Gobierno de Balcázar anuncia incorporación de 6 mil efectivos policiales en todo el país para combatir la criminalidad

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que el Gobierno incorporará 6 mil nuevos policías en todo el país para reforzar la seguridad. La medida, dispuesta en la gestión del presidente interino José María Balcázar, busca responder a la ola de criminalidad que afecta especialmente al sector transporte.

El anuncio se realizó durante la primera quema de droga del año, donde se destruyeron ocho toneladas de estupefacientes. En ese contexto, Miralles remarcó el compromiso del Ejecutivo con la lucha contra las economías ilegales y la delincuencia.

Ante la prensa, confirmó que entre el 19 y 20 de marzo se incorporarán 6,000 egresados de las escuelas de la Policía Nacional. Explicó que estos efectivos reforzarán el patrullaje, apoyarán el proceso electoral y también trabajarán en zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero.

“La lucha contra la inseguridad ciudadana es la prioridad nacional”, señaló. Además, precisó que el despliegue será “a nivel nacional”, descartando que la medida se concentre solo en Lima.

Miralles también indicó que el país necesita policías mejor preparados y con más equipamiento para enfrentar delitos cada vez más complejos. En esa línea, sostuvo que se seguirá fortaleciendo la formación especializada.

El ministro del Interior, Hugo Begazo, detalló cómo se aplicará la medida. Indicó que el presidente dispuso reforzar la seguridad ante tres frentes: delincuencia, proceso electoral del 12 de abril y la emergencia climática.

Según explicó, se adelantará el egreso de alumnos de 17 escuelas policiales. “Debemos egresar un promedio de cinco mil setecientos alumnos a nivel nacional”, señaló, al precisar que se trata de una decisión aprobada por el Consejo de Ministros.

Begazo aclaró que los nuevos policías no serán trasladados masivamente a Lima. Permanecerán en sus propias jurisdicciones, de acuerdo con las necesidades de cada zona. Por ejemplo, los egresados de escuelas del norte trabajarán en esa misma región.

También subrayó que la incorporación será inmediata. “Egresan y al día siguiente ya están a disposición de la fuerza del orden”, afirmó. Con ello, el Ejecutivo busca que el refuerzo policial se sienta en las calles sin demoras administrativas.

El anuncio del Gobierno ocurre en medio de una serie de ataques contra transportistas en Lima y la amenaza de una nueva paralización del sector.

En Lurín, un conductor de la empresa San Bartolo fue asesinado. Sus compañeros paralizaron la ruta entre Pucusana y San Miguel y denunciaron que reciben amenazas y exigencias de hasta 50 mil soles para seguir operando.

Horas después, en Comas, un chofer de la empresa Etssacocsa fue baleado por un sujeto que subió al bus como pasajero, en el cruce de las avenidas Lima y San Felipe. El herido fue trasladado al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde permanece con pronóstico reservado. En el vehículo se halló una carta extorsiva.

El tercer caso se registró en Ventanilla. El colectivero Cristopher López Pariona fue asesinado a balazos en el paradero Hogar, en la Panamericana Norte. Testigos señalaron que el atacante huyó a pie tras disparar.

Lucha contra el narcotráfico y otros temas abordados

Durante la actividad oficial, Miralles también destacó la quema de ocho toneladas de droga como una señal del compromiso del Gobierno contra el narcotráfico. Indicó que esta acción busca frenar economías ilegales que afectan a las familias y al país.

La ceremonia contó con la participación de la Policía, la Fiscalía, Devida y representantes de la Embajada de Estados Unidos. La premier agradeció la cooperación internacional y señaló que el intercambio de información es clave en esta lucha.

Además, mencionó que se evaluará reforzar el equipamiento, incluido el incinerador usado para destruir droga.