Juan Luis Cipriani, sancionado por denuncia de abuso sexual, no llegó al consistorio donde el Papa León XIV habló de la pederastia

El cardenal peruano Juan Luis Cipriani, sancionado por el papa Francisco debido a una denuncia de abuso sexual, no participó en el consistorio extraordinario convocado por León XIV para los días 7 y 8 de enero con el objetivo de abordar la toma de decisiones en el gobierno de la Iglesia.

Infobae Perú confirmó que el primer purpurado del Opus Dei estuvo ausente en este encuentro a puerta cerrada, que contó con la asistencia de 170 de los 245 miembros actuales del Colegio Cardenalicio.

León XIV, defensor de un modelo colegiado, convocó a los cardenales de todo el mundo para debatir sobre cuatro asuntos principales: la sinodalidad —la propuesta de una iglesia más participativa—, la evangelización, la constitución apostólica y la reforma de la Curia tras el fallecimiento de Francisco, así como la liturgia, un punto de fricción entre reformistas y conservadores por la misa en latín.

Cipriani, sancionado con restricciones disciplinarias que incluyen el exilio de su país natal, la prohibición de portar símbolos cardenalicios y de hacer declaraciones públicas, fue visto días antes del inicio del consistorio junto a un periodista, sin los mencionados símbolos, vistiendo únicamente una sotana negra.

De acuerdo con información de la Santa Sede, durante la sesión con los purpurados, León XIV expresó una postura firme frente a la pederastia en el seno eclesiástico y lamentó que la institución “cerrase la puerta” a quienes sufrieron abusos, situación que intensificó su sufrimiento.

“El abuso en sí mismo causa una herida profunda que tal vez dure toda la vida; pero muchas veces el escándalo en la Iglesia se debe a que se cerró la puerta y no se acogió a las víctimas, ni se les acompañó con la cercanía de auténticos pastores”, afirmó durante su intervención final. “Muchas veces el dolor de las víctimas ha sido más fuerte por el hecho de no haber sido acogidas y escuchadas”, añadió.

En la conclusión del foro, el pontífice animó a los cardenales a transmitir a los obispos un mensaje claro: “La escucha es profundamente importante”.

“No podemos cerrar los ojos ni los corazones”, dijo al recordar el testimonio de una víctima que le explicó que lo más doloroso para ella fue que ningún obispo quisiera escucharla.

Sanciones

Cipriani, de 82 años y sin derecho a voto, apareció en los días previos al cónclave con atuendo cardenalicio en la basílica de Santa María la Mayor, donde más de un centenar de cardenales acudieron a rezar ante la tumba de Francisco tras el funeral papal.

La Santa Sede detalló que las sanciones se aplicaron tras su retiro como líder de la iglesia en Perú en 2019, “como resultado de las acusaciones contra él”, cargos que negó, pese a la confirmación de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP).

En enero del año pasado, el diario El País publicó por primera vez el testimonio de la persona que presentó la denuncia, quien prefirió mantener su identidad en reserva y de quien únicamente se conoce la edad, 58 años.

De acuerdo con la información del medio, ya existían señalamientos similares contra el que fuera aliado del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000). Fuentes citadas en el informe indicaron que había un reporte previo en 2002.