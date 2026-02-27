Perú

Emergencias por lluvias intensas eran previsibles: Autoridades conocían el riesgo desde el 2025, afirma experto

El ingeniero meteorólogo Jonathan Cárdenas sostuvo que las condiciones actuales fueron advertidas con anticipación; pese a ello, no se implementaron las medidas de prevención necesarias

Frente a los devastadores efectos de las lluvias y huaicos, un especialista revela que las entidades científicas advirtieron a tiempo sobre el Fenómeno del Niño. Se discute la falta de preparación de las autoridades ante una emergencia recurrente en el país | Video: Canal N

Mientras diversas regiones del Perú enfrentan lluvias intensas y la activación de quebradas debido a las altas temperaturas inusuales en el mar, el saldo hasta el momento es de 46 fallecidos y más de 10.000 damnificados en lo que va de 2026. Ante esta situación, surge una pregunta recurrente: ¿se pudo prever este escenario? Para el ingeniero meteorólogo Jonathan Cárdenas, la respuesta es clara: sí.

El escenario que estamos viendo hoy se viene monitoreando desde diciembre del año pasado. El ENFEN, en enero, ya había cambiado el sistema de alerta a vigilancia del Niño Costero”, explicó en Canal N. Posteriormente, en su último comunicado, el organismo elevó el nivel de vigilancia a alerta, confirmando el fortalecimiento de las condiciones cálidas en el litoral.

Cárdenas indicó que las autoridades competentes tenían conocimiento de las alertas sobre la llegada del fenómeno, y recordó que no es la primera vez que el país enfrenta escenarios graves por la presencia de El Niño. Pese a ello, no se adoptaron las medidas preventivas adecuadas. “Eso ocurre siempre, ¿no? No es el primer evento de un Niño Costero. Hemos tenido uno hace poco, en 2023, y también en 2017”, precisó.

El impacto de los huaicos
El impacto de los huaicos en Perú: pérdida de vidas, daños materiales y consecuencias a largo plazo. (Andina)

El especialista precisó que el país se encuentra en el inicio del Niño Costero, aunque para una definición completa el calentamiento debe persistir durante varios meses. “No estamos hablando de días ni semanas. Eso sería un simple calentamiento. Estamos hablando de un evento que tiene altas probabilidades de completar su desarrollo y persistir por lo menos tres trimestres consecutivos”, sostuvo.

Esta advertencia cobra relevancia si se considera que no es la primera vez que el Perú enfrenta un evento similar. En 2017 y en 2023 también se registraron episodios de Niño Costero que dejaron severos daños en infraestructura y millonarias pérdidas económicas. Sin embargo, Cárdenas recordó que las lluvias no ocurren todo el año y que el impacto debe analizarse junto con la estacionalidad.

Marzo es el pico de la temporada de lluvias, en abril comienza a disminuir y en mayo ya llueve muy poco. Junio y julio son meses en los que prácticamente no llueve, salvo en zonas de selva”, detalló. Es decir, aunque el calentamiento del mar podría extenderse durante varios trimestres, las precipitaciones más intensas coincidirían principalmente con el cierre de la temporada lluviosa.

¿Qué medidas tomar ante emergencias climáticas?

El Gobierno del Perú y Defensa Civil e INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil) compartieron una guía oficial para para protegerte ante lluvias intensas, activación de quebradas o el desborde de ríos:

Antes de una emergencia (prevención)

Elabora un Plan Familiar de Emergencia: define responsabilidades, rutas de evacuación y puntos de encuentro; compártelo con toda la familia y practícalo regularmente.

Identifica zonas de riesgo: conoce los puntos vulnerables de tu comunidad (riberas de ríos, quebradas, laderas inestables) y evita habitar zonas expuestas a huaicos, deslizamientos o inundaciones.

Prepara una mochila de emergencia: con agua, alimentos no perecibles, botiquín de primeros auxilios, documentos importantes y elementos básicos para varios días.

Mantente informado: sigue los avisos meteorológicos oficiales emitidos por el Senamhi y las autoridades locales.

Durante una emergencia (acción inmediata)

Pon en práctica tu Plan Familiar de Emergencia sin improvisar.

Evacúa de inmediato si hay alerta o alarma oficial: muévete hacia zonas seguras y más altas, llevando a todos los miembros del hogar (incluidas mascotas).

No cruzar ríos, quebradas ni zonas inundadas: el agua puede arrastrar vehículos o personas con facilidad.

Mantente atento a las indicaciones de las autoridades y evita circular por áreas de riesgo.

Después de la emergencia (apoyo y recuperación)

Organízate con vecinos y autoridades locales para apoyar tareas de limpieza y rehabilitación, siempre priorizando tu seguridad.

Regresa a tu vivienda solo cuando las autoridades lo indiquen que es seguro.

Revisa las condiciones de tu casa: particularmente instalaciones de agua, luz y gas antes de volver a usarlas.

Evita difundir rumores o información no oficial que pueda generar confusión o pánico.

Números de emergencia

105 – Policía Nacional del Perú (PNP)

116 – Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

106 – SAMU (Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia)

115 – Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI – Defensa Civil)

117 – EsSalud (emergencias médicas para asegurados)

113 – Infosalud (orientación en salud)

110 – Policía de Carreteras

0800-12345 – Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN – información y denuncias en vías nacionales)

