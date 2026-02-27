Alerta naranja en la costa de Perú por llegada de fenómeno peligroso este 28 de febrero

Senamhi pronostica incremento de la temperatura en Lima durante este fin de semana. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

El Aviso Meteorológico N.° 065 de nivel naranja emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advierte sobre el incremento de la temperatura diurna en la costa peruana desde el sábado 28 de febrero a las 10:00 a. m. hasta el domingo 1 de marzo a las 11:59 p. m., con una duración de 37 horas, evento considerado como fenómeno meteorológico peligroso debido a su intensidad y posibles efectos en la población.

De acuerdo con el Senamhi, el aumento será de moderado a fuerte y estará acompañado de escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que permitirá una mayor incidencia de radiación ultravioleta. Además, se prevén ráfagas de viento cercanas a los 35 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes.

La temperatura diurna es el valor máximo que se registra durante el día, generalmente entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, cuando el sol alcanza su mayor intensidad. Cuando el cielo presenta pocas nubes, el calor se incrementa con mayor facilidad, elevando la sensación térmica en las ciudades.

(Andina)

Para el sábado 28 de febrero, se estiman temperaturas máximas entre 31 °C y 35 °C en la costa norte; entre 27 °C y 33 °C en la costa centro; entre 27 °C y 32 °C en Lima Metropolitana; y entre 27 °C y 33 °C en la costa sur.

El aviso alcanza a diversas regiones como Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua y Tacna.

El nivel naranja implica la probabilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos. Por ello, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades, especialmente ante la mayor exposición a radiación UV y el incremento del calor durante el día.

Ya se siente el Niño Costero en Perú

El Niño Costero ya comienza a sentirse en el Perú. Las lluvias intensas, el incremento sostenido de la temperatura del mar frente al litoral y los avisos meteorológicos por calor extremo son señales claras de que el fenómeno está en desarrollo. Diversos especialistas coinciden en que el país atraviesa actualmente una fase inicial, caracterizada por anomalías térmicas persistentes y cambios en los patrones atmosféricos.

Desde el Senamhi han precisado que, si las condiciones actuales se mantienen con el inicio de marzo, podría hablarse formalmente de una fase activa del Niño Costero en los próximos días. Sin embargo, técnicamente se requiere que estas anomalías —principalmente el calentamiento del mar— persistan al menos tres meses consecutivos para confirmar plenamente el evento.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) oficializó el estado de “Alerta de El Niño Costero” a fines de enero, con proyecciones de que el evento persistirá hasta al menos noviembre de este año, con anomalías térmicas del mar que podrían alcanzar magnitudes moderadas alrededor de julio si las condiciones cálidas se mantienen.

Además, el monitoreo estacional indica que, aunque las lluvias más intensas suelen concentrarse entre enero y marzo por la estacionalidad, el calentamiento costero observado desde diciembre del 2025 favorece la posibilidad de fenómenos extremos como inundaciones y crecidas de ríos, especialmente en la costa norte y central. En este contexto, se anticipa que las temperaturas del aire también estarán por encima de los rangos normales, lo que podría traducirse en un otoño e invierno anómalamente cálidos para estas zonas del país si el Niño Costero continúa desarrollándose.