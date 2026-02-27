Perú

“No se lo dijo a la PNP”: Marisel Linares se negó en un inicio a revelar identidad de Adrián Villar como conductor de su vehículo

El director general de la Defensoría de la Policía, Máximo Ramírez, reveló nuevos detalles de lo que ocurrió horas después del atropello que le quitó la vida a Lizeth Marzano

Marisel Linares decidió desparecer de las redes sociales tras ser involucrada en el caso Lizeth Zambrano.

Con el paso de los días surge nueva información sobre el caso de Lizeth Marzano, quien falleció la noche del martes 17 de febrero tras ser atropellada por Adrián Villar en una concurrida avenida de San Isidro.

Tras embestirla, el joven de 21 años, lejos de auxiliar a su víctima, emprendió la fuga, por lo que, en un principio, se desconocía la identidad del conductor del auto que le quitó la vida a la destacada deportista.

Casi 24 horas después de lo ocurrido, la periodista Marisel Linares utilizó sus redes sociales para comunicar a la opinión pública que el vehículo en cuestión es de su propiedad pero que, desde septiembre del 2025, no está bajo su poder.

“Con mucho pesar, he tomado conocimiento de que un vehículo registrado a mi nombre, protagonizó un terrible accidente de tránsito que causó la muerte de la joven Lizeth Marzano Noguera”, publicó en su cuenta de Instagram.

“Quiero dejar en claro que ese auto, desde septiembre del año pasado, ya no está a mi poder, sino en el de una tercera persona, quien enfrentará el proceso que corresponda. Reitero que yo no manejaba ese vehículo. Mis más sinceras condolencias a la familia”, continúa su posteo.

Marisel Linares Chávez publicó un comunicado oficial en redes sociales deslindándose de la responsabilidad directa en el accidente automovilístico que causó la muerte de Lizeth Marzano Noguera, al precisar que no conducía el vehículo y este ya no estaba en su poder. (Marisel Linares)

Con esta información, la Policía Nacional del Perú (PNP) comenzó su investigación para identificar como responsable del acto a Adrián Villar, quien no se sometió al dosaje etílico y, tras más de una semana del accidente, recién fue detenido de manera preliminar.

No se conocía la placa del carro ni quién lo había conducido. El vehículo fue identificado recién a las seis de la tarde (miércoles 18), cuando la señora Marisel Linares publicó su comunicado. Solicitamos los videos de los vecinos, y esas grabaciones nos proporcionaron las pistas necesarias para identificar el vehículo. Cruzamos la información con el número de DNI y el nombre de Marisel Linares para verificar cuántos autos tenía”, declaró el director general de la Defensoría de la Policía, Máximo Ramírez, a Canal N.

“En ese momento se confirma que el auto de Marisel Linares, un Chevrolet, fue el que atropelló a la persona. A partir de ahí, ya teníamos la certeza de que se trataba del vehículo de Marisel Linares. Ya contábamos con la placa e identificación del auto”, agregó la autoridad.

La imagen muestra la reconstrucción del atropello que causó la muerte de Lizeth Marzano, junto a una captura de Adrián Villar, mientras la Fiscalía revisa pruebas para determinar responsabilidades. (Composición: Infobae Perú)

Periodista se negó a dar identidad de Villar

De acuerdo a la Defensoría de la Policía, en un inicio, Linares se negó a brindarles la identidad de Adrían Villar. “No se lo dijo a la PNP”, aseveró Ramirez tras clasificar su accionar como “ocultamiento” de la información.

“No sabíamos quién había conducido el carro. Ese mismo día, la Policía comenzó a localizar el domicilio de Marisel Linares. Primero acudieron a la dirección que figura en su DNI, pero allí les informaron que ella ya no residía en ese lugar. Al día siguiente, realizaron una notificación en otra dirección, intentando ubicarla, ya que cuando la señora se presentó ante la Fiscalía no proporcionó su dirección real, sino solo un domicilio legal”, narró.

Todo era ocultamiento. Ella afirma en su comunicado: “Han atropellado y matado a una persona con mi carro”, pero ese comunicado no es cierto, porque a las seis de la tarde ya sabía que quien conducía su vehículo era Villar. Lo sabía perfectamente y quedó registrado en los videos”, finalizó.

