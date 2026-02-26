Incendio de gran magnitud en La Victoria: bomberos atienden siniestro que se registra cerca al hospital Almenara

Imágenes de un incendio de gran magnitud que se registra en el distrito de La Victoria, en Jirón García Naranjo. La densa columna de humo negro es visible desde varios puntos y ha generado alarma entre los vecinos, especialmente por su cercanía al Hospital Grau.| Canal N

Un incendio de grandes proporciones afecta una edificación ubicada en el jirón García Naranjo, en La Victoria, desde las 6:49 de la mañana. Según el reporte oficial, la emergencia se desarrolla en una estructura de material noble, donde el fuego genera una densa humareda visible tanto por la parte posterior como por la puerta principal del inmueble.

Bomberos y policías se encuentran en el lugar intentando controlar las llamas, mientras vecinos se mantienen en alerta y algunos intentan evitar que el incendio se propague a viviendas cercanas.

El edificio siniestrado se ubica cerca del Hospital Almenara, antes conocido como el hospital Obrero, ubicado en la avenida Grau, lo que ha generado preocupación por la posible afectación a pacientes y personal debido al humo tóxico que se dispersa en la zona.

La emergencia está siendo atendida por más de diez unidades del Cuerpo General de Bomberos, incluyendo vehículos de rescate, cisternas y ambulancias.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el inmueble corresponde a un almacén, tienda o vivienda, pero la presencia de humo negro y blanco alimenta la incertidumbre sobre los materiales involucrados. El Cuerpo General de Bomberos continúa trabajando para contener el fuego y evitar daños mayores.

