Hallazgo histórico: Científicos descifran por primera vez el genoma del Caballo Peruano de Paso y revelan su origen

Con su paso llano y temperamento noble, el Caballo Peruano de Paso representa siglos de tradición ecuestre. Su andar único y su vínculo con las costumbres lo consagran como patrimonio vivo del país. (Andina)

Un avance científico de alto impacto acaba de colocar al Caballo Peruano de Paso en el radar de la investigación genética internacional. Un equipo de científicos de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM), con sede en Amazonas, logró descifrar por primera vez el genoma mitocondrial completo de esta emblemática raza equina, reconocida mundialmente por su andar elegante, resistencia y valor cultural. El hallazgo marca un antes y un después en el estudio biológico de una de las especies más representativas del país.

El trabajo, desarrollado desde Chachapoyas y publicado en una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, permite conocer con precisión la información genética materna que define la identidad biológica del caballo de paso. Se trata de una herramienta clave para entender su origen, preservar sus características únicas y aportar evidencia científica sólida en favor de su conservación y manejo técnico, en un contexto donde la pérdida de variabilidad genética representa un riesgo latente para las razas tradicionales.

¿Qué revela el genoma del Caballo Peruano de Paso?

El Caballo Peruano de Paso es una raza equina desarrollada en territorio nacional y reconocida en Sudamérica por su andar lateral natural, conocido como ambladura, una forma de desplazamiento de cuatro tiempos que le permite avanzar con gran suavidad y sin generar impacto en el jinete. Esta característica no fue inducida artificialmente, sino que surgió de manera espontánea a partir del mestizaje de caballos traídos durante la conquista española, principalmente andaluces, con ejemplares de origen berberisco, utilizados inicialmente para transporte, labores agrícolas y funciones militares.

Con el paso del tiempo, esta raza adquirió un fuerte valor cultural y simbólico, vinculado tanto al ámbito rural como a expresiones artísticas tradicionales, especialmente en danzas como la marinera, donde el movimiento del caballo acompaña la coreografía. Su relevancia ha sido reconocida oficialmente: en 1992 fue declarado Patrimonio Cultural y en 2013 obtuvo la denominación de producto bandera.

La investigación fue realizada por el Instituto de Investigación de Ganadería y Biotecnología (IGBI) de la UNTRM y logró ensamblar un genoma mitocondrial de 16 617 pares de bases utilizando tecnología de secuenciación de última generación PacBio HiFi, conocida por su alta precisión y lecturas largas. Este análisis permitió identificar 35 variantes heteroplasmáticas y una alta estabilidad estructural, indicadores que confirman la solidez genética del Caballo Peruano de Paso frente a otras razas equinas estudiadas a nivel mundial.

Según detalla el estudio, esta estabilidad genética explica por qué la raza ha logrado conservar, a lo largo del tiempo, rasgos bien definidos asociados a su desempeño funcional y a su característico andar. Además, el equipo de investigadores realizó un análisis filogenético comparativo con 681 genomas mitocondriales de caballos de diferentes regiones del mundo, lo que permitió ubicar al caballo de paso dentro de linajes maternos europeos, con una clara afinidad genética con razas del sur y centro de Europa.

Estudio pionero en el Perú

Tres razas de caballos: Brumby, Caballo de Paso Peruano y Ardenner, mostrando características únicas de fuerza, elegancia y resistencia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este hallazgo aporta información concreta sobre su origen, evolución y proceso de adaptación, respaldando con datos científicos su trayectoria histórica y su desarrollo en territorio nacional. La publicación del estudio en la revista Scientific Reports (Q1, FI: 3.9), del grupo editorial Springer Nature, posiciona a esta raza en el escenario científico internacional y visibiliza el trabajo de investigación que se realiza desde regiones del país.

Desde la UNTRM se precisó que los resultados del estudio tienen aplicaciones directas en programas de mejoramiento genético, certificación de linajes, conservación de la raza y en la toma de decisiones técnicas dentro de los criaderos especializados. La información genética obtenida servirá como base para estrategias orientadas a proteger al caballo de paso frente a la erosión genética y a fortalecer su manejo como recurso zoogenético de alto valor.

El proyecto también marca un hito en la investigación nacional al convertirse en el primer estudio en el Perú que aplica secuenciación de lecturas largas PacBio HiFi en una raza animal nativa. Los análisis genómicos y bioinformáticos fueron posibles gracias al uso del servidor de alto rendimiento UNTRM–Data Science, infraestructura que permitió procesar grandes volúmenes de datos y ejecutar análisis de frontera, evidenciando la capacidad científica y tecnológica de la universidad para liderar investigaciones de alto nivel desde el ámbito regional.