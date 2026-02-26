Lluvias intensas en Lima ponen al río Rímac en alerta naranja y causan flujos de agua en calles principales

Lurigancho-Chosica limita acceso en puente Caracol ante riesgo por lluvias| Andina /Ricardo Cuba

Las lluvias intensas en Lima sorprendieron a la ciudad durante la noche del miércoles 25 de febrero, generando acumulación de agua en varias vías y un incremento significativo en el caudal del río Rímac.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y el Centro de Operaciones de Emergencia Naciona (Coen) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), los registros alcanzaron 10.6 milímetros en la estación California, Chosica, lo que llevó a activar sistemas de vigilancia inmediata y alertas preventivas en los puntos críticos de la capital.

Los distritos de Chosica y Chaclacayo fueron los más afectados, con escorrentías y flujos de agua que recorrieron avenidas principales y zonas residenciales. El Indeci reportó que la estación hidrológica de Chosica registró un aumento en el caudal del río, alcanzando los 106.91 m³/s en Lurigancho-Chosica y 33.95 m³/s en San Mateo. Este comportamiento situó a los tramos mencionados en nivel naranja de peligro, lo que implica riesgo de desborde e inundaciones en áreas bajas de la cuenca.

El Senamhi explicó que la saturación de los suelos y la persistencia de las lluvias facilitaron el desplazamiento de agua sobre la superficie urbana, provocando la activación de pequeñas quebradas y la acumulación de agua y lodo en la Carretera Central.

Esto dificultó el tránsito vehicular y generó preocupación entre los residentes, que observaron cómo sus calles quedaban cubiertas por corrientes de agua inesperadas. Las imágenes de avenidas anegadas y vecinos movilizándose con cautela ilustran la magnitud del fenómeno.

La alerta naranja fue declarada para los tramos del río Rímac que cruzan Lurigancho-Chosica y San Mateo, mientras técnicos del Senamhi y personal de Indeci mantienen el monitoreo constante de las estaciones hidrológicas. Las autoridades recomendaron a la población no acercarse a las riberas del río y mantenerse informada a través de los reportes oficiales, ante la posibilidad de nuevos aumentos en el caudal si persisten las lluvias en la región andina.

Más de 9 mil vecinos están en riesgo directo por alarmante crecida del río Rímac. (Foto: Radio Victoria)

Recomendaciones ante el riesgo de desbordes

El impacto de las precipitaciones también se reflejó en la restricción sobre el puente Caracol, en Lurigancho-Chosica, donde la municipalidad ordenó el cierre para evitar accidentes debido al riesgo de colapso.

El puente, que conecta sectores residenciales y educativos, fue delimitado con cintas de seguridad y vigilancia, aunque algunos transeúntes desobedecieron las advertencias y cruzaron la estructura. El cierre obliga a los vecinos a buscar rutas alternativas para desplazarse entre ambos márgenes del río.

Mientras tanto, el Senamhi emitió una alerta de lluvias intensas con vigencia de 24 horas para varias regiones del país, indicando posibles precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, descargas eléctricas y ráfagas de viento en la sierra centro, norte y sur, así como en la selva alta. En la costa central, como Lima, se esperan lluvias dispersas, lo que mantiene la alerta para la población.

Las recomendaciones de las autoridades incluyen evitar cruzar ríos o quebradas ante el peligro de crecidas súbitas, revisar techos y canaletas para prevenir filtraciones, y preparar un plan familiar de emergencia con rutas de evacuación. Además, se aconseja evitar actividades al aire libre durante tormentas y mantenerse informado a través de canales oficiales.