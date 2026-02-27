Perú

Gobierno de Balcázar anuncia incorporación de 6 mil efectivos policiales en todo el país para combatir la criminalidad

El ministro del Interior explicó cómo se pondrá en marcha la medida. Señaló que el presidente ordenó reforzar la seguridad por tres motivos: el aumento de la delincuencia, las elecciones del 12 de abril y la situación por las lluvias

Guardar

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que el Gobierno incorporará 6 mil nuevos policías en todo el país para reforzar la seguridad. La medida, dispuesta en la gestión del presidente interino José María Balcázar, busca responder a la ola de criminalidad que afecta especialmente al sector transporte.

El anuncio se realizó durante la primera quema de droga del año, donde se destruyeron ocho toneladas de estupefacientes. En ese contexto, Miralles remarcó el compromiso del Ejecutivo con la lucha contra las economías ilegales y la delincuencia.

Ante la prensa, confirmó que entre el 19 y 20 de marzo se incorporarán 6,000 egresados de las escuelas de la Policía Nacional. Explicó que estos efectivos reforzarán el patrullaje, apoyarán el proceso electoral y también trabajarán en zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero.

Gobierno acelera salida de 6
Gobierno acelera salida de 6 mil policías para enfrentar la delincuencia

“La lucha contra la inseguridad ciudadana es la prioridad nacional”, señaló. Además, precisó que el despliegue será “a nivel nacional”, descartando que la medida se concentre solo en Lima.

Miralles también indicó que el país necesita policías mejor preparados y con más equipamiento para enfrentar delitos cada vez más complejos. En esa línea, sostuvo que se seguirá fortaleciendo la formación especializada.

Ministerio del Interior explica estrategia de seguridad

El ministro del Interior, Hugo Begazo, detalló cómo se aplicará la medida. Indicó que el presidente dispuso reforzar la seguridad ante tres frentes: delincuencia, proceso electoral del 12 de abril y la emergencia climática.

Según explicó, se adelantará el egreso de alumnos de 17 escuelas policiales. “Debemos egresar un promedio de cinco mil setecientos alumnos a nivel nacional”, señaló, al precisar que se trata de una decisión aprobada por el Consejo de Ministros.

Ante crisis de inseguridad, Gobierno
Ante crisis de inseguridad, Gobierno suma 6 mil policías al país

Begazo aclaró que los nuevos policías no serán trasladados masivamente a Lima. Permanecerán en sus propias jurisdicciones, de acuerdo con las necesidades de cada zona. Por ejemplo, los egresados de escuelas del norte trabajarán en esa misma región.

También subrayó que la incorporación será inmediata. “Egresan y al día siguiente ya están a disposición de la fuerza del orden”, afirmó. Con ello, el Ejecutivo busca que el refuerzo policial se sienta en las calles sin demoras administrativas.

Lurín, Comas y Ventanilla: tres atentados en menos de 24 horas

El anuncio del Gobierno ocurre en medio de una serie de ataques contra transportistas en Lima y la amenaza de una nueva paralización del sector.

En Lurín, un conductor de la empresa San Bartolo fue asesinado. Sus compañeros paralizaron la ruta entre Pucusana y San Miguel y denunciaron que reciben amenazas y exigencias de hasta 50 mil soles para seguir operando.

Horas después, en Comas, un chofer de la empresa Etssacocsa fue baleado por un sujeto que subió al bus como pasajero, en el cruce de las avenidas Lima y San Felipe. El herido fue trasladado al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde permanece con pronóstico reservado. En el vehículo se halló una carta extorsiva.

Extorsionador finge ser pasajero y
Extorsionador finge ser pasajero y ataca a balazos a chofer de bus en Comas. (Foto: Composición - Infobae)

El tercer caso se registró en Ventanilla. El colectivero Cristopher López Pariona fue asesinado a balazos en el paradero Hogar, en la Panamericana Norte. Testigos señalaron que el atacante huyó a pie tras disparar.

Lucha contra el narcotráfico y otros temas abordados

Durante la actividad oficial, Miralles también destacó la quema de ocho toneladas de droga como una señal del compromiso del Gobierno contra el narcotráfico. Indicó que esta acción busca frenar economías ilegales que afectan a las familias y al país.

La ceremonia contó con la participación de la Policía, la Fiscalía, Devida y representantes de la Embajada de Estados Unidos. La premier agradeció la cooperación internacional y señaló que el intercambio de información es clave en esta lucha.

Refuerzo nacional: 6 mil efectivos
Refuerzo nacional: 6 mil efectivos policiales se incorporan al servicio

Además, mencionó que se evaluará reforzar el equipamiento, incluido el incinerador usado para destruir droga.

Temas Relacionados

pcmPNPDenisse MirallesHugo BegazoJosé María Balcázarcrimenperu-politica

Más Noticias

Gobierno da bonos para pagar hasta el 99% de tu vivienda: Los requisitos y cómo solicitar

Este año, por el aumento de la UIT, también sube el monto del bono familiar habitacional que otorga el Fondo Mivivienda

Gobierno da bonos para pagar

El impacto de las investigaciones de Magaly Medina en el caso Lizeth Marzano: “Simboliza a muchas víctimas, no podíamos dejarlo pasar”

La conductora relató a Infobae Perú cómo su equipo accedió a imágenes clave y acompañó a la familia de la víctima en la recopilación de pruebas, impulsando la reacción de la justicia y el debate público sobre la impunidad en accidentes de tránsito.

El impacto de las investigaciones

Declaran en estado de emergencia 17 tramos de la Red Vial Nacional

Las regiones Amazonas, Huánuco, Ucayali y Junín concentran los corredores afectados, cuya recuperación es clave para la integración regional y el acceso a servicios básicos

Declaran en estado de emergencia

Momento exacto de explosión durante dantesco incendio en planta de aceite de oliva en La Yarada Los Palos, Tacna

El siniestro producido durante la mañana motivó la intervención de brigadas especializadas, que enfrentan dificultades para controlarlo debido al aceite almacenado. Las autoridades regionales han implementado medidas de emergencia en las áreas colindantes

Momento exacto de explosión durante

Bañistas pagan S/ 20 por estacionar en Punta Negra: parqueadores informales lotizan vía pública y amenazan a quienes no pagan

Si se toma como referencia un cobro promedio de S/ 15 por vehículo, los propios afectados estiman que la recaudación diaria podría alcanzar los S/ 4.500 en una jornada de alta concurrencia.

Bañistas pagan S/ 20 por
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC declara constitucional la Ley

TC declara constitucional la Ley Soto, la ‘ley procrimen’ que hace que los delitos prescriban más rápido

José Jerí y Hernando De Soto tuvieron reuniones informales de noche: expresidente consideró darle cargo diplomático en EEUU

Ministerio Público en crisis por falta de presupuesto: Advierten que no habría fondos para pagar sueldos a fiscales desde abril

Revelan vínculo de José Luna con trabajadora del Congreso y le atribuyen supuesta paternidad no reconocida

Alfonso López Chau niega trámite para residir en México: “Ni siquiera tengo visa. Soy peruano, es mi única nacionalidad”

ENTRETENIMIENTO

El impacto de las investigaciones

El impacto de las investigaciones de Magaly Medina en el caso Lizeth Marzano: “Simboliza a muchas víctimas, no podíamos dejarlo pasar”

Gorillaz llega a Lima: fecha, lugar y preventa de entradas para su primer concierto en Perú

Marisel Linares solicita audiencia virtual tras ser incluida en investigación por encubrimiento a Adrián Villar

Carlos Alcántara y Jossie Lindley: La historia de un amor de más de 30 años que llegó a su fin

Alejandro Sanz abraza a Stephanie Cayo en pleno concierto y se despide del público agarrándola de la mano: ¿Oficializaron?

DEPORTES

Sporting Cristal vs Carabobo FC:

Sporting Cristal vs Carabobo FC: día, hora y canal TV confirmado de duelos por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Katielle Alonzo reveló fuerte episodio que hizo emotivo el triunfazo de Géminis sobre Universitario: “Significa demasiado para mí”

Paolo Guerrero queda fuera del Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026 debido a una particular decisión de Pablo Guede

Así quedó la tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras dura derrota de Universitario previo al clásico con Alianza Lima

Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos