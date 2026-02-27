Perú

Alerta naranja en la costa de Perú por llegada de fenómeno peligroso este 28 de febrero

El evento meteorológico estará presente desde el sábado 28 de febrero hasta el domingo 1 de marzo, con una duración de 37 horas

Guardar
Senamhi pronostica incremento de la
Senamhi pronostica incremento de la temperatura en Lima durante este fin de semana. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

El Aviso Meteorológico N.° 065 de nivel naranja emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advierte sobre el incremento de la temperatura diurna en la costa peruana desde el sábado 28 de febrero a las 10:00 a. m. hasta el domingo 1 de marzo a las 11:59 p. m., con una duración de 37 horas, evento considerado como fenómeno meteorológico peligroso debido a su intensidad y posibles efectos en la población.

De acuerdo con el Senamhi, el aumento será de moderado a fuerte y estará acompañado de escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que permitirá una mayor incidencia de radiación ultravioleta. Además, se prevén ráfagas de viento cercanas a los 35 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes.

La temperatura diurna es el valor máximo que se registra durante el día, generalmente entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, cuando el sol alcanza su mayor intensidad. Cuando el cielo presenta pocas nubes, el calor se incrementa con mayor facilidad, elevando la sensación térmica en las ciudades.

(Andina)
(Andina)

Para el sábado 28 de febrero, se estiman temperaturas máximas entre 31 °C y 35 °C en la costa norte; entre 27 °C y 33 °C en la costa centro; entre 27 °C y 32 °C en Lima Metropolitana; y entre 27 °C y 33 °C en la costa sur.

El aviso alcanza a diversas regiones como Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua y Tacna.

El nivel naranja implica la probabilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos. Por ello, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades, especialmente ante la mayor exposición a radiación UV y el incremento del calor durante el día.

Ya se siente el Niño Costero en Perú

El Niño Costero ya comienza a sentirse en el Perú. Las lluvias intensas, el incremento sostenido de la temperatura del mar frente al litoral y los avisos meteorológicos por calor extremo son señales claras de que el fenómeno está en desarrollo. Diversos especialistas coinciden en que el país atraviesa actualmente una fase inicial, caracterizada por anomalías térmicas persistentes y cambios en los patrones atmosféricos.

Desde el Senamhi han precisado que, si las condiciones actuales se mantienen con el inicio de marzo, podría hablarse formalmente de una fase activa del Niño Costero en los próximos días. Sin embargo, técnicamente se requiere que estas anomalías —principalmente el calentamiento del mar— persistan al menos tres meses consecutivos para confirmar plenamente el evento.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) oficializó el estado de “Alerta de El Niño Costero” a fines de enero, con proyecciones de que el evento persistirá hasta al menos noviembre de este año, con anomalías térmicas del mar que podrían alcanzar magnitudes moderadas alrededor de julio si las condiciones cálidas se mantienen.

Además, el monitoreo estacional indica que, aunque las lluvias más intensas suelen concentrarse entre enero y marzo por la estacionalidad, el calentamiento costero observado desde diciembre del 2025 favorece la posibilidad de fenómenos extremos como inundaciones y crecidas de ríos, especialmente en la costa norte y central. En este contexto, se anticipa que las temperaturas del aire también estarán por encima de los rangos normales, lo que podría traducirse en un otoño e invierno anómalamente cálidos para estas zonas del país si el Niño Costero continúa desarrollándose.

Temas Relacionados

alerta naranjaLimaArequipatemperaturasSenamhiperu-noticias

Más Noticias

Emergencia por lluvias: Colegios privados de Arequipa no iniciarán clases el 2 de marzo

La norma del año escolar 2026 del Ministerio de Educación establece que, ante condiciones climáticas adversas, las clases pueden retrasarse, con la condición de que luego se recuperen y se cumplan todas las horas lectivas del año

Emergencia por lluvias: Colegios privados

Stephanie Cayo apareció en el concierto de Alejandro Sanz: español la abraza y cierra el show agarrándola de la mano

El intérprete español culmina su concierto en el Estadio Nacional junto a la actriz, provocando reacciones en redes y manteniendo la expectativa sobre la naturaleza de su vínculo

Stephanie Cayo apareció en el

Keiko Fujimori casi sufre accidente: escenario estuvo a punto de caer cuando iba a dar mensaje en comunidad de Pampa Michi

La lideresa de Fuerza Popular concluyó su visita a Junín en medio de protestas y un incidente en el que el escenario estuvo a punto de colapsar cuando se preparaba para ofrecer un discurso ante la comunidad asháninka

Keiko Fujimori casi sufre accidente:

Alianza Lima vs Universitario en la Liga Femenina 2026: fecha confirmada del primer clásico de la temporada

Se realizó el sorteo del torneo nacional y se conoció cuándo será el duelo entre las ‘blanquiazules’ y las ‘leonas’. Entérate de todos los detalles del primer enfrentamiento del año

Alianza Lima vs Universitario en

Magaly Medina, el cambio de horario del programa de Miguel Arce y responde sobre su bajo rating: “A mí no me den por muerta antes de tiempo”

La conductora ase refiere al traslado del espacio de Miguel Arce y Suheyn Cipriani a la tarde y responde a quienes anticipan el final de su propio ciclo televisivo

Magaly Medina, el cambio de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori casi sufre accidente:

Keiko Fujimori casi sufre accidente: escenario estuvo a punto de caer cuando iba a dar mensaje en comunidad de Pampa Michi

“Ya conversaremos”: filtran chats de César Acuña a Hernando De Soto antes de frustrarse su designación como primer ministro

Ministerio Público podría quedar inoperativo por falta de presupuesto: advierten despidos y falta de pago de sueldos

TC admite demanda del defensor del Pueblo contra el decreto de urgencia que privatiza Petroperú

Gobierno de Balcázar anuncia incorporación de 6 mil efectivos policiales en todo el país para combatir la criminalidad

ENTRETENIMIENTO

Gorillaz llega a Lima: fecha,

Gorillaz llega a Lima: fecha, lugar y preventa de entradas para su primer concierto en Perú

Stephanie Cayo apareció en el concierto de Alejandro Sanz: español la abraza y cierra el show agarrándola de la mano

Magaly Medina, el cambio de horario del programa de Miguel Arce y responde sobre su bajo rating: “A mí no me den por muerta antes de tiempo”

El impacto de las investigaciones de Magaly Medina en el caso Lizeth Marzano: “Simboliza a muchas víctimas, no podíamos dejarlo pasar”

Marisel Linares solicita audiencia virtual tras ser incluida en investigación por encubrimiento a Adrián Villar

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario en

Alianza Lima vs Universitario en la Liga Femenina 2026: fecha confirmada del primer clásico de la temporada

Sporting Cristal vs Carabobo FC: día, hora y canal TV confirmado de duelos por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Katielle Alonzo reveló fuerte episodio que hizo emotivo el triunfazo de Géminis sobre Universitario: “Significa demasiado para mí”

Paolo Guerrero queda fuera del Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026 debido a una particular decisión de Pablo Guede

Así quedó la tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras dura derrota de Universitario previo al clásico con Alianza Lima