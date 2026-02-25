Perú

Lluvias intensas sorprenden Lima, elevan el caudal del río Rímac en zonas críticas y dejan un arcoíris en la capital

Senamhi informó que la estación California registró el mayor acumulado de la jornada, mientras vecinos del Puente Trujillo alertaron sobre el incremento del nivel del agua

Lluvias intermitentes afectaron diversos distritos
Lluvias intermitentes afectaron diversos distritos de Lima. (Composición: Infobae)

Durante las últimas horas, distintos sectores de Lima registraron precipitaciones que sorprendieron a vecinos y obligaron a activar sistemas de vigilancia. El fenómeno se presentó con mayor intensidad en áreas vinculadas a la cuenca media del río Rímac, mientras en otros distritos se reportaron chubascos de verano.

El cambio en el tiempo se sintió desde la mañana y se extendió hacia la tarde. En varias zonas, el cielo cubierto dio paso a lluvias intermitentes que, en algunos casos, se intensificaron por momentos.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó sobre los registros alcanzados y reiteró que mantiene activo su sistema de monitoreo para alertar de forma oportuna. En paralelo, el incremento del caudal del río Rímac encendió la atención en puntos críticos como el Puente Trujillo, donde vecinos observaron el aumento del nivel del agua.

Senamhi reporta lluvias intensas en la cuenca media del Rímac

Distritos como Ate, Chosica y el Centro de Lima reportaron chubascos intermitentes, en una jornada que también dejó la aparición de un arcoíris en la capital. Facebook: Senamhi

El Senamhi comunicó que en Lima, las localidades de la cuenca media del río Rímac registran lluvias intensas. Según detalló la institución, los datos provienen de su red de estaciones integradas en la plataforma ISAAC.

De acuerdo con la red de estaciones de dicha plataforma, “la estación California reporta, hasta el momento, 3.6 mm el mayor acumulado de lluvia”. Este valor corresponde al registro más alto dentro del sistema de medición disponible para esa jornada.

El Senamhi precisó que, a través de ISAAC, “mantiene su servicio de vigilancia del tiempo, agua y clima para informar oportunamente a la población”. La entidad reiteró que el monitoreo continúa activo ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en sectores de la cuenca media y alta.

Aparición de arcoíris

Tras las lluvias, se reportó la aparición de un arcoíris en varios distritos. X: Beto Perú

Las precipitaciones se registraron lluvias en distritos como Ate, Chosica, Chaclacayo, Magdalena, La Molina, el Centro de Lima, entre varios distritos más. En varios sectores, los chubascos fueron de corta duración, característicos de la temporada de verano.

En horas de la tarde, tras el paso de la lluvia, vecinos de distritos como Miraflores y el centro de la capital observaron un arcoíris. El fenómeno también fue visible en otros puntos de la ciudad, según reportes ciudadanos.

La combinación de lluvia y posterior apertura del cielo permitió la aparición del arcoíris en distintos sectores de Lima. Mientras tanto, el Senamhi continúa con la vigilancia del tiempo, agua y clima, en un escenario marcado por lluvias de verano y por la atención puesta en el comportamiento del río Rímac.

Segundo día consecutivo que se activa la quebrada Chacrasana

A este escenario se suma la activación de la quebrada Chacrasana, en Chosica, según reportan los vecinos de la zona, quienes alertaron sobre el descenso de agua desde las partes altas. ChosiRec

A este escenario se suma la activación de la quebrada Chacrasana, en Chosica, según reportan los vecinos de la zona, quienes alertaron sobre el descenso de agua desde las partes altas.

Según se informó, “la quebrada Chacrasana se activó ayer 24 de febrero alrededor de las 4:00 p. m.”, lo que provocó el descenso de gran cantidad de agua desde las partes altas hasta el kilómetro 27 de la Carretera Central. El flujo alcanzó la vía, una ruta clave de conexión entre Lima y la sierra central.

Aviso de corto plazo y alcance nacional

El Instituto Nacional de Defensa
El Instituto Nacional de Defensa Civil difundió el aviso de corto plazo N.° 056-2026-INDECI/COEN con vigencia de 24 horas. Facebook: Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

En el “Boletín Informativo de Aviso de Corto Plazo ante Lluvias Intensas N.° 056-2026-INDECI/COEN”, el INDECI informa que “se prevé la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en diversas regiones del país”. El documento precisa que el fenómeno afectará provincias de Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno y Tumbes, entre otras.

La advertencia alcanza también a Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Lambayeque, Pasco, San Martín, Tacna y Ucayali. En total, son 24 regiones bajo observación meteorológica.

En Áncash, el aviso incluye provincias como Huaraz, Carhuaz, Huari, Santa y Yungay. En Arequipa, la alerta comprende Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión. En Piura, se menciona a Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara. En Lambayeque, figuran Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.

Noticia en desarrollo...

