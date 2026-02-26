Esto le pasa a tu cuerpo cuando dejas de hidratarte en temporadas de calor extremo

Lima enfrenta una nueva ola de calor en este verano de 2024. (Andina)

El Perú enfrenta un periodo de temperaturas inusualmente altas, con valores que en 2026 ya superan los 35 °C en distritos de Lima y en otras ciudades de la costa. El calentamiento del mar y la presencia del Niño Costero han intensificado la sensación térmica, provocando alertas por calor extremo en diversas regiones del país. Según especialistas, el impacto se manifiesta no solo en el ambiente, sino también en la salud pública.

El Ministerio de Salud (MINSA) publicó una guía técnica para enfrentar los efectos del calor extremo, atribuidos tanto al fenómeno climático como al cambio climático global. Según los pronósticos, estas condiciones podrían elevar el riesgo de fallecimientos en el país por golpe de calor y otras afecciones asociadas a la deshidratación, ya que las temperaturas podrían alcanzar hasta los 40 °C en algunas zonas.

Las autoridades han reforzado el llamado a la prevención, sobre todo en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónica.

¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando dejas de hidratarte en temporada de calor?

Un hombre visiblemente agotado y con el rostro enrojecido se sienta en un sillón, buscando alivio del calor con un ventilador y un vaso de agua cerca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La médico peruana Mayumi Kamego explicó a Infobae Perú que cuando una persona no se hidrata adecuadamente durante la temporada de calor, el cuerpo pierde agua y electrolitos a través de la sudoración, un mecanismo natural que permite regular la temperatura corporal. Si esos líquidos no se reponen oportunamente, se altera el equilibrio hídrico y pueden verse comprometidas funciones vitales como la circulación, la actividad cerebral y el funcionamiento de los riñones.

En niños y adultos mayores, incluso una deshidratación moderada puede progresar rápidamente a un golpe de calor, una emergencia médica con alto riesgo de mortalidad si no se trata de inmediato. Además, la pérdida severa de líquidos está asociada a un mayor riesgo de complicaciones graves e incluso muerte, especialmente en contextos de calor extremo.

Los síntomas que alertan que podrías estar por sufrir un golpe de calor son:

Sed intensa y boca seca.

Sudoración excesiva que luego cesa.

Dolor de cabeza, mareos o sensación de aturdimiento.

Piel caliente, roja y seca.

Confusión o desorientación.

En cuadros más graves también pueden presentarse náuseas, vómitos, respiración y frecuencia cardíaca aceleradas y, en casos críticos, pérdida de conocimiento, señala la médico auditor de Sanitas.

Ante cualquiera de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato a un establecimiento de salud para recibir atención médica oportuna, ya que el golpe de calor es una emergencia con alto riesgo de mortalidad.

Recomendaciones

Especialistas del Ministerio de Salud del Perú (MINSA) y del Instituto Nacional de Salud (INS) recomiendan una serie de medidas para prevenir el golpe de calor:

Mantenerse hidratado: Beber agua frecuentemente, incluso si no se siente sed, y ofrecer líquidos en mayor cantidad a niños y adultos mayores.

Evitar la exposición al sol entre las 10:00 y las 16:00. No realizar actividades físicas intensas en ese horario y buscar siempre la sombra.

Vestir ropa ligera y holgada, preferentemente de algodón y colores claros. Usar sombrero de ala ancha, sombrilla y gafas de sol.

Mantener los ambientes frescos y ventilados . En viviendas pequeñas o con techos bajos, buscar espacios alternativos bien ventilados, sobre todo para los grupos vulnerables.

No dejar niños ni mascotas en vehículos cerrados bajo el sol.

Consumir frutas y verduras frescas. Evitar bebidas alcohólicas, con cafeína o muy azucaradas, así como comidas abundantes y con alto contenido graso.

Usar protector solar con factor mayor a 30, aplicándolo 30 minutos antes de salir y renovando cada dos horas.