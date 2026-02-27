Ya llegan los bonos para peruanos que compren su primera vivienda en 2026, con un fondo de S/414 millones

Ya llegan los bonos para quienes buscan comprar su primera vivienda en 2026.- Crédito Gobierno del Perú

A través de dos resoluciones ministeriales, la N° 058-2026-VIVIENDA y la N° 059-2026-VIVIENDA, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha autorizado la transferencia de más de S/437 millones para el pago de bonos del Fondo Mivivienda este año.

Sin embargo, una parte de esto irá directamente para financir la entrega de dinero conocida como el Bono Habitacional Familiar para los que adquieran sus primeras viviendas en 2026. Para esto se destinarán inicialmente S/414 millones 408 mil 198.

Pero, además, en base al recientemente firmado “Convenio de transferencia de recursos para la administración del otorgamiento de bonos para el Año Fiscal 2026″ se ha autorizado al MVCS a pasar al Fondo Mivivienda S/23 millones para financiar “la administración del otorgamiento de bonos a cargo del FMV”.

El Ministerio de Vivienda entregó miles de bonos a través de Techo Propio y Fondo Mivivienda en 2025. - Techo propio

El monto para los bonos Mivivienda

“Autorizar la Transferencia Financiera del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, hasta por la suma de S/ 414 408 198,00 a favor del Fondo MIVIVIENDA S.A., destinada a la ejecución del Bono Familiar Habitacional en la modalidad de aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva”, resalta una de las resoluciones publicadas el 27 de febrero.

Esta detalla el monto que destinará el Fondo Mivivienda para entregar los bonos habitacionales a familias que estén comprando su primera vivienda nueva este 2026 y apliquen a este apoyo del Estado (en modalidad Adquisición de nueva vivienda).

“Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada por la presente Resolución Ministerial, bajo responsabilidad, no podrán ser destinados a fines distintos para los cuales son transferidos, conforme lo dispuesto en el numeral 13.3 del artículo 13 de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026; y el Convenio N° 004-2026-VIVIENDA", apunta la resolución, además.

¿Vas a comprar tu primera vivienda en 2026? Podrías acceder al bono de Mivivienda. - Crédito Andina

Los montos de los bonos

Así, dado el aumento de la UIT a S/5.5000 también así ha subido el monto de los bonos que entrega Mivivienda. Exactamente, a los que hace referencia la últimar resolución del MVCS, se trata de los que se entregan para Adquisición de Nueva Vivienda, que solo pueden ser dados cuando la familia compra su primera nueva vivienda.

El monto del bono, que no se devuelve al Estado, puede llegar a financiar el 97% del costo de la vivienda, dependiendo de su costo, siempre que se trata de una Vivienda de Interés Social.

Para VIS Priorizada en Lote Unifamiliar de un valor de hasta S/60 mil, el bono es de 10,6 UIT (S/58 mil 300) . Para esto el beneficiario debe tener un ahorro entre 1% y 3% del valor total de la vivienda.

Para VIS Priorizada en Edificio Multifamiliar / Conjunto Residencial / Quinta de un valor de hasta S/70 mil, el bono es de 9,7 UIT (S/53 mil 350). Para esto el beneficiario debe tener un ahorro entre 1% y 3% del valor total de la vivienda.

Para VIS en Lote Unifamiliar de un valor de hasta S/109 mil, el bono es de 9,5 UIT (S/52 mil 250). Para esto el beneficiario debe tener un ahorro mínimo de 3% del valor total de la vivienda.

Para VIS en Edificio Multifamiliar / Conjunto Residencial / Quinta de un valor de hasta S/136 mil, el bono es de 8,7 UIT (S/47 mil 850). Para esto el beneficiario debe tener un ahorro mínimo de 3% del valor total de la vivienda.