Incendio de gran magnitud en Tacna: fuego arrasa depósito de aceite de oliva y provoca explosiones que dificultan labor de bomberos

Un incendio de gran magnitud mantiene en alerta a vecinos y bomberos en La Yarada Los Palos. Fuente: Canal N

Un gran incendio se desató esta mañana en una fábrica y depósito de aceite de oliva en los sectores cinco y seis de el distrito La Yarada Los Palos, en Tacna, generando explosiones que interrumpieron la zona. El fuego comenzó alrededor de las 7:40 y hasta ahora permanece fuera de control, poniendo en riesgo a habitantes y equipos de emergencia

Según el medio Exitosa Noticias, la falta de insumos específicos para este tipo de materiales inflamables y las temperaturas extremas —que superaron los 50 °C en el área próxima al foco del siniestro— han convertido el combate al siniestro en una tarea sumamente compleja.

Los vecinos entrevistados describieron el inicio del incendio como un suceso abrupto: una densa humareda alertó a la comunidad poco después del amanecer y, en menos de una hora, el fuego ya había extendido su alcance a la vía pública. Un residente relató a Exitosa Noticias: “Hace una hora aproximadamente vimos los humos saliendo. Es una fábrica de aceite y el lugar estaba guardando aceite esta mañana”.

Un gran incendio se desató en una fábrica y depósito de aceite de oliva en La Yarada Los Palos, Tacna, con explosiones y humo denso que se eleva al cielo. (Foto: Gobierno Regional de Tacna)

El avance del fuego provocó la caída de varios cables de alta tensión, que resultaron carbonizados. De acuerdo con lo narrado por el reportero del medio, incluso a quince metros de distancia “se siente un fuerte calor en la piel”, reflejo de las elevadas temperaturas que enfrentan los bomberos y los voluntarios que intentan mitigar las llamas. La alarma por el riesgo de explosiones persistía en el área: mientras se acercaban las mangueras, se escuchó una detonación interna en uno de los galpones.

El incendio de aceite en Tacna supera la capacidad operativa local y exige refuerzos externos

El material incendiado, grandes cantidades de aceite de oliva almacenado en dos galpones industriales, ha generado obstáculos críticos para los equipos de emergencia. Según información recogida por RPP Noticias, los Bomberos de Tacna se enfrentan a enormes dificultades en el control del fuego, ya que el aceite impide que el agua extinga las llamas y, al intentar sofocar el fuego, “más sale llamas”.

Un gigantesco incendio devora una fábrica y depósito de aceite de oliva en La Yarada Los Palos, Tacna, generando explosiones y una densa columna de humo negro. (Foto: PIURA PLUS TV )

El incidente ha evidenciado una respuesta de emergencia limitada ante incendios industriales de gran escala en la región. En el lugar, inicialmente solo se contaba con “2 bomberos realizando acciones para controlar el incendio”, según Exitosa Noticias.

A pesar de la llegada de unidades adicionales de los bomberos y de una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), las explosiones internas y el derrame de aceite fuera del recinto elevaron el nivel de riesgo, impidiendo la aproximación segura tanto de personal de emergencia como de pobladores.

Un incendio de gran magnitud genera explosiones y pone en riesgo a bomberos y vecinos del distrito tacneño. Fuente: Facebook/ Municipalidad Provincial de Tacna

La llegada de las llamas a la vía pública incrementó el peligro para quienes transitaban por la zona. De acuerdo con el reporte en directo de RPP Noticias, las explosiones persistieron dentro de los galpones, mientras los bomberos continuaban esperando el arribo de la espuma especial desde Ilo para intervenir en condiciones más seguras y efectivas.

No se han confirmado víctimas ni heridos hasta el momento. Sin embargo, la expansión del incendio y las explosiones sucesivas en la fábrica han obligado a las autoridades a reiterar el pedido de mantener a la población alejada del perímetro, debido al peligro de quemaduras intensas por salpicaduras de aceite y por la caída de objetos incandescentes, como cables eléctricos.

La Yarada Los Palos, conocido como el distrito olivero más importante del Perú, aporta cerca del 80 % de las aceitunas que se consumen en el país. El depósito afectado por el incendio forma parte de una de sus principales plantas de tratamiento de aceite de oliva, clave para la producción regional.

Bomberos combaten un voraz incendio que consume una fábrica y depósito de aceite de oliva en La Yarada Los Palos, Tacna, generando densas columnas de humo y explosiones desde la mañana. (Foto: Las Noticias a Tu Estilo )

Explosiones, calor extremo y derrame de aceite: los principales obstáculos para los bomberos

El combate al fuego ha sido particularmente complejo debido a varios factores. Primero, la naturaleza del material que se quema: los galpones almacenan grandes cantidades de aceite de oliva, un producto altamente inflamable que no puede ser sofocado fácilmente con agua. Cada intento de controlar las llamas ha generado columnas de fuego más intensas, obligando a los bomberos a retroceder y replantear su estrategia.

A esto se suma la presencia de cables de alta tensión y restos de estructuras que han comenzado a ceder por las temperaturas extremas, que superaron los 50 °C en los alrededores del foco del incendio. Las explosiones provenientes del interior de los galpones han complicado aún más la labor de los equipos de emergencia, quienes requieren de espuma especial para incendios con aceite, un insumo que actualmente no se encuentra disponible en Tacna y que se está solicitando desde la región de Moquegua.

Un voraz incendio consume una fábrica y depósito de aceite de oliva en La Yarada Los Palos, Tacna, con explosiones y denso humo que pone en riesgo a residentes y equipos de emergencia. (Foto: Las Noticias a Tu Estilo )

Además, la dispersión de aceite derramado en las inmediaciones genera un riesgo adicional de propagación, ya que cualquier chispa puede reiniciar el fuego. Personal de seguridad ciudadana y vecinos han apoyado con tareas básicas de contención, mientras que unidades del SAMU y dos compañías de bomberos trabajan para establecer un perímetro seguro y evitar que las llamas se extiendan a otras áreas residenciales o comerciales cercanas.