Abogado de la familia Marzano tras detención preliminar de Adrián Villar: “Esto todavía no es justicia”

El abogado Julio Mendoza calificó la detención preliminar como un primer paso, pero afirmó que no representa justicia. ATV/ Magaly TV La Firme.

La madrugada en la que se ejecutó la detención preliminar de Adrián Villar marcó un nuevo capítulo en el proceso por la muerte de la campeona de buceo Lizeth Marzano, pero para la familia de la deportista el arresto no representa aún el cierre de una herida abierta. La reacción llegó pocas horas después, en voz de su representante legal, el abogado Julio Mendoza, quien fue enfático al señalar que la medida constituye apenas el inicio de un camino que, a su juicio, debió recorrerse desde el primer momento.

“Esto recién es el inicio de lo que debió suceder hace mucho tiempo. Esto todavía no es justicia”, sentenció el letrado durante su intervención en Magaly TV La Firme este 26 de febrero. Su declaración no dejó espacio para ambigüedades. Si bien reconoció que la orden de detención por 72 horas es un paso procesal relevante, sostuvo que la familia Marzano considera que la respuesta de las autoridades llegó con retraso.

El abogado explicó que la prisión preliminar no equivale a una sentencia ni a una determinación definitiva de responsabilidades. Desde su perspectiva, se trata de una medida que debió ejecutarse de inmediato tras el fatal atropello que acabó con la vida de la deportista en la avenida Camino Real, en San Isidro. “Esto recién es el inicio de lo que debió suceder hace mucho tiempo. Esto todavía no es justicia”, reiteró, subrayando el carácter inicial y no concluyente de la detención.

La familia, según relató Mendoza, ha vivido días de incertidumbre e indignación. La percepción de demora en las diligencias fiscales y policiales es uno de los puntos que más cuestionan. El abogado lamentó que el tiempo transcurrido desde el accidente hasta la ejecución de la detención preliminar haya tenido consecuencias en el acopio de pruebas. Señaló que parte de la evidencia pudo haberse debilitado o perdido por la falta de actuaciones inmediatas.

En ese contexto, el letrado fue crítico con la actuación inicial de las autoridades. Afirmó que la reacción institucional no estuvo a la altura de la gravedad de los hechos y que el proceso debió activarse con mayor celeridad. La familia considera que cada hora transcurrida sin medidas restrictivas jugó en contra de la búsqueda de la verdad.

Durante su participación televisiva, Mendoza también abordó un tema que ha generado debate público: las acusaciones de que el caso estaría siendo objeto de un supuesto “linchamiento mediático”. Frente a esa narrativa, el abogado fue categórico. “Sin la difusión, esto hubiera pasado desapercibido como tantos otros. Aquí se ha desbaratado una estrategia para salir bien librados de una muerte”, afirmó.

Llegarán hasta las últimas consecuencias

Con esa frase, el representante legal dejó clara su postura respecto al rol de los medios de comunicación. Según su análisis, la cobertura pública permitió visibilizar el caso y ejercer presión para que se adoptaran medidas que, de otro modo, podrían haberse postergado. Para la defensa de la familia Marzano, la exposición mediática no constituye un exceso, sino un factor que contribuyó a dinamizar el proceso.

“Sin la difusión, esto hubiera pasado desapercibido como tantos otros. Aquí se ha desbaratado una estrategia para salir bien librados de una muerte”, insistió, enfatizando que la intervención pública impidió que el caso quedara en el olvido. Con esas palabras, dejó entrever que, a su juicio, existía una estrategia orientada a minimizar responsabilidades.

La detención preliminar por 72 horas permitirá al Ministerio Público realizar diligencias urgentes, recabar declaraciones adicionales y consolidar elementos probatorios. Sin embargo, como explicó el propio abogado, esta etapa es transitoria y deberá dar paso a decisiones más estructurales, como la eventual solicitud de prisión preventiva o la formalización de la investigación preparatoria.

La familia Marzano mantiene hermetismo tras detención preliminar de Adrián Villar

Desde el entorno familiar, el sentimiento predominante es que la justicia aún no se materializa. Para ellos, el arresto de Villar no compensa la pérdida ni repara el daño causado. La figura de Lizeth Marzano, reconocida por su disciplina y logros en el buceo, continúa siendo evocada no solo como víctima, sino como una mujer cuya trayectoria fue abruptamente interrumpida.

El abogado sostuvo que la familia mantendrá una vigilancia activa del proceso. Indicó que exigirán que las diligencias pendientes se ejecuten con rigor técnico y dentro de los plazos legales. La expectativa está puesta en que la investigación no se limite a la detención preliminar, sino que avance hacia una determinación clara de responsabilidades penales.

