santorín en una joven alta de cabello castaño con mechón blanco, portando orejas equinas y una corona, junto con elementos emblemáticos como vestimenta inspirada en los Húsares de Junín y accesorios con los colores nacionales de Perú.

Una figura y un recorte a tamaño real de un personaje de Uma Musume animan la primera carrera "Uma Musume: Pretty Derby - Santorín Derby" en el Hipódromo de Monterrico, Lima, marcando el debut del evento en Latinoamérica y fusionando la hípica peruana con la cultura pop japonesa. (Composición: Infobae Perú)

La creación se exhibió en tamaño real y fue reproducida además en cerámica, constituyéndose en un homenaje que unió la tradición del hipismo local con la cultura pop japonesa. Esta adaptación fue decisiva para que el encuentro llevara el nombre “Derby Santorín”, estableciendo un vínculo explícito entre la historia peruana y la narrativa del videojuego.

Uma Musume en Lima tuvo alcance global

La reacción pública superó las previsiones originales. En pocas horas, el evento fue cubierto por medios internacionales y reportado por agencias como EFE y Associated Press News, quienes destacaron la singularidad de la propuesta y su éxito en convocatoria. La noticia se expandió rápidamente hacia Japón, donde la recepción fue ampliamente positiva tanto por parte de la prensa especializada como de la comunidad de seguidores.

“El inusual espectáculo generó expectación en la capital peruana, siendo el Jockey Club, su tradicional hipódromo, el escenario en el que mujeres y hombres ‘cosplayers’ (imitadores de personajes de ficción) de ‘Special Week’ o ‘Tokai Teio’, entre otras protagonistas de la serie, trataron de correr a toda la velocidad por la pista donde habitualmente lo hacen equinos de verdad”, reportó la Agencia EFE.

Fanáticos de Uma Musume: Pretty Derby llenaron el Hipódromo de Monterrico en Lima durante el primer “Santorín Derby”, evento que reunió a cerca de 5.000 asistentes para celebrar la franquicia japonesa con carreras, shows y actividades culturales. Foto: EFE

El impacto se extendió regionalmente en América Latina, con especial repercusión en Brasil, donde usuarios de la red social X compartieron impresiones y videos de la jornada. Muchos de los incidentes y momentos destacados, como caídas o caracterizaciones sorprendentes, se volvieron tendencia global en plataformas digitales, mientras experiencias de asistentes que no pudieron ingresar por el exceso de público también fueron ampliamente comentadas.

Lima se suma a la ola mundial de Uma Musume: Pretty Derby

La realización del evento en Perú se enmarca dentro de una ola global. La franquicia Uma Musume: Pretty Derby, desarrollada por Cygames y lanzada en 2021, ha sabido traspasar fronteras al proponer una fusión de gestión deportiva, simulación y el distintivo sello del anime japonés.

Cosplayers y fanáticos del anime se congregaron en el Hipódromo de Monterrico para la primera carrera Uma Musume en Lima, un evento que fusiona la hípica peruana con la cultura pop japonesa. (Foto: Facebook / Hipódromo de Monterrico)

Si bien en Japón este tipo de festivales ya han sido organizados en hipódromos de la Japan Racing Association, así como en ferias como el Comic Market, y en otros países del continente asiático —particularmente en Tailandia durante septiembre de 2025 y en el Indonesia Derby 2025—, la cita de Lima constituye la primera versión en América Latina donde los fanáticos corrieron en una pista oficial dedicada tradicionalmente a caballos reales.

Uma Musume: Pretty Derby se consolidó como un fenómeno de masas, coronándose “Mejor Juego Móvil” en The Game Awards 2025. Su éxito está anclado en el cruce entre narrativa histórica, espectáculo musical y la reinvención de la hípica para públicos jóvenes y globales. Esta propuesta ha convertido a eventos como el “Santorín Derby” en hitos para la visibilización y renovación de la cultura ecuestre en nuevos escenarios.