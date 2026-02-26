Perú

Lluvias intensas en Lima ponen al río Rímac en alerta naranja y causan flujos de agua en calles principales

Las precipitaciones en la capital activaron sistemas de vigilancia, elevaron el caudal del río Rímac y provocaron inundaciones menores y restricciones en vías de Chosica y Chaclacayo

Guardar
Lurigancho-Chosica limita acceso en puente
Lurigancho-Chosica limita acceso en puente Caracol ante riesgo por lluvias| Andina /Ricardo Cuba

Las lluvias intensas en Lima sorprendieron a la ciudad durante la noche del miércoles 25 de febrero, generando acumulación de agua en varias vías y un incremento significativo en el caudal del río Rímac.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y el Centro de Operaciones de Emergencia Naciona (Coen) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), los registros alcanzaron 10.6 milímetros en la estación California, Chosica, lo que llevó a activar sistemas de vigilancia inmediata y alertas preventivas en los puntos críticos de la capital.

Los distritos de Chosica y Chaclacayo fueron los más afectados, con escorrentías y flujos de agua que recorrieron avenidas principales y zonas residenciales. El Indeci reportó que la estación hidrológica de Chosica registró un aumento en el caudal del río, alcanzando los 106.91 m³/s en Lurigancho-Chosica y 33.95 m³/s en San Mateo. Este comportamiento situó a los tramos mencionados en nivel naranja de peligro, lo que implica riesgo de desborde e inundaciones en áreas bajas de la cuenca.

El Senamhi explicó que la saturación de los suelos y la persistencia de las lluvias facilitaron el desplazamiento de agua sobre la superficie urbana, provocando la activación de pequeñas quebradas y la acumulación de agua y lodo en la Carretera Central.

Esto dificultó el tránsito vehicular y generó preocupación entre los residentes, que observaron cómo sus calles quedaban cubiertas por corrientes de agua inesperadas. Las imágenes de avenidas anegadas y vecinos movilizándose con cautela ilustran la magnitud del fenómeno.

La alerta naranja fue declarada para los tramos del río Rímac que cruzan Lurigancho-Chosica y San Mateo, mientras técnicos del Senamhi y personal de Indeci mantienen el monitoreo constante de las estaciones hidrológicas. Las autoridades recomendaron a la población no acercarse a las riberas del río y mantenerse informada a través de los reportes oficiales, ante la posibilidad de nuevos aumentos en el caudal si persisten las lluvias en la región andina.

Más de 9 mil vecinos
Más de 9 mil vecinos están en riesgo directo por alarmante crecida del río Rímac. (Foto: Radio Victoria)

Recomendaciones ante el riesgo de desbordes

El impacto de las precipitaciones también se reflejó en la restricción sobre el puente Caracol, en Lurigancho-Chosica, donde la municipalidad ordenó el cierre para evitar accidentes debido al riesgo de colapso.

El puente, que conecta sectores residenciales y educativos, fue delimitado con cintas de seguridad y vigilancia, aunque algunos transeúntes desobedecieron las advertencias y cruzaron la estructura. El cierre obliga a los vecinos a buscar rutas alternativas para desplazarse entre ambos márgenes del río.

Mientras tanto, el Senamhi emitió una alerta de lluvias intensas con vigencia de 24 horas para varias regiones del país, indicando posibles precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, descargas eléctricas y ráfagas de viento en la sierra centro, norte y sur, así como en la selva alta. En la costa central, como Lima, se esperan lluvias dispersas, lo que mantiene la alerta para la población.

Las recomendaciones de las autoridades incluyen evitar cruzar ríos o quebradas ante el peligro de crecidas súbitas, revisar techos y canaletas para prevenir filtraciones, y preparar un plan familiar de emergencia con rutas de evacuación. Además, se aconseja evitar actividades al aire libre durante tormentas y mantenerse informado a través de canales oficiales.

Temas Relacionados

Lluvias intensasLimaRío RímacSenamhiChosicaChaclacayoperu-noticia

Más Noticias

Darinka Ramírez responde con firmeza a las críticas y a quienes señalan que su pareja es “mantenido” por Jefferson Farfán

Ante comentarios de usuarios sobre la manutención de su hogar, la joven aclaró con firmeza su situación actual, defendiendo su convivencia con Sebastián González y dejando claro el apoyo recibido de él y de su familia

Darinka Ramírez responde con firmeza

Gran incendio en La Victoria: bomberos van 12 horas atendiendo el siniestro cerca del hospital Almenara y piden más agua

La emergencia está siendo atendida por más de diez unidades del Cuerpo General de Bomberos, incluyendo vehículos de rescate, cisternas y ambulancias. Hay tres bomberos heridos

Gran incendio en La Victoria:

Piura en alerta máxima: lluvias dejan más de 12.000 damnificados y una víctima mortal tras activación de quebradas

El último reporte del COER detalla 1.300 personas afectadas, infraestructura educativa y sanitaria comprometida, más de 200 viviendas colapsadas en Máncora, y comunidades incomunicadas por deslizamientos en Ayabaca y Huancabamba

Piura en alerta máxima: lluvias

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Tarapoto: el pronóstico del clima

El estado del tiempo en Trujillo para mañana

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

El estado del tiempo en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Caso Baguazo: histórico fallo condena

Caso Baguazo: histórico fallo condena a altos mandos PNP por homicidio

Alcalde de Junín al borde de la muerte tras ataque armado cuando iba a municipalidad: es evacuado de emergencia a Lima

Disputas en el CAL: Sucesor de Willy Ramírez en el JNE será proclamado luego de que acabe su mandato

Carlos Álvarez sigue en carrera: JEE archiva proceso de exclusión tras confirmar que fue absuelto

Rafael López Aliaga cae a 10% en la intención de voto tras la elección de José Balcázar, y Keiko Fujimori sube en encuesta

ENTRETENIMIENTO

Darinka Ramírez responde con firmeza

Darinka Ramírez responde con firmeza a las críticas y a quienes señalan que su pareja es “mantenido” por Jefferson Farfán

Pancho de Piérola se disculpa tras comentarios sobre la cobertura del caso Lizeth Marzano: “no tuve la sensibilidad correcta”

La reacción de Andrés Wiese ante la noticia falsa de su muerte: "¿Me están matando?"

Gastón Acurio, dueño de Tanta, se pronunció acerca de la visita a su local de Adrián Villar y Francesca Montenegro

Pamela Franco y Christian Cueva se suman al “challenge cállate”: “Mi Leonardo DiCaprio de Huamachuco”

DEPORTES

Paolo Guerrero queda fuera del

Paolo Guerrero queda fuera del Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026 debido a una particular decisión de Pablo Guede

Erick Noriega brilló con Gremio al concretar su primer gol en el Brasileirao frente a Atlético Mineiro

Nolberto Solano minimizó ‘hat-trick’ de Hernán Barcos y criticó el fútbol peruano: “Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga”

Pablo Guede soltó inesperado comentario por cuestionado presente de Alianza Lima tras millonaria inversión: “Manchester City no campeona siempre”

Sorteo de octavos de la Champions League 2025/2026: hora y dónde ver en Perú la conformación de los choques del torneo UEFA