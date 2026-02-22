Alerta por lahar en el volcán Huaynaputina, Moquegua: flujo de lodo volcánico avanza al río Tambo y activa vigilancia

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un lahar en la quebrada El Volcán, cerca del volcán Huaynaputina en Moquegua, desplazándose hacia el río Tambo y poniendo en alerta a las comunidades aledañas. (Crédito: Diario El Pueblo)

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó el registro de un lahar la tarde del sábado 21 de febrero en la quebrada El Volcán, ubicada en el sector sur del volcán Huaynaputina, en la región de Moquegua. El flujo de lodo volcánico, compuesto principalmente de agua y sedimentos, se desplaza en dirección al río Tambo, lo que pone en alerta a habitantes, autoridades y comunidades del distrito de Quinistaquillas y otras zonas aledañas.

Según comunicó el IGP, el fenómeno tuvo lugar a las 16:22 h y podría afectar infraestructuras, carreteras y sistemas de riego, obligando a las autoridades a evaluar el impacto sobre el terreno en las próximas horas.

El IGP y el Sistema de Alerta Temprana han reiterado la relevancia de seguir de cerca las indicaciones oficiales, no solo para salvaguardar la infraestructura sino, principalmente, para proteger la vida de la población expuesta a este tipo de peligros naturales que pueden desencadenarse aun sin que el volcán esté en un periodo eruptivo activo.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre el registro de un lahar en la quebrada El Volcán, cerca del volcán Huaynaputina en Moquegua, generando alerta en Quinistaquillas y zonas aledañas por su dirección hacia el río Tambo. (Crédito: X / COEN - INDECI)

Qué es un lahar y cómo se genera

Un lahar es un flujo violento de lodo que se origina a partir de la mezcla de agua con ceniza, fragmentos de roca y otros materiales volcánicos. Según el Instituto Geofísico del Perú, estos fenómenos pueden ser impulsados tanto por lluvias intensas como por la fusión de nieve o hielo acumulado en las altitudes volcánicas. El resultado es una masa que desciende a través de quebradas o cauces a velocidades que pueden oscilar entre 20 km y 60 km por hora.

Una característica que distingue a los lahares es su capacidad para movilizar volúmenes considerables de material. Dependiendo de la cantidad de agua, la pendiente y la existencia de sedimentos sueltos, un lahar puede modificar drásticamente paisajes, afectar cursos de agua y destruir cultivos o infraestructuras en su trayecto. El área afectada varía con la movilidad del flujo y la topografía del terreno.

El IGP viene monitoreando la actividad de los volcanes del sur del Perú. - Crédito: COER Moquegua

En el Perú, volcanes como el Coropuna, Sabancaya, Chachani y Misti en Arequipa, así como el Ubinas y Huaynaputina en Moquegua, presentan condiciones óptimas para la formación de lahares. El IGP, a través del Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL), mantiene una red de vigilancia geofísica que permite monitorear en tiempo real estos eventos y alertar a la población y las autoridades responsables.

La ocurrencia de lahares puede producirse tanto en fases eruptivas como en periodos de tranquilidad volcánica, lo que obliga a mantener la vigilancia activa y adoptar medidas preventivas durante todo el año, con especial atención en temporadas de lluvias.

El lahar del 31 de enero en el volcán Misti

El 31 de enero, el IGP emitió una alerta tras el descenso de un lahar por la quebrada Huarangal, en el sector suroeste del volcán Misti, región Arequipa. El evento, impulsado por las lluvias que arrastraron los depósitos de ceniza y fragmentos volcánicos, se dirigió hacia el río Chili y puso en guardia a las comunidades de la zona.

Volcán Misti podría poner en peligro la vida de más de un millón de personas si erupciona. (Foto: Agencia Andina)

Ante el riesgo inminente, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el INDECI activaron los protocolos de emergencia y emitieron mensajes de advertencia a través del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE). Este sistema posibilita la transmisión inmediata de alertas a los teléfonos móviles de los habitantes de las áreas afectadas, incluyendo hora, ubicación y naturaleza del fenómeno detectado.

Recomendaciones para la población y autoridades

Durante episodios de lahares como el registrado en el Huaynaputina, el IGP y el INDECI enfatizan la importancia de mantenerse alejados de la quebrada El Volcán y extremar la precaución en el tramo carretero Quinistaquillas–Sijuaya. Asimismo, las autoridades cumplen el rol de evaluar en campo el impacto potencial sobre las localidades, infraestructuras de riego y sistemas viales en el área de influencia del flujo.

A la población se le exhorta a seguir las siguientes indicaciones: no acercarse a quebradas ni ríos que nacen en proximidades de volcanes, evitar transitar por puentes, badenes o zonas inundables, y atender los mensajes de las plataformas oficiales como SISMATE y el COEN. Resulta fundamental identificar las rutas de evacuación y puntos de reunión establecidos previamente en los planes de contingencia locales.

Las instrucciones para las autoridades incluyen coordinar acciones de monitoreo, evaluar la estabilidad de los canales y reservorios de agua cercanos, y garantizar la difusión oportuna de alertas a los residentes. Estos pasos buscan disminuir el impacto de los lahares y preservar tanto la integridad de las infraestructuras como la vida de la población.